Spider-Man: Brand New Day, è già boom mondiale: il trailer infrange ogni record e ‘batte’ due film. Ecco quali Il trailer di Spider-Man: Brand New Day conquista il web con numeri da capogiro in un solo giorno, superando ogni record precedente nella storia del cinema.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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E’ uscito un giorno fa e ha fatto già la storia: il trailer di Spider-Man: Brand New Day, distribuito da Sony e Marvel Studios, ha ottenuto un numero impressionante di visualizzazioni nelle prime 24 ore, diventando il trailer più visto di sempre. In sole otto ore aveva già superato il record di Deadpool & Wolverine. Vediamo insieme tutti i dettagli e la cifra sbalorditiva che ha raggiunto.

Spider-Man: Brand New Day, il trailer conquista un record storico in un solo giorno

Il trailer di Spider-Man: Brand New Day, prodotto da Sony e Marvel Studios, ha stabilito un record mondiale con 718,6 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, diventando il trailer più visto di sempre. In sole otto ore aveva già superato il record precedente di Deadpool & Wolverine, che totalizzò 373 milioni di visualizzazioni in totale. Ha anche superato il trailer di Grand Theft Auto VI (475 milioni in 24 ore) e quello di Spider-Man: No Way Home (355,5 milioni in 24 ore). Il film, in uscita il 29 luglio, riprende quattro anni dopo gli eventi di No Way Home: Peter Parker è ormai adulto e vive da solo, proteggendo New York come Spider-Man a tempo pieno. L’aumento della pressione e un nuovo schema di crimini innescano una sorprendente evoluzione fisica, creando una delle sfide più grandi per il supereroe, ed emerge una grande minaccia.

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Il cast include:

Tom Holland

Zendaya

Sadie Sink

Jacob Batalon

Jon Bernthal

Tramell Tillman

Michael Mando

Mark Ruffalo

La regia è di Destin Daniel Cretton e la sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers. La produzione è a cura di Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad e Rachel O’Connor, con produttori esecutivi Louis D’Esposito e David Cain.

Spider-Man: Brand New Day, di cosa parla il trailer del film e lo ‘spoiler’ su Daredevil: Rinascita 2

Il trailer di Spider-Man: Brand New Day svela spoiler importanti sulla seconda stagione di Daredevil: Rinascita 2 su Disney+. Peter Parker/Tom Holland torna in scena in una nuova vita di cui nessuno si ricorda, mentre Ned e MJ vanno avanti senza di lui. Un fotogramma mostra la Sindaca al posto di Wilson Fisk, suggerendo che il villain (Vincent D’Onofrio) perderà il potere alla fine della seconda stagione di Daredevil. Nel trailer compaiono anche Punisher, Scorpion, Boomerang, Tarantula e The Hand. Peter subisce una mutazione e chiede aiuto al Dottor Bruce Banner, mostrando nuove abilità come lancia-ragnatele organici e possibili trasformazioni verso la versione Man-Spider. L’attesa è tanta e la voglia di vedere questa nuova avventura è sempre più evidente. Ma bisognerà attendere ancora qualche mese dato che il film uscirà in Italia il 29 luglio.

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