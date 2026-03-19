Spider-Man - Brand New Day: la mutazione di Peter e altri segreti nel trailer e cosa aspettarci dal nuovo film Tutto ciò che dovete sapere riguardo al trailer di Spider-Man: Brand New Day: easter egg, riferimenti e dettagli che magari vi sono sfuggiti

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Nelle scorse ore è stato rilasciato, attraverso una campagna partita da Tom Holland e che ha coinvolto tutto il mondo, il trailer di Spider-Man: Brand New Day. A distanza di 4 anni da No Way Home torniamo quindi a solcare i cieli di Manhattan assieme all’amichevole Arrampicamuri di quartiere, in una clip che anticipa un sacco di elementi interessanti della nuova pellicola. Tra easter egg, strizzate d’occhio e veri e propri indizi, ecco cosa aspettarsi dal nuovo film Spider-Man: Brand New Day in questa analisi approfondita del trailer.

Cosa aspettarsi da Spider-Man – Brand New Day: Peter alle prese con Man-Spider?

L’ultima avventura dello Spider-Man di Tom Holland, che ha coinvolto le "versioni alternative" interpretate da Tobey Maguire e Andrew Garfield, era talmente tanto attesa da diventare un successo incredibile in pochissimo tempo. I risvolti della storia, però, hanno riportato gli "altri Spider-Man" nelle rispettive dimensioni e, soprattutto, hanno comportato che tutto il mondo dimenticasse chi fosse Peter Parker, persino i suoi cari e le persone che amava. Proprio da questo si apre il trailer, in cui vediamo un Peter ormai adulto che veglia a distanza su Ned (Jacob Batalon) e MJ (Zendaya), alle prese con la nuova vita da studenti del MIT dopo il liceo. La clip prosegue con Peter che prende le chiavi della città da Sheila Rivera, manager politica di Kingpin, alias di Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), acerrimo nemico di Daredevil (e anche di Spider-Man, almeno nei fumetti). Il film inizierà infatti subito dopo gli eventi della stagione 2 di Daredevil Born Again, e questo potrebbe essere un indizio su quello che accadrà nella serie.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il dettaglio che però ha fatto più da padrone del trailer riguarda una apparente "mutazione" che starebbe colpendo la fisiologia di Peter. Il morso del ragno radioattivo che gli ha donato i suoi poteri, infatti, sembra aver iniziato a causargli effetti collaterali, tra cui la produzione di ragnatele direttamente all’interno del suo corpo e la sclera degli occhi completamente nera. I lettori dei fumetti, ma anche chi ha visto la splendida serie animata degli anni ’90 avrà già capito dove il film vuole andare a parare. In particolare, sembra che il film prenderà spunto proprio dalla seconda stagione della serie, in cui la mutazione di Peter evolve in maniera incontrollata, dandogli un aspetto mostruosamente ragnesco. Per tentare di arginare il problema, Peter si rivolge a Bruce Banner (Mark Ruffalo), che ovviamente non si ricorda chi lui sia. Quali implicazioni tutto questo potrà avere nel film non è ancora dato saperlo, ma potrebbe segnare un punto di svolta per l’evoluzione del personaggio.

The Punisher, Tarantola, La Mano… e Dare Devil?

Altro elemento di spicco del trailer di Spider-Man: Brand New Day è la presenza di Frank Castle, aka The Punisher, interpretato da Jon Bernthal. Nella clip si vedono i due che lottano, ma non è detto che non si tratti unicamente di un malinteso. Tra The Punisher e Spider-Man potrebbe infatti nascere una collaborazione per risolvere un problema comune. Sul web circola da qualche ora una teoria che vedrebbe Daredevil prendere il controllo dell’organizzazione La Mano ed essere quindi il villain principale del film. O, per lo meno, uno dei villain. Peter potrebbe chiedere aiuto a Frank per far tornare alla ragione il loro comune amico. Si tratta di speculazioni che potrebbero venire confermate o smentite dalla seconda stagione di Daredevil: Born Again, dal cui finale si estenderà Brand New Day.

C’è poi il discorso legato al personaggio misterioso interpretato da Sadie Sink, star di Stranger Things. Per qualche secondo, nella clip appare il personaggio di Trammell Tillmann (Severance), di cui non si conosce ancora l’identità ma potrebbe essere l’attivista anti-mutanti William Metzger, riferirsi a quello di Sink dicendo che è "un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere". Nel trailer fa sfoggio brevemente di quelli che apparirebbero a tutti gli effetti come poteri psichici, avvalorando la tesi che la vorrebbe come una variante di Jean Grey, se non proprio la Jean Grey di questo universo. Quella dei film degli X-Men della Fox, infatti, interpretata da Famke Janssen, tornerà in Avengers: Doomsday assieme a gran parte del cast originale, come Patrick Stewart (Professor Xavier) e James Marsden (Ciclope). Per altri, potrebbe trattarsi di Carlie Cooper, agente della Scientifica di NY e interesse amoroso di Peter per un breve periodo. Nelle sequenze finali ci viene anche dato un assaggio di quello che sarà Scorpione, ovvero Mac Gargan (Michael Mando), già comparso in Spider-Man: Homecoming, ma anche Boomerang (Fred Myers) e Mister Negativo (Martin Li).

Una versione più matura e oscura di Spider-Man

Tutti gli indizi, comunque, puntano direttamente a uno Spider-Man più oscuro e maturo. Siamo ormai anni luce lontani dal "bimbo ragno" invocato da Tony Stark in Captain America: Civil War. Peter è un giovane uomo che sta mutando fisicamente in qualcosa di più selvaggio, mentre cerca di mantenere la sua umanità in una città che non lo riconosce più. La pellicola prenderà spunto da varie saghe a fumetti, a cominciare da L’Altro di J. Michael Straczynski – apparsa in Italia su Spider-man e Marvel Kinghts: Spider-man nel 2005. Peter veniva ferito gravemente entrando in diversi stadi di mutazione ottenendo, fra le altre abilità potenziate, anche la capacità di lanciare ragnatele organiche.

Potrebbe interessarti anche