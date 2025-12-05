Amazon Prime Video, Nicolas Cage più cupo che mai: la serie evento che infiammerà il 2026 Prime Video accende l’hype per il 2026 con i primi poster di Spider-Noir: Nicolas Cage veste i panni dell’investigatore più oscuro dell’universo Marvel.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Che il 2026 sia l’anno di Nicolas Cage? Be’, non possiamo saperlo ma i presupposti ci sarebbero tutti. Sì, perché durante il Comic Con Experience (CCXP) in Brasile, Sony e MGM hanno dedicato un panel a Spider-Noir, serie live-action la cui è uscita su Prime Video è prevista proprio per il 2026. Il progetto, ancora in sviluppo, racconta una versione più oscura e violenta di Spider-Man, ispirata alle atmosfere del genere noir e vicina alla figura di un detective. Il personaggio, comparso brevemente in Spider-Man: Un Nuovo Universo, è nato nei fumetti nel 2009. Nelle scorse ore, il portale Omelete avrebbe svelato i primi poster. Ma vediamo tutti i dettagli.

Spider-Noir, cosa sappiamo sulla serie live-action: trama e poster ufficiali

Al CCXP, il più grande Comic-Con brasiliano, è stato presentato il primo poster ufficiale di Spider-Noir, la serie Prime Video con Nicolas Cage. L’immagine rivela che Cage interpreterà Ben Reilly, e non Peter Parker. Nel poster compare infatti la porta dell’ufficio investigativo del protagonista con la scritta "B. Reilly". Nei fumetti Ben è un clone di Peter Parker creato dallo Sciacallo (noto come Scarlet Spider), con gli stessi poteri dell’originale; resta da capire come la serie adatterà questo elemento. Inoltre, la scelta di sostituire Peter Parker con Ben Reilly potrebbe servire a Sony per distinguere i propri Spider-Man live-action dagli altri film Marvel con Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Lo show, ambientato nella New York degli anni ’30, avrà un’atmosfera noir e seguirà un investigatore privato anziano e sfortunato che deve confrontarsi con il suo passato da unico supereroe della città.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il poster sembra anche mostrare una delle location principali della serie, confermando le tinte cupe del progetto. Spider-Noir è creata da Oren Uziel e Steve Lightfoot, anche showrunner ed executive producer, sviluppata insieme a Phil Lord, Chris Miller e Amy Pascal, tutti executive producers. I primi due episodi sono diretti da Harry Bradbeer, che è anche executive producer.

Il cast e la data di uscita della serie

Spider-Noir, in arrivo nel 2026 in streaming su Prime Video, vede nel cast Nicolas Cage nei panni di Ben Reilly/Spider-Noir, Brendan Gleeson come il principale villain, Lamorne Morris in quelli di Robbie Robertson, Li Jun Li come Yuri Watanabe, Abraham Popoola e Jack Huston in ruoli ancora non specificati. Ad essi, si aggiungono: Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice e Amanda Schull. La produzione è curata da Sony e MGM, casa di produzione legata ad Amazon.

Potrebbe interessarti anche