Spider-Man: Brand New Day: svelato il mistero sull'ex star di Stranger Things? I dettagli del nuovo trailer che forse ti sono sfuggiti E se il personaggio interpretato da Sadie Sink non fosse davvero Jean Grey? Una teoria anticipa l'arrivo degli X-Men nell'MCU

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Da qualche ora è disponibile sui canali social di Sony Pictures il secondo trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day, la nuova avventura dell’eroe arrampicamuri interpretato da Tom Holland. Nel trailer scopriamo nuovi dettagli su ciò che vedremo nel film (in uscita al cinema il 29 luglio), tra cui un Peter Parker sempre più scatenato, un Bruce Banner trasformato in Hulk e alcuni dettagli che avrebbero avvalorato alcune teorie dei fan riguardo l’identità del misterioso villain, nonché la dimostrazione dell’arrivo nell’MCU degli X-Men. Nell’articolo potrebbero esserci spoiler su quella che sarà la trama di Spider-Man: Brand New Day basandoci sulle immagini del secondo trailer ufficiale, quindi leggete ritenendovi avvisati.

Il secondo trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day svela l’identità del villain? La teoria dei fan su Jean Grey

Il nuovo trailer ci mostra da subito un Peter Parker sempre più in balia della mutazione, tanto da doversi strappare via i lanciaragnatele meccanici in favore della tela organica che ha iniziato a produrre. Una "evoluzione" che chiederà però un prezzo a Peter, che nello scontro con Scorpion perderà il controllo finendo per schiantarsi contro un’auto della polizia senza nemmeno cercare di evitarla. Frank Castle, al contrario di quanto i fan avevano immaginato basandosi sul primo trailer, non avrà solo un cammeo, ma un ruolo centrale nell’aiutare Spider-Man nella sua missione. Così come importante sarà Bruce Banner, a cui Peter si rivolgerà per capire come gestire i nuovi aspetti della mutazione.

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Per la prima volta vediamo il professore trasformato in Hulk, o meglio Savage Hulk, una delle innumerevoli varianti del rapporto tra Banner e il suo alterego verde e particolarmente prono all’ira. Ci viene anche mostrato un primo accenno di scontro tra i due, con il gigante verde che letteralmente scaraventa Peter fuori da un edificio con un colpo poderoso. Ma ciò che ha scatenato di più i fan sono stati alcuni dettagli relativi al villain del film, descritto come una figura da scoprire attraverso un’indagine.

Sadie Sink assente dal trailer: perchè?

Anche questa volta non ci è stato mostrato il personaggio interpretato da Sadie Sink, la Max di Stranger Things. Marvel e Sony continuano a mantenere il massimo riserbo sull’identità, i poteri o il ruolo nella storia di questo misterioso individuo. Un silenzio assai strano. Se si trattasse di un personaggio secondario, un tale mistero non avrebbe molto senso. Perchè continuare a tenerlo oscuro anche in un trailer così esteso e prodigo di nuovi dettagli? Proprio questo ha contribuito a far galoppare la fantasia degli appassionati, che hanno prodotto diverse teorie a riguardo.

Sappiamo con certezza, lo ha annunciato Marvel stessa, che gli X-Men debutteranno nella fase successiva a quella dedicata a Doomsday e al Dottor Destino e che si tratterà di una loro veste del tutto nuovo, non un semplice reboot di First Class. Viste queste premesse, la Casa delle Idee potrebbe raccontare l’origine dei mutanti da un’angolazione completamente nuova: una giovane ragazza dai capelli rossi che sviluppa poteri psichici devastanti, perde il controllo, semina il caos e deve essere fermata prima di essere guidata verso il suo destino eroico. E questo potrebbe essere il tassello fondamentale per svelare l’identità del personaggio di Sink: sarà effettivamente Jean Grey, uno dei mutanti più iconici di tutto l’universo Marvel, e farà da apripista per l’arrivo di tutti gli altri X-Men.

Una Origin Story senza essere una Origin Story

Chi meglio di Spider-Man, uno degli eroi notoriamente più disposti a tutto a per aiutare gli altri, per rimettere sulla retta via la mutante dai capelli rossi? Ciò, inoltre, permettere alla Marvel di evitare l’ennesima Origin Story già vista e rivista in mille salse, un po’ come è stato fatto proprio con Spider-Man nel 2016, lanciato "in medias res" in Captain America: Civil War. Gli X-Men verrebbero quindi introdotti attraverso un personaggio chiave già formato, sebbene ancora acerbo, che compare prima di loro nel contesto di un’altra storia.

Nel trailer, la figura incappucciata sembra mostrare incredibili poteri da telepate, perfettamente in linea con quello che è in grado di fare Jean Grey. L’individuo sarebbe in grado di "entrare" nei corpi altrui e di prenderne il controllo. Ancora, qualcosa del tutto coerente con le capacità di Jean. La teoria sarebbe avvalorata anche dalla frase che si sente pronunciare dal personaggio misterioso. Quando Peter Parker entra in un luogo devastato, una voce dice: "Non la farai franca". Un tono molto simile alla frase "Sei un disastro, Spider-Man. Non intralciarmi. Altrimenti, non saranno solo i tuoi amici a non ricordarsi chi è Peter Parker" presente in un trailer leakato settimane fa ma poi cancellata da quello ufficiale diffuso a marzo. Le speculazioni dei fan non si placano, com’è lecito aspettarsi visto l’hype generato dalla pellicola. Per scoprire se avranno avuto ragione loro non resta che aspettare il 29 luglio, quando Spider-Man: Brand New Day uscirà nei cinema.

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