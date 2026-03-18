Spider-Man: Brand New Day, Peter Parker rinasce nel trailer del nuovo film MCU Sul web ha fatto la sua comparsa il trailer del prossimo film di Spidey, in uscita il 29 luglio, diffuso un pezzetto alla volta da fan in tutto il mondo

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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L’amichevole Arrampicamuri di quartiere sta per tornare, finalmente, al cinema: Spider-Man – Brand New Day si presenta con un nuovo, fiammante trailer che mostra tantissimo di quello che vedremo in sala tra poche settimane. L’attesa, infatti, non sarà ancora lunga: occorrerà aspettare solo fino al 29 luglio per tornare a solcare le vie di New York City attaccati a delle ragnatele. Nel trailer, diffuso online un pezzetto alla volta da fan selezionati in tutto il mondo, Peter affronterà non solo minacce vecchie e nuove, ma anche profondi cambiamenti fisici, una vera e propria rinascita per il supereroe dai poteri del ragno, un vero e proprio "Nuovo Giorno". Ovviamente, come al solito, vi lasciamo in calce al pezzo il trailer di Spider-Man: Brand New Day.

Il trailer di Spider-Man: Brand New Day e un Peter "cambiato"

Ciò che si evince da subito nel trailer di Spider-Man: Brand New Day è il cambio di tono che questa pellicola vuole dare alla saga dell’Arrampicamuri. Siamo infatti passati dai colori accesi e dal mood scanzonato dei primi film a una palette cromatica più oscura e dark, dagli ampi spazi di Washington e di Venezia dei primi due film ai vicoli di New York e Manhattan. Si riporta, quindi, l’eroe alla sua dimensione "di quartiere". È passato qualche tempo dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, in cui il Dr. Strange ha fatto dimenticare a tutti chi sia Peter Parker. Ned e MJ non sanno della sua esistenza, mentre Peter veglia su di loro, così come su tutta la città. Ma qualcosa sta cambiando in lui. I suoi poteri, derivati dal morso di un ragno radioattivo anni prima, stanno mutando. Peter si sveglia avvolto da un bozzolo da ragno e sembra aver acquisito la capacità di sparare ragnatele prodotte direttamente dal proprio corpo. Ma, forse, non è tutto oro quel che luccica…

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Il trailer di Spider-Man: Brand New Day è stato lanciato con un evento mondiale senza precedenti, un passaggio del testimone durato 24 ore che ha seguito l’alba intorno al globo. Tom Holland ha guidato il lancio, invitando una selezione di fan di Spider-Man da tutto il mondo a condividere le proprie storie personali su cosa rappresenta per loro l’Uomo Ragno, prima di rivelare ognuno in esclusiva un frammento del trailer ufficiale. Ogni partecipante ha poi passato il testimone al successivo, invitando il pubblico a seguire l’evento attraverso i fusi orari, mentre i fan di Spider-Man di tutto il mondo si univano per celebrare un "Brand New Day". Per l’Italia il fan che ha rivelato il frammento del trailer questa mattina è stato Mattia Villardita, un giovane che porta sorrisi e gioia come volontario negli ospedali, indossando il suo inseparabile costume di Spider-Man.

The Punisher, Scorpione e… Bruce Banner: quando Brand New Day esce al cinema?

Nel trailer vengono mostrati ufficialmente alcuni degli antagonisti che Peter dovrà affrontare, oltre che gli alleati su cui potrà fare affidamento. Tra questi il ritorno di Scorpione, aka Mac Gargan, già comparso in Spider-Man: Homecoming (2017). Il supercriminale appare in possesso di una tuta potenziata molto simile a quella usata dal Rhino visto in The Amazing Spider-Man 2.

Ma non solo, perchè la clip mostra anche il The Punisher, il Punitore, di Jon Bernthal, già ufficialmente introdotto nell’MCU grazie alla serie Daredevil Born Again. Non è dato sapere se, nell’arco del film, lui e Peter Uniranno le forze. Ciò che è certo è che nel trailer se le danno di santa ragione. E ancora, Peter si rivolge a Bruce Banner per avere aiuto riguardo al problema relativo ai poteri che lo sta affliggendo, confermando che Mark Ruffalo continuerà a vestire i panni di Hulk, almeno per questo film. Insomma, di carne al fuoco ce n’è, eccome. L’hype per Spider-Man – Brand New Day sta crescendo e il trailer, che vi lasciamo qui sotto, non fa che aumentarlo ulteriormente: la data di uscita al cinema è fissata per il 29 luglio 2026.

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