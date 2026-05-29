Spider- Man, Tom Holland pronto all'addio: "Il mio successore? Ecco il mio gran finale"
L'attore si è sbilanciato sul futuro di Spider-Man, parlando del suo addio e di cosa spera di fare prima di lasciare per sempre il personaggio
Mancano ormai solo un paio di mesi all’uscita del nuovo, attesissimo film di Spider-Man. Il prossimo 29 luglio, infatti, arriverà nei cinema italiani Spider-Man: Brand New Day, ma forse non tutti sanno che questa potrebbe essere una delle ultime avventure di Tom Holland.
Tom Holland svela come vorrebbe dire addio a Spider-Man
L’attore sa bene che non potrà vestire i panni di Peter Parker per sempre, ed è per questo che, intervistato da Empire, ha parlato proprio del suo addio, esprimendo il desiderio di aiutare chi prenderà il suo posto. "Che si tratti di Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Woman o qualcun altro, mi piacerebbe tantissimo accompagnare il prossimo attore nel suo percorso. – ha ammesso l’attore – Non so ancora come andranno le cose, ma se potessi fare per lui quello che Robert Downey Jr. ha fatto per me, mi ritirerei felice."
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Il riferimento è al legame, sia sullo schermo che nella realtà, col personaggio e l’interprete di Iron Man. Proprio come Tony Stark ha fatto da guida al giovane Peter Parker dopo il suo debutto in Captain America: Civil War nel 2016, anche Robert Downey Jr. ha sostenuto Holland agli inizi della sua carriera, aiutandolo a diventare la star che è oggi. Ed è proprio questo ciò che l’attore spera di essere per il suo successore prima di lasciare definitivamente i panni dell’Uomo Ragno. Magari, augurando a chi prenderà il suo posto la stessa carriera da lui fatta nel mondo Marvel, visto che, da quell’esordio nel 2016, Holland ha interpretato Spider-Man in ben altri sette film, tra capitoli dedicati, crossover con gli Avengers e camei (come in Venom), fino ad arrivare a questo nuovo capitolo del 2026.
L’idea (scartata) di Tom Holland per il nuovo film
L’attore, d’altronde, tiene moltissimo alla saga, tanto da aver partecipato attivamente alla scrittura del nuovo film. Holland ha raccontato di essersi unito agli sceneggiatori ogni due settimane per proporre idee e decidere la direzione da prendere. Una delle sue proposte iniziali aveva un titolo piuttosto bizzarro: "Spider-Pubertà". L’idea dell’attore era quella di raccontare cosa sarebbe successo se Peter Parker avesse perso il controllo del proprio corpo e dei propri poteri a causa dei cambiamenti della crescita. Anche se lo slogan è stato scartato quasi subito, il team ha apprezzato il concetto di fondo, usandolo come base per sviluppare la trama della nuova pellicola.
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