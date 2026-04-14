Spider-Man tra passato e futuro nella nuova scena di Brand New Day: le novità elettrizzanti Spider-Man infiamma il CinemaCon 2026 mostrando le prime scene di Brand New Day e due nuovi poster che omaggiano i classici di Sam Raimi

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

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A quattro anni dal successo stratosferico di No Way Home, il tessiragnatele di Tom Holland è tornato ufficialmente da protagonista durante la presentazione di Sony Pictures al CinemaCon 2026. Il nuovo capitolo, intitolato Spider-Man: Brand New Day, segna il passaggio del testimone alla regia a Destin Daniel Cretton, già fautore di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Durante l’evento, il capo di Sony Tom Rothman ha presentato i primi due teaser poster ufficiali, descrivendo la pellicola come un’opera diversa da qualsiasi cosa prodotta in precedenza sul supereroe e lodando l’interpretazione di Holland come la migliore della sua carriera. Lo stesso attore, intervenuto virtualmente, ha definito il film come il più emozionante e, per certi versi, il più adulto mai realizzato su Spider-Man. Questo però non significa dimenticare il passato, anzi: uno dei due nuovi poster rilasciati è un diretto omaggio a quelli classici realizzati per i film di Spider-Man di Sam Raimi, con "il mondo dell’eroe" riflesso nelle lenti della sua maschera.

Il dolore di essere un fantasma tra gli amici di sempre

La scena mostrata in anteprima assoluta a Las Vegas offre uno sguardo crudo sulla nuova realtà di Peter Parker dopo l incantesimo finale di No Way Home. Peter vive in un mondo dove MJ e Ned non hanno idea di chi lui sia. Nella clip, Peter incrocia Ned in una bodega e decide di seguirlo fino a una festa in casa organizzata proprio da Ned e MJ. Qui scopre che l’amico di un tempo è ossessionato dall’identità dell Uomo Ragno, tanto da aver creato uno Spider-Tracker e aver ristretto il campo dei sospettati a due persone che, ovviamente, non includono Peter. Il momento più toccante avviene quando Peter incontra MJ: nervoso, le porge dei fiori e si presenta con lo pseudonimo di Maynard. La ragazza rivela di aver rifiutato un lavoro in una multinazionale senz’anima, preferendo aspettare qualcosa di grande, ma il colpo di grazia per Peter arriva quando vede MJ baciare il suo nuovo fidanzato, spingendolo a fuggire precipitosamente dalla festa.

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Un cast stellare tra conferme e grandi ritorni

Oltre ai volti storici come Zendaya e Jacob Batalon, Spider-Man: Brand New Day vanta un cast corale che promette di intrecciare diverse anime dell’universo Marvel. Jon Bernthal riprenderà l’iconico ruolo di Frank Castle, il Punitore, mentre Mark Ruffalo porterà il suo Bruce Banner ad affiancare il giovane Parker. Tra le novità più attese figurano Sadie Sink in un ruolo ancora avvolto nel mistero, Tramell Tillman e Michael Mando. La sceneggiatura è stata affidata nuovamente a Chris McKenna e Erik Sommers, già autori del precedente capitolo, garantendo una continuità narrativa che riparte esattamente dal sacrificio finale di Peter per salvare il multiverso.

Le aspettative per il blockbuster dell’estate 2026

Prodotto da Sony Pictures in collaborazione con i Marvel Studios di Disney e distribuito in Italia da Eagle Pictures, il film è destinato a essere il titolo di punta della prossima stagione estiva. Le premesse per un successo commerciale senza precedenti ci sono tutte: il primo trailer ufficiale ha già polverizzato il record storico di visualizzazioni nelle prime 24 ore, raggiungendo quota 718 milioni. Dopo i quasi due miliardi di dollari incassati dal capitolo precedente, Spider-Man: Brand New Day si prepara a riportare le folle nei cinema dal 29 luglio, puntando su un tono più intimo e psicologico che esplora il peso della solitudine eroica nel cuore di New York.

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