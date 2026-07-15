E se Roma dimenticasse Francesco Totti? Il capitano come Peter Parker nel video promozionale di Spider-Man: Brand New Day Lo storico capitano della Roma svanisce dalla memoria dei fan in un divertente spot che lancia l'uscita al cinema del nuovo film Marvel, in sala il 29 luglio

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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E se Francesco Totti venisse totalmente dimenticato dalla sua Roma e dai romani? È lo scenario, divertente e surreale, che viene immaginato nello spot promozionale per Spider-Man: Brand New Day, nuovo film con Tom Holland nei panni dell’Arrampicamuri, in uscita il 29 luglio, e che riprende il finale di No Way Home. In calce all’articolo vi lasciamo link allo spot con Totti per Spider-Man: Brand New Day.

Chi è Francesco Totti? Il capitano della Roma dimenticato nello spot per Spider-Man: Brand New Day

Nel precedente capitolo della saga dell’Uomo Ragno interpretata da Tom Holland (Spider-Man: No way home), Peter Parker è stato privato della sua identità: nessuno ricorda chi sia né sa più chi si nasconda dietro la maschera dell’Arrampicamuri. Nel simpatico spot promozionale con Francesco Totti, il capitano della Roma subisce lo stesso destino. In una Roma che improvvisamente non lo riconosce, Er Pupone cammina passando del tutto inosservato. Il barista di sempre lo serve come un cliente qualunque, i passanti non si voltano, nessuno gli chiede un selfie. Il Capitano attraversa la città fino al momento in cui la sua vera identità, inevitabilmente, emerge.

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"Quando me l’hanno proposta, ho riso subito. Pensare di girare per Roma e che nessuno mi riconosca… È stato divertente, per una volta, passare inosservato", ha dichiarato Totti.

Quanto dura Spider-Man: Brand New Day?

L’attesa sta per terminare: il prossimo 29 luglio i fan di tutto il mondo potranno godersi la nuova avventura del Peter Parker di Tom Holland. Ma quanto durerà Spider-Man: Brand New Day? Spider-Man: Homecoming aveva una durata di 2 ore e 13 minuti, mentre Spider-Man: Far From Home arrivava a 2 ore e 9 minuti. Il capitolo successivo, Spider-Man: No Way Home, aveva invece raggiunto il minutaggio più elevato della trilogia con 2 ore e 28 minuti. Con le sue 2 ore e 24 minuti, Spider-Man: Brand New Day si colloca quindi immediatamente sotto il precedente film. Una durata che smentisce dunque le voci che avevano parlato della possibilità di un nuovo record per il personaggio, con un film destinato a diventare il più lungo mai realizzato nella storia cinematografica di Spider-Man.

Nonostante il numero elevato di personaggi coinvolti e le numerose trame potenzialmente presenti nel film, questa lunghezza potrebbe rivelarsi una scelta equilibrata per il nuovo capitolo. Del resto, Spider-Man: No Way Home è riuscito a sviluppare una storia con tre Spider-Man e diversi villain avendo soltanto quattro minuti in più rispetto al minutaggio annunciato per Spider-Man: Brand New Day. Le prime previsioni sul debutto nelle sale nordamericane indicano un esordio compreso tra 180 e 190 milioni di dollari. Una cifra leggermente inferiore rispetto a quella incassata dal capitolo precedente, ma comunque molto elevata se consideriamo il momento che stanno attraversando i cinecomic. Qui sotto trovate lo spot per Spider-Man: Brand New Day con protagonista Francesco Totti. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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