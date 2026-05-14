Spider-Noir, Nicolas Cage spiazza tutti alla prima mondiale: la vera star è sua moglie Riko Shibata La coppia ha dominato la scena alla prima mondiale della nuova serie di Amazon Prime Video che si è tenuta a New York

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Mercoledì sera, il Regal Times Square di New York si è illuminato per l’anteprima mondiale di Spider-Noir, la nuova attesissima serie di Amazon Prime Video. Protagonista assoluto un Nicolas Cage in gran forma che, a 62 anni, ha sfilato sul red carpet insieme alla moglie Riko Shibata e a tutto il cast, inclusi i bravissimi Brendan Gleeson e Lamorne Morris.

Un’apparizione che ha inevitabilmente attirato tutti i riflettori quella del celebre attore e di sua moglie, attrice giapponese 31enne, sposata nel 2021 a Las Vegas in una cerimonia per pochi invitati. Insieme hanno fatto brillare il red carpet dedicato alla nuova fatica di Cage: Spider- Noir.

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Nicolas Cage è Spider-Noir: un personaggio cupo e maturo

Dimenticate il classico Peter Parker adolescente. Come ha spiegato lo showrunner Oren Uziel, questa serie si allontana dalle solite storie di formazione per raccontare qualcosa di più maturo e cupo. Il protagonista è Ben Reilly (che nei fumetti nasce come clone di Spider-Man), un investigatore privato che vive nella New York degli anni ’30, tra la Grande Depressione e il Proibizionismo. Ben ha appeso la maschera al chiodo da anni, ma il destino lo costringerà a tornare in azione nei panni di "The Spider".

Nonostante Cage avesse già dato la voce a un personaggio simile nel film d’animazione Spider-Verse, questa serie è un progetto a sé stante, definita dagli autori come un "lontano cugino" di quel film.

Quando esce Spider-Noir e la trama della serie

Tornando alle anticipazioni della serie, ricordiamo che un mese fa è uscito il nuovo trailer che si concentra maggiormente sull’azione. In questo senso vediamo il protagonista finalmente dondolarsi tra i grattacieli con le ragnatele e combattere il crimine, cosa che non faceva da anni, da quando aveva perso il suo amore, Ruby. Tornare alla vita normale non è facile per lui, e la situazione non è certo agevolata dai cattivi che si trova ad affrontare: Sandman (Jack Huston), Megawatt (Andrew Lewis Caldwell) e Jimmy Addison (Jack Mikesell), capace di controllare il fuoco. Tutti e tre sembrano avere legami con il boss locale Silvermane (Brendan Gleeson), e spetta a Ben salvare la città e risolvere il caso, come si addice a un investigatore privato.

L’uscita di Spider-Noir è fissata per il 27 maggio su Amazon Prime Video. La vera chicca? Potrete scegliere come guardarla: in "Bianco e nero autentico", per immergervi totalmente nelle atmosfere noir dell’epoca o in "Colori autentici", per una visione più moderna.

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