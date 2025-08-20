Spider-Man: Brand New Day, i fan 'trovano' un cattivo e una nuova (strampalata) teoria: il villan stravolge il MCU Secondo alcuni fan, il villain del prossimo film di Spidey sarà "L'Ammazzaragni" Alistair Smythe, mentre Sadie Sink interpreterà nientemeno che Jean Grey

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Di Spider-Man: Brand New Day, seconda pellicola della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, in uscita il 29 luglio 2026, sappiamo davvero pochissimo. In questi giorni stanno rimbalzando sul web diverse immagini prese dal set, che però non rivelano quasi niente sui dettagli più succosi del film, ancora coperti da un alone di mistero. Primo tra tutti, non abbiamo idea di chi sarà il villain. Secondariamente, non è ancora noto quale ruolo ricoprirà Sadie Sink, attrice resa famosa dalla fortunata serie tv Netflix Stranger Things. Le uniche conferme sono quelle, ovviamente, dei ritorni di Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon rispettivamente come Peter Parker, MJ e Ned Leeds. Sulla base di alcune informazioni, però, è possibile fare delle speculazioni. In particolare, una teoria dei fan è così strampalata da avere quasi senso.

Alistair Smythe sarà il villain di Spider-Man: Brand New Day?

Partiamo con l’identità del cattivo del film, ancora oggi sconosciuto. Qualche giorno fa, però, il profilo X @CosmicMarvel ha pubblicato foto del moodboard dell’artista Marvel Monica Avitto, realizzate proprio per quello che sarà il villain principale del film. Esse raffigurano studi e sperimentazioni con design ispirati ad antiche armature giapponesi e i fan hanno immediatamente collegato la cosa al personaggio di Alistair Smythe, noto come Ammazzaragni. In particolare è stato l’account @DrawsTom a notare la somiglianza. Nei fumetti, nel corso degli anni si sono avvicendati diversi nemici dell’Arrampicamuri che usavano questo pseudonimo. I primi sono una serie di robot creati da Spencer Smythe, padre di Alistair, e patrocinati da J. Jonah Jameson.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alla morte di Spencer, ucciso dalla radioattività delle sue stesse creazioni, Alistair ne ha eredità l’intento omicida, diventando il secondo Ammazzaragni. Il villain combatte usando un’armatura ipertecnologica che appunto richiama un’armatura da samurai e che gli permette di muoversi anche dopo un brutto incidente che lo ha privato dell’uso delle gambe.

Sadie Sink sarà… Jean Grey?

Con questa teoria dei fan entriamo ancora di più nella proverbiale tana del Bianconiglio. Secondo alcuni appassionati, il suo personaggio userà uno pseudonimo falso (magari Gwen Stacy, per ingannare inizialmente anche gli spettatori) al fine di avvicinare Peter all’ESU e tenerlo sott’occhio per conto del Professor Xavier. Questo perchè in realtà si tratterebbe nientemeno che di Jean Grey, mandata nell’universo di Terra-616 dal capo degli X-Men per proteggere Peter, considerato l’Essere Ancora di quella dimensione (un po’ come Logan lo era per l’universo originale di Deadpool in Deadpool & Wolverine).

Xavier sarebbe alle prese con la misteriosa scomparsa di un numero allarmante di universi, cancellati dall’uccisione dei rispettivi Esseri Ancora per mano… del Dottor Destino! Xavier quindi porrebbe Jean come "angelo custode" di Peter, data l’importanza capitale di Terra-616 per il Multiverso, mentre cerca di capire quali sono i reali piani di Destino anche in ottica del Doomsday. Ciò permetterebbe anche di presentare ufficialmente gli X-Men nell’MCU prima dell’uscita del prossimo Avengers, in programma per il 18 dicembre 2026, e nel cui cast è già stata confermata la presenza di alcuni attori dei film originali dedicati ai Mutanti usciti nei primi anni 2000.

Potrebbe interessarti anche