Nicolas Cage saluta Spider-Noir con una frase sibillina, ma Amazon ha già deciso il suo destino dopo il boom su Prime Video La serie con protagonista Cage conquista il pubblico ma, purtroppo, non avrà un seguito: la piattaforma streaming chiude Spider-Noir dopo una sola stagione.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Per Nicolas Cage il capitolo Spider-Noir si chiude prima del previsto, ma senza rimpianti. L’attore aveva accettato la sfida di portare sul piccolo schermo una versione inedita e decisamente più oscura dell’Uomo Ragno. Ora, però, Amazon ha deciso di fermare la serie dopo una sola stagione, nonostante l’ottima risposta del pubblico e un riconoscimento importante come le numerose nomination agli Emmy. Una scelta che sorprende, soprattutto considerando il potenziale ancora inesplorato. Ma per quale motivo si è giunti a questa conclusione? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Spider-Noir, Amazon cancella la serie e Nicolas Cage confessa: "Una stagione è perfetta"

Ebbene sì, la storia di Spider-Noir si conclude dopo una sola stagione, nonostante l’accoglienza positiva e gli importanti risultati ottenuti dalla serie su Prime Video. Al centro del progetto c’era Nicolas Cage, protagonista nei panni di una versione cupa e alternativa di Spider-Man Noir. L’attore ha accolto la cancellazione senza particolare amarezza, spiegando: "Per me, una stagione è perfetta, dopo aver detto tutto quello che volevo dire con questo Spider-Man pericoloso, innovativo e pop-art. Avanti, in alto, dentro di me". Per Cage, il personaggio rappresentava anche un ritorno a un ruolo già affrontato in passato: nel 2018 aveva infatti dato voce a Spider-Man Noir nel film animato Spider-Man: Into the Spider-Verse. La serie Prime Video poteva inoltre contare su un cast composto, tra gli altri, da Lamorne Morris, Li Jun Li, Jack Huston e Brendan Gleeson.

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La chiusura del progetto lascia qualche rimpianto, soprattutto alla luce delle 11 nomination agli Emmy e dei 2,6 miliardi di minuti di visione registrati. Numeri che testimoniano come, almeno dal punto di vista del pubblico e dell’attenzione ricevuta, Spider-Noir avesse trovato un riscontro tutt’altro che trascurabile.

Spider-Noir, di cosa parla la serie live action con Nicolas Cage

La serie live-action è un omaggio al genere hard-boiled ambientato nella New York del 1932, in piena Grande Depressione. Il protagonista è Ben Reilly, interpretato da Nicolas Cage, un investigatore privato invecchiato, cinico e tormentato da una tragedia personale. Un tempo, Reilly operava in segreto come "Il Ragno", l’unico supereroe mascherato della città, ma ha deciso di abbandonare definitivamente quel costume. La sua monotona routine viene sconvolta quando accetta alcuni casi apparentemente ordinari. Ben si ritrova così intrappolato in un’intricata ragnatela di misteri, affrontando spietati boss della malavita come Silvermane, mostri antropomorfi e un’affascinante femme fatale.

Questo noir investigativo accattivante e particolare costringe il protagonista a fare i conti con i fantasmi del proprio passato e a indossare nuovamente la maschera per salvare una città corrotta dal crimine.

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