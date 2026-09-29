Spider-Man Brand New Day torna al cinema come Avengers Endgame: scene inedite e importanti ritorni per la nuova versione Dopo il grande successo ottenuto, il film torna al cinema con scene mai viste prima così come è accaduto con Avengers: Endgame

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Marvel Studios

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Sulla scia del recente successo ottenuto con la riedizione di Avengers: Endgame, Marvel e Sony Pictures hanno deciso di riportare al cinema Spider-Man: Brand New Day con una versione estesa. Secondo quanto diffuso in esclusiva da Deadline, il film diretto da Destin Daniel Cretton e interpretato da Tom Holland tornerà nei cinema di tutto il mondo con diverse scene inedite.

Spider-Man Brand New Day torna al cinema dopo il grande successo: cosa vedremo di nuovo?

Ma cosa vedrà chi vedrà questa nuova versione del film al cinema? Tra i contenuti aggiunti ci sarà anche il ritorno di Claire Temple, l’infermiera dei vigilanti interpretata da Rosario Dawson (già vista nelle serie Marvel come Daredevil e The Defenders). La stessa attrice aveva raccontato in passato di aver girato una scena per il film, poi tagliata nel montaggio finale, che ora verrà finalmente reinserita insieme ad altre sorprese. La scelta della Sony arriva dopo gli ottimi incassi registrati dall’operazione Avengers: Endgame – Extra, che ha fruttato ben 86 milioni di dollari in tutto il mondo preparando il terreno al prossimo Avengers: Doomsday.

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Anche per Spider-Man i numeri sono da record: con 2,495 miliardi di dollari incassati a livello globale, Brand New Day è già il più grande successo commerciale nella storia della Sony, superando quanto fatto nel 2021 da Spider-Man: No Way Home. Non c’è ancora una data ufficiale per l’uscita della versione "Extra", ma la sensazione è che lo studio cercherà una finestra di lancio nei prossimi mesi, molto probabilmente prima dell’arrivo al cinema di Avengers: Doomsday.

Le scene extra arrivano in vista dell’uscita di Avengers: Doomsday

Ricordiamo che Avengers: Doomsday è il quinto capitolo corale del Marvel Cinematic Universe (MCU), diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo (già registi di Infinity War ed Endgame). Il film segna l’inizio della resa dei conti della Multiverse Saga, ponendo le basi per il successivo Avengers: Secret Wars. La novità più clamorosa del film riguarda il cast: Robert Downey Jr. fa il suo epico ritorno nel MCU, ma non nei panni di Tony Stark / Iron Man, bensì in quelli del supercriminale per eccellenza: Victor von Doom / Dottor Destino (Doctor Doom). Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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