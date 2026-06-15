Tom Holland e Zendaya accendono il red carpet insieme dopo 5 anni e i fan (giustamente) impazziscono A distanza di anni lontano dai riflettori come coppia, i due sono riapparsi assieme per dare il via alla campagna promozionale per Spider-Man: Brand New Day

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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A differenza di molte altre coppie di celebrity, Tom Holland e Zendaya non si fanno vedere assieme così spesso sui vari red carpet. Non c’è da stupirsi, quindi, se i fan sono letteralmente impazziti sui social quando il volto di Peter Parker nell’MCU e quello di Rue in Euphoria (recentemente chiuso con la conclusione della stagione 3) hanno fatto la loro comparsa a Madrid per dare il via alla campagna pubblicitaria legata a Spider-Man: Brand New Day, in uscita a fine luglio.

Zendaya e Tom Holland adorabili assieme sul Red Carpet a Madrid dopo anni

C’è voluto un evento legato alla promozione di Spider-Man: Brand New Day (in uscita al cinema il prossimo 29 luglio) per riavere Zendaya e Tom Holland assieme su un red carpet. Un ritorno atteso da tantissimo tempo e che ha mandato in brodo di giuggiole i fan sui social, rapiti dagli adorabili video della coppia, fatti di sorrisi complici, sguardi affettuosi e di quell’intesa che continua a far impazzire il fandom. Le apparizioni pubbliche dei due sono eventi rarissimi, in quanto la coppia ha deciso di vivere la propria vita privata il più lontano possibile dai riflettori. Quando capitano, quindi, i fan non se li fanno giustamente scappare.

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Il motivo dietro alla decisione di presenziare singolarmente agli eventi legati all’uno o all’altra era stato spiegato tempo fa dallo stesso Holland in occasione di un’intervista sul settimanale Men’s Health, a cui aveva rivelato: "Non è il mio momento, è il suo momento. E se andiamo insieme, tutto diventa su di noi". Una spiegazione chiara e concisa sulla loro volontà di vivere la relazione privatamente e che i fan sembrano aver apprezzato.

Innamorati e con un look coordinato

Per una delle loro rarissime uscite pubbliche di coppia, Tom Holland e Zendaya hanno optato per un look coordinato. Lei ha sfoggiato un abito nero firmato Christian Cowan, con corsetto e un profondo spacco laterale arricchito da una cascata di frange; Holland ha virato per un classico completo nero con cravatta abbinata e camicia rossa. L’ultima volta che erano stati visti assieme, ben cinque anni fa, era un altro red carpet legato all’impegno nell’MCU dell’attore londinese, momento che i due scelsero per ufficializzare la loro relazione.

Per il dispiacere dei fan nessuna conferma del matrimonio di cui si vocifera da tempo e che, secondo alcuni, sarebbe stato officiato in gran segreto. La coppia ha sfilato senza rilasciare dichiarazioni, lasciando sulla questione un alone di mistero. Dopo il tour de force che li sta vedendo protagonisti in questo 2026, entrambi hanno già detto che si prenderanno un periodo di pausa. Un’interruzione necessaria a ricaricare le energie e tornare con maggiore potenza per i futuri impegni.

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