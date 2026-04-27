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Nicolas Cage tesse la tela in un oscuro mistero per Amazon Prime Video: Spider-Man non è mai stato così 'cupo'

Nicolas Cage è Ben Reilly nell'innovativo serial supereroistico Spider-Noir, in arrivo a maggio su Prime Video a colori... e in bianco e nero.

Marco Lucio Papaleo

Marco Lucio Papaleo

Content Editor

Per vivere (in ogni senso) scrivo e descrivo: mi interessa molto il contenuto, ma spesso resto affascinato dall'utilizzo del contenitore. Amo Tetris e le narrazioni interattive.

Nicolas Cage pioniere della "doppia opzione di visione" per la nuova serie di Spider-Man su Prime Video

In occasione del CCXPMX26 di Città del Messico, uno dei festival di cultura pop più grandi al mondo, Prime Video ha presentato il nuovo trailer ufficiale di Spider-Noir. La serie, prodotta da Sony Pictures Television per MGM+ e Prime Video, segna il debutto di Nicolas Cage come protagonista assoluto in una produzione televisiva. Si tratta di un piccolo sogno per i tanti fan del personaggio e dell’attore… nonché per l’attore stesso, storicamente molto legato ai supereroi e a Spider-Man in particolare. Oltretutto, Cage ha già interpretato il personaggio, anche se solo vocalmente, nell’amatissimo film animato "Spider-Man – Un nuovo universo", quindi è per certi versi anche un "ritorno a casa". Lo show approderà sul canale lineare di MGM+ negli Stati Uniti il 25 maggio, per poi essere rilasciato globalmente su Prime Video il 27 maggio in oltre 240 Paesi.

Una doppia esperienza visiva per i fan del noir

Tra i vari annunci in merito, uno in particolare riguarda le modalità di fruizione visiva della serie: per la prima volta in un servizio streaming, il pubblico potrà scegliere come guardare l’intera serie. Spider-Noir sarà infatti disponibile in due versioni: "Autentico Bianco e Nero", per rispettare l’estetica classica del genere e dei film noir d’epoca, e "True-Hue Full Color", per chi preferisce una visione a colori. Qualcosa di simile è stato fatto con Licantropus (Werewolf by Night) su Disney+ o con film come Mad Max: Fury Road, ma non in contemporanea, solo come edizione speciale successiva. Durante il panel in Messico, a cui hanno partecipato Lamorne Morris, Li Jun Li, Jack Huston e Karen Rodriguez, è stata mostrata anche una scena estesa che ha offerto un primo sguardo sul tono cupo e immersivo della New York degli anni Trenta.

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La serie racconta la storia di Ben Reilly (interpretato da Nicolas Cage), un tempo noto come il supereroe "The Spider". Nella New York del 1930, Reilly è ormai un investigatore privato navigato e sfortunato che ha abbandonato la maschera dopo una tragedia personale. Sarà un caso straordinario a costringerlo a confrontarsi con il proprio passato e a riprendere il ruolo di unico supereroe della città. Tra i comprimari figurano Robbie Robertson (Lamorne Morris), giornalista e migliore amico di Ben, la star dei nightclub Cat Hardy (Li Jun Li) e Janet (Karen Rodriguez), la determinata segretaria dell’agenzia investigativa di Reilly.

Il trailer di Spider-Noir in bianco e nero con i sottotitoli in italiano:

Un nuovo spider-inizio

Sviluppata dai co-showrunner Oren Uziel e Steve Lightfoot, Spider-Noir si avvale della collaborazione di Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal, il team già premiato agli Oscar per Spider-Man: Un nuovo universo. La regia dei primi due episodi è affidata a Harry Bradbeer (Fleabag). Oltre a Cage, il cast principale vanta anche la presenza di Brendan Gleeson, Jack Huston e Abraham Popoola. La lunga lista di guest star comprende nomi come Lukas Haas, Amanda Schull e Andrew Robinson. Per i fan presenti alla convention di Città del Messico sono stati inoltre realizzati cinque badge esclusivi ispirati ai personaggi, disegnati dall’artista Jorge Molina.

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