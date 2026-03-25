Spider-Man: Brand New Day fa la storia: il trailer segna un primato (pazzesco) mai visto prima
Il trailer di Spider-Man: Brand New Day ha conquistato il web in pochi giorni e superato un record incredibile, confermando il ritorno trionfale di Tom Holland.
Solo pochi giorni fa vi abbiamo parlato del successo del trailer di Spider-Man: Brand New Day, e ora torniamo sull’argomento perché la nuova clip del film Marvel ha stabilito un record storico. Il trailer della nuova avventura di Spider-Man con Tom Holland, pubblicato da Sony il 17 marzo, ha raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni in soli quattro giorni, diventando il primo trailer cinematografico a superare questo traguardo. Attualmente conta 1,1 miliardi di visualizzazioni, confermandosi il trailer più visto di sempre, secondo WaveMetrix. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.
Spider-Man: Brand New Day, il trailer del nuovo film Marvel fa la storia: l’incredibile record
Ancora non è uscito al cinema ma sta già riscrivendo la storia del cinema e, non siamo noi a dirlo, ma i dati. Il trailer di Spider-Man: Brand New Day, con Tom Holland e pubblicato da Sony il 17 marzo, ha raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni in appena quattro giorni, diventando il primo trailer cinematografico a raggiungere questo traguardo e superando oggi 1,1 miliardi secondo WaveMetrix. Come abbiamo già detto giorni fa, nelle prime 24 ore, il trailer ha accumulato 718,6 milioni di visualizzazioni, stabilendo il record di lancio più visto di sempre, sia per film che per videogiochi. Dopo solo otto ore, le visualizzazioni mondiali avevano già superato i 373 milioni. Il record precedente per un trailer cinematografico era detenuto da Deadpool and Wolverine con 365 milioni di visualizzazioni, mentre il trailer di Grand Theft Auto VI aveva segnato 475 milioni per un debutto di gioco. Prima di questi, Spider-Man: No Way Home aveva raccolto 355,5 milioni in 24 ore e incassato 1,9 miliardi di dollari globali.
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Nel cast del film ci saranno anche:
- Zendaya
- Sadie Sink
- Jacob Batalon
- Jon Bernthal
- Tramell Tillman
- Michael Mando
- Mark Ruffalo
La regia è di Destin Daniel Cretton, la sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers, con Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad e Rachel O’Connor come produttori e Louis D’Esposito e David Cain come produttori esecutivi.
Spider-Man: Brand New Day, il ‘dettaglio’ su Hulk che ha incuriosito i fan
Nel trailer del film Spider-Man: Brand New Day, in uscita il 29 luglio 2026 in Italia, c’è un dettaglio che non è sfuggito all’occhio critico e attento dei fan. Peter Parker affronta nuove sfide insieme a Punisher (Jon Bernthal), un misterioso personaggio interpretato da Sadie Sink e Bruce Banner (Mark Ruffalo). Quest’ultimo appare in forma umana mentre insegna all’università e avverte Peter sui rischi delle mutazioni del DNA. La sua assenza come Hulk ha fatto ipotizzare ai fan l’uso di un dispositivo al braccio per controllare le trasformazioni, legato sia alla sua vita quotidiana sia alle ferite del Guanto dell’Infinito.
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