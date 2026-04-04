Zendaya e l'amore per Tom Holland: la verità nascosta
Zendaya ha rivelato di aver capito che Tom Holland era la persona giusta per lei già dal provino di Spider-Man per una cosa che lui ha fatto per lei
Da quando è trapelata la notizia del loro matrimonio segreto, i riflettori su Zendaya e Tom Holland non accennano a spegnersi, soprattutto ora che l’attrice è in giro per il mondo per promuovere, insieme a Robert Pattinson, il nuovo film The Drama. Proprio durante una recente intervista, Zendaya ha regalato qualche dettaglio inedito sulla sua storia d’amore, svelando un retroscena dal loro primo film insieme: Spider-Man.
Zendaya racconta cosa l’ha fatta innamorare di Tom Holland: tutto merito del provino di Spider-Man
Ospite nel podcast Modern Love del New York Times, l’attrice ha parlato della sua relazione con Tom Holland. Senza sbottonarsi sulla notizia del "matrimonio si è già celebrato", ha comunque espresso grande amore per l’attore, spiegando che è il partner perfetto. Cosa che ha capito ancor prima di recitare per Spider-Man, come lei stessa ha ammesso.
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"Ho capito subito che era la persona giusta per me perché non mi sentivo nervosa in sua presenza", ha spiegato Zendaya, facendo riferimento al provino di Spider-Man fatto con Holland. E ha aggiunto: "Non mi sono sentita nervosa, ma davvero serena e calma. E ho pensato: ‘Oh, in realtà mi sento più nervosa quando sono lontana da te che quando sono con te'", ed è stato in quel momento che l’attrice ha capito che con Tom c’era una sintonia speciale. Holland, però, in quell’occasione ha fatto di più: "Ero già abbastanza nervosa, ma lui mi ha tranquillizzata… Semplicemente essendo una persona gentile, capisci? Facendomi sentire a mio agio.", ha rivelato l’attrice. È stato questo comportamento gentile che ha fatto scoccare la prima scintilla nella coppia.
Perché Zendaya e Tom Holland non confermano il matrimonio
A chi ora vuole sapere di più della loro storia e, soprattutto, del loro matrimonio, Zendaya ha risposto di sapere bene che la loro relazione è nata e cresciuta sotto i riflettori, tuttavia ha sottolineato di essere "una persona molto riservata". E no, lei e Tom non stanno cercando di "nascondersi dal mondo", ha spiegato. Piuttosto, ha continuato Zendaya, tenere per sé alcuni dettagli permette loro di "preservare certe cose per noi stessi, in modo da poter mantenere quella gioia solo tra di noi, con i nostri cari e la nostra famiglia". Quindi lei e il suo amato continueranno a mantenere la loro privacy.
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