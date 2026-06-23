Spider-Man: Brand New Day, spunta un villain che potrebbe cambiare per sempre il destino degli X-Men nel MCU (e nessuno se n’è accorto) Nel nuovo trailer di Brand New Day si nasconde un dettaglio passato inosservato: un personaggio apparentemente secondario che potrebbe riscrivere il MCU.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il nuovo trailer di Spider-Man: Brand New Day ha scatenato un’analisi maniacale tra i fan Marvel, e non è difficile capire perché. Oltre ai ritorni attesi e agli ingressi già confermati, c’è un villain che ha attirato pochissima attenzione, forse troppo poca. Eppure il suo nome, per chi frequenta le pagine dei fumetti, è tutt’altro che irrilevante. Anzi: potrebbe essere la chiave per capire come il MCU intende introdurre uno dei capitoli più attesi della sua storia.

Spider-Man: Brand New Day, il villain che potrebbe introdurre gli X-Men e che nessuno ha considerato

L’ultimo trailer di Spider-Man: Brand New Day ha acceso numerose teorie tra i fan, soprattutto per alcuni dettagli che potrebbero anticipare il futuro del Marvel Cinematic Universe. Tra i personaggi mostrati non ci sono soltanto Hulk, Scorpion e The Punisher, ma anche William Metzger, una figura che potrebbe rivelarsi molto importante. Interpretato da Tramell Tillman, Metzger viene presentato come un membro del Department of Damage Control. Tuttavia, nei fumetti Marvel il personaggio è noto per i suoi legami con gruppi ostili ai mutanti, motivo per cui molti vedono nella sua introduzione un possibile indizio dell’imminente arrivo degli X-Men nel MCU. Nel trailer, Metzger chiede a Spider-Man di intervenire contro una minaccia che le autorità non riescono a fermare. Questo elemento si collega alle speculazioni sul ruolo di Sadie Sink, che secondo alcune teorie potrebbe interpretare Jean Grey. In tal caso, Metzger potrebbe diventare uno dei primi rappresentanti della diffidenza verso i mutanti.

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Anche Ms. Marvel aveva già gettato le basi di questo tema attraverso il comportamento sempre più aggressivo del Damage Control nei confronti degli individui dotati di poteri. Per questo motivo, molti ritengono che Spider-Man: Brand New Day possa preparare il terreno al debutto degli X-Men e ai futuri conflitti legati ai mutanti all’interno del MCU.

Spider-Man: Brand New Day, le teorie dei fan su Sadie Sink dopo l’uscita del secondo trailer

Come abbiamo già dettp, il nuovo trailer di Spider-Man: Brand New Day ha fatto nascere delle speculazioni da parte dei fan sul ruolo di Sadie Sink nel film. Marvel continua a mantenere il massimo riserbo sull’attrice, alimentando le teorie secondo cui potrebbe interpretare Jean Grey, celebre membro degli X-Men. Nel trailer compare nuovamente una misteriosa figura incappucciata che molti inizialmente hanno collegato a Bruce Banner. Tuttavia, diversi fan ritengono che il montaggio sia stato studiato appositamente per depistare il pubblico e che dietro il cappuccio possa nascondersi proprio il personaggio interpretato da Sink.

Alcuni dettagli, tra cui particolari dialoghi e i presunti poteri del misterioso antagonista, hanno rafforzato l’ipotesi di un legame con Jean Grey. Per il momento non ci sono conferme ufficiali, ma il trailer ha contribuito ad aumentare ulteriormente le speculazioni sul futuro del MCU e sul possibile debutto della mutante nel franchise.

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