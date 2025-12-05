Trova nel Magazine
Amazon Prime Video, Nicolas Cage più cupo che mai: la serie evento che infiammerà il 2026

Prime Video accende l’hype per il 2026 con i primi poster di Spider-Noir: Nicolas Cage veste i panni dell’investigatore più oscuro dell’universo Marvel.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Che il 2026 sia l’anno di Nicolas Cage? Be’, non possiamo saperlo ma i presupposti ci sarebbero tutti. Sì, perché durante il Comic Con Experience (CCXP) in Brasile, Sony e MGM hanno dedicato un panel a Spider-Noir, serie live-action la cui è uscita su Prime Video è prevista proprio per il 2026. Il progetto, ancora in sviluppo, racconta una versione più oscura e violenta di Spider-Man, ispirata alle atmosfere del genere noir e vicina alla figura di un detective. Il personaggio, comparso brevemente in Spider-Man: Un Nuovo Universo, è nato nei fumetti nel 2009. Nelle scorse ore, il portale Omelete avrebbe svelato i primi poster. Ma vediamo tutti i dettagli.

Spider-Noir, cosa sappiamo sulla serie live-action: trama e poster ufficiali

Al CCXP, il più grande Comic-Con brasiliano, è stato presentato il primo poster ufficiale di Spider-Noir, la serie Prime Video con Nicolas Cage. L’immagine rivela che Cage interpreterà Ben Reilly, e non Peter Parker. Nel poster compare infatti la porta dell’ufficio investigativo del protagonista con la scritta "B. Reilly". Nei fumetti Ben è un clone di Peter Parker creato dallo Sciacallo (noto come Scarlet Spider), con gli stessi poteri dell’originale; resta da capire come la serie adatterà questo elemento. Inoltre, la scelta di sostituire Peter Parker con Ben Reilly potrebbe servire a Sony per distinguere i propri Spider-Man live-action dagli altri film Marvel con Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Lo show, ambientato nella New York degli anni ’30, avrà un’atmosfera noir e seguirà un investigatore privato anziano e sfortunato che deve confrontarsi con il suo passato da unico supereroe della città.

Il poster sembra anche mostrare una delle location principali della serie, confermando le tinte cupe del progetto. Spider-Noir è creata da Oren Uziel e Steve Lightfoot, anche showrunner ed executive producer, sviluppata insieme a Phil Lord, Chris Miller e Amy Pascal, tutti executive producers. I primi due episodi sono diretti da Harry Bradbeer, che è anche executive producer.

Il cast e la data di uscita della serie

Spider-Noir, in arrivo nel 2026 in streaming su Prime Video, vede nel cast Nicolas Cage nei panni di Ben Reilly/Spider-Noir, Brendan Gleeson come il principale villain, Lamorne Morris in quelli di Robbie Robertson, Li Jun Li come Yuri Watanabe, Abraham Popoola e Jack Huston in ruoli ancora non specificati. Ad essi, si aggiungono: Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice e Amanda Schull. La produzione è curata da Sony e MGM, casa di produzione legata ad Amazon.

