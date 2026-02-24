Spider-Man Brand New Day farà da apripista per un cattivo ricorrente nei prossimi tre film? Tombstone potrebbe essere una minaccia ricorrente nel futuro di Spider-Man

A cinque mesi dall’uscita, Spider-Man: Brand New Day resta sorprendentemente avvolto dal mistero per quanto riguarda le informazioni "ufficiali", e questo spiega perché continui a generare voci e "retroscena" anche più di Avengers: Doomsday, in uscita più avanti e che ha una scala decisamente più ampia di azione e personaggi. Al di là del ritorno di Michael Mando come Mac Gargan/Scorpion (già introdotto in Homecoming), l’antagonista "di ritorno" più chiacchierato finora è Tombstone, alias Lonnie Lincoln, interpretato da Marvin Jones III. Per il personaggio è un passaggio importante: Brand New Day segna la sua prima apparizione live-action. Jones, però, non è difatti nuovo al personaggi: lo aveva già doppiato in Spider-Man: Into the Spider-Verse, quindi per molti fan questa scelta suona come una sorta di continuità nel Multiverso, pur in un contesto completamente diverso.

Tombstone non è un "cattivo usa-e-getta"

Negli ultimi giorni, alcune segnalazioni hanno iniziato a descrivere Tombstone non solo come un villain di passaggio, ma come una minaccia più grande del previsto, potenzialmente destinata a rimanere sullo sfondo (o anche in primo piano) oltre il singolo film. La scintilla, stavolta, arriva da un botta e risposta su X: un utente ha chiesto se davvero vedremo Tombstone "attraversare" ciascun capitolo di quelli che vengono descritti come i nuovi film di una possibile trilogia. A rispondere è stato Alex Perez, insider legato a Cosmic Circus, che ha replicato in modo secco: "Sì. E lo vedremo". Non è una conferma ufficiale, ovviamente: è un rumor che si appoggia a un altro rumor, e per questo va letto come indicazione di tendenza, non come certezza. Ma l’idea è chiara: Marvel e Sony potrebbero voler costruire un antagonista più continuativo, invece di ripartire ogni volta da zero con il classico "villain del film".

Un pericolo urbano ricorrente

Il contesto, almeno narrativo, potrebbe anche rendere plausibile una presenza già "radicata" di Tombstone. Sappiamo infatti (da un’anticipazione legata a un art book) che Brand New Day dovrebbe aprirsi con un salto temporale di quattro anni: un tempo sufficiente perché un boss criminale possa consolidarsi nell’ombra di New York. Di contro, però, dei dettagli veri sulla trama si sa poco: l’impostazione generale parla di Spider-Man in una fase efficace della sua attività e di un filo di crimini che lo trascina in un mistero più ampio, con ricadute legate al passato. In questo quadro, Tombstone potrebbe restare un antagonista "di contorno" nel primo film e diventare più centrale nei successivi, oppure essere una minaccia costante per tutti i capitoli, con un approccio più simile a quello dei grandi boss criminali che agiscono a lungo raggio.

Una precisazione è necessaria: nulla impedisce che, alla fine, Tombstone abbia solo una presenza minima e che queste indiscrezioni si rivelino esagerate, o semplicemente che sia un trait d’union verso un pericolo più grande. Però il personaggio ha un profilo perfetto per un "pericolo urbano" ricorrente in mancanza di Wilson "Kingpin" Fisk già utilizzato nel serial di Daredevil, e il fatto che Jones sia già stato apprezzato come Tombstone in animazione è uno dei motivi per cui il rumor trova terreno fertile tra gli appassionati. Per avere certezze, come sempre, bisognerà aspettare informazioni ufficiali o un trailer che chiarisca davvero che ruolo avrà Tombstone nel futuro dell’Uomo Ragno.

