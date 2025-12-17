Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink shock nel trailer leaked: cosa nasconde il suo personaggio Il promo rubato di Spider-Man: Brand New Day svela il ruolo oscuro di Sadie Sink e anticipa minacce, misteri e un Peter Parker più solo che mai a New York City.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Per gli appassionati di film e serie, non c’è cosa più brutta di uno spoiler o, peggio ancora, di un trailer leakato (ovvero, rubato) e pubblicato online. E’ ciò che è accaduto con Avengers: Doomsday pochi giorni fa e, di recente, anche a Spider-Man: Brand New Day. Marvel è, dunque, sotto assedio e sta cercando in tutti i modi di eliminare qualsiasi traccia di cose già condivise impropriamente d altri.

Tuttavia, proprio parlando di Spider-Man, in molti hanno visto il promo finito in rete e sono rimasti senza parole: questa volta, Peter Parker, dovrà affrontare Sadie Sink, un villain che si rivelerà più inquietante di quanto possiate immaginare. Se non volete assolutamente alcun tipo di SPOILER prima del rilascio ufficiale, allora fate ATTENZIONE e non proseguite la lettura.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spider-Man: Brand New Day, leakato il trailer del film: Sadie Sink più pericoloso che mai

No, purtroppo non si tratta di un video realizzato con l’intelligenza artificiale. Dopo Avengers: Doomsday, anche il trailer di Spider-Man: Brand New Day è stato leakato ed è finito online. La clip è stata confermata come autentica e ciò si deduce non solo dalla qualità scadente del video ma soprattutto dai tentativi dello studio di bloccarne la diffusione. Nonostante i provvedimenti, il promo si è diffuso rapidamente online, offrendo anticipazioni sul nuovo capitolo della saga con Tom Holland.

ATTENZIONE, SPOILER. Il trailer si apre con Peter Parker che spiega come, per evitare una catastrofe, abbia dovuto far sì che tutti si dimenticassero di lui, ribadendo il conflitto tra la sua identità di Spider-Man e quella personale. Compare poi Sadie Sink, che minaccia Spider-Man e rivela la propria natura da villain.

Tra le scene si intravedono sequenze ispirate ai fumetti, inclusa una citazione di Amazing Fantasy n. 15, e uno scontro con La Mano, un antico ordine di ninja. Nella seconda parte del trailer, secondo alcune fonti, apparirebbero anche The Punisher, Tombstone e forse Bruce Banner, anche se immagini sfocate ed effetti incompleti rendono difficile identificarli con certezza.

Sadie Sink: i fan hanno una teoria su chi potrebbe essere

Dopo il leak è nata una teoria secondo cui il personaggio di Sadie Sink potrebbe essere Shathra, antagonista soprannaturale di Spider-Man, ipotesi però in contrasto con un ritorno a un tono più urbano della saga.

Quando uscirà Spider-Man: Brave New Day e dove vedere in streaming la saga con Tom Holland

Il nuovissimo Spider-Man: Brave New Day uscirà al cinema a luglio 2026. Tuttavia, per riordinare un po’ la memoria, potrete vedere tutti i film di Spider-Man con Tom Holland in streaming su diverse piattaforme. Ecco dove cercarli:

Spider-Man: Homecoming (2017); Prime Video, Netflix, NOW, Apple TV e Rakuten TV

Spider-Man: Far From Home (2019); Prime Video, Netflix, NOW, Apple TV e Rakuten TV

Spider-Man: No Way Home (2021); Prime Video, Apple TV e Rakuten TV.

Potrebbe interessarti anche