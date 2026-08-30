Spider-Man spodesta un cult tra i cinque film più ricchi di sempre: ecco quali sono gli altri Tom Holland sta per strappare il record di James Cameron e del suo Titanic, mentre Odissea si appresta a superare gli incassi di Barbie

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Tom Holland e il suo Spider-Man: Brand New Day non accennano a fermare la propria corsa al box office: la nuova avventura dell’Arrampicamuri sta per spodestare Titanic nella classifica dei 5 film più redditizi di sempre. Il film diretto da Destin Daniel Cretton ha infatti incassato 2,22 miliardi nel mondo e gli mancano solo 44 milioni per togliere il primato della pellicola del 1997 diretta da James Cameron.

Spider-Man: Brand New Day tra I film più ricchi di sempre, spodestato Titanic

Uscito lo scorso 29 luglio, Spider-Man: Brand New Day ha macinato in brevissimo numeri assolutamente strabilianti al box office globale, sfondando il tetto dei 2 miliardi di dollari. Attualmente si trova a 2,22 miliardi incassati e a "soli" 44 milioni di distanza dal quinto film di redditizio di sempre, Titanic. La pellicola diretta da James Cameron è al quinto posto tra i film con i maggiori incassi nella storia dopo Avatar (2009), Avengers: Endgame (2019), Avatar – La via dell’acqua (2022) e Star Wars: Il risveglio della Forza (2015).

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Rimanendo in tema di primati, anche Odissea, ultima fatica di Christopher Nolan, sta per rompere un record. È a pochissimo, infatti, da superare gli incassi di Barbie, film del 2023 diretto da Greta Gerwig. Un sorpasso che è ormai solo una formalità, perché Odissea è a quota 1,352 miliardi mentre Barbie ha incassato circa 1,44 miliardi di dollari in tutto il mondo. La distanza verrà inevitabilmente colmata.

Superato persino Endgame, almeno in America

Per dare una misura dei numeri di Spider-Man: Brand New Day basta menzionare il fatto con gli incassi delle ultimissime ore il film ha sfondato quota 860 milioni di dollari negli USA, staccando un "mostro sacro" dei cinecomic come Avengers: Endgame e diventando il film dell’MCU più ricco di sempre. Un risultato strabiliante, se pensiamo che si tratta del culmine di 10 anni di Marvel Cinematic Universe, uno dei film più attesi di sempre. E che, per altro, ha anche visto un secondo periodo di distribuzione in sala a breve distanza dalla sua uscita originale.

Il film di Destin Daniel Cretton (già regista nell’MCU di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli) è l’ultima pellicola prima dell’uscita di Avengers: Doomsday, in uscita in Italia il 16 dicembre 2026 e che segnerà il nuovo ritorno corale del Più Grandi Eroi della Terra. Nel cast di Brand New Day tornano Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Zendaya (Michelle "MJ" Jones-Watson), Jacob Batalon (Ned Leeds), Jon Bernthal (Frank Castle/The Punisher), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk) e Michael Mando (Mac Gargan/Scorpion). Tra le new entry Sadie Sink e Liza Colón-Zayas. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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