Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland ci ricasca: spoilerato un dettaglio importante della trama del film Il volto dell'Arrampicamuri nell'MCU non si toglie il vizietto e rivela ai fan un dettaglio su un villain della prossima pellicola in uscita a luglio

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Il Marvel Cinematic Universe arriverà nei cinema quest’anno con "solo" due film, Avengers: Doomsday e Spider-Man: Brand New Day. Per la Casa di Topolino, quindi, è d’importanza capitale non sbagliare niente e continuare nel buon solco tracciato dai recenti Thunderbolts* e, soprattutto, I Fantastici Quattro: Gli inizi. In particolare il trailer di Brand New Day ha infranto ogni record di views, sintomo di quanto i fan attendano il nuovo capitolo della saga dedicata all’Arrampicamuri. Con ancora qualche mese dall’uscita (in programma per fine luglio), Sony e Disney stanno facendo tutto affinché Spider-Man: Brand New Day sia più rifinito possibile, anche a costo di rigirare alcune scene, come rivelato da Tom Holland a GQ.

Tom Holland svela a GQ nuovi dettagli della trama di Spider-Man: Brand New Day

In un’intervista col magazine GQ, Tom Holland ha rivelato di essere nel mezzo del reshoot di alcune scene per Spider-Man: Brand New Day, esperienza che ha definito "Molto, molto divertente". "Ciò che stiamo girando non ci è strettamente necessario", ha infatti detto Holland. "Il film funziona alla grande così com’è. Stiamo solamente aggiungendo la ciliegina sulla torta. Stiamo cercando di aggiungere dello humor e stiamo anche approfondendo la storyline di un certo villain".

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Il villain in questione, ovviamente, non è stato menzionato. Dal trailer del film possiamo notare la presenza di diverse delle nemesi del ragnesco supereroe, tra cui Tarantola, Scorpione e il gruppo de La Mano. Speculazioni suppongono che alcuni di loro verrano relegati a semplici cameo, magari per mostrare gli scontri avvenuti nei quattro anni trascorsi tra questo film e No Way Home. Ma il riferimento a una vera e propria trama legata a questo personaggio fa supporre che non si tratti di una semplice comparsa.

Perchè i fan non devono, o non dovrebbero, preoccuparsi (troppo)

È ovvio e pacifico che Holland non si lascerebbe mai andare a dichiarazioni negative sullo stato dei lavori relativi a Spider-Man: Brand New Day a così poco tempo dall’uscita, ma i fan non dovrebbero preoccuparsi troppo della situazione. I reshoot nel corso degli anni, soprattutto nell’ultimo periodo, si sono fatti una pessima nomea, ma fanno parte del percorso di incubazione di un Blockbuster da anni. Anche quando le riprese vanno alla grande, le case di produzione prenotano quasi sempre delle sessioni di reshoot in fase di post-produzione per aggiungere o eventualmente limare dei dettagli. Alcune delle scene migliori di Avengers: Endgame, per esempio, tra cui quella arcinota dei cerchi magici di teletrasporto nel finale, sono state inserite proprio in questa fase.

Brand New Day ha alle spalle una produzione da centinaia di milioni di dollari, quindi il regista Destin Daniel Cretton e la sua crew potrebbero aver sfruttato una rimanenza nel budget per aggiustare qualche elemento e aggiungere del girato extra.

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