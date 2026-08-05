Tom Holland non conosce rivali, Spider-Man: Brand New Day vola oltre ogni previsione e conquista un record storico Il nuovo capitolo della saga Marvel con Tom Holland conquista il pubblico italiano e segna il miglior debutto di sempre per Spider-Man e Sony Pictures.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Un debutto che ha sorpreso davvero tutti. Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo della saga Marvel con Tom Holland ancora nei panni di Peter Parker, ha conquistato le sale italiane con numeri che raccontano molto più di un semplice successo al botteghino. In appena cinque giorni il film, distribuito da Eagle Pictures, ha già scritto pagine di storia del cinema nel nostro paese, superando record che sembravano intoccabili. Ma è guardando ai dati internazionali che la portata del fenomeno si fa ancora più chiara, con cifre che posizionano il film tra i debutti più clamorosi di sempre a livello globale.

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland domina il box office italiano: i numeri parlano chiaro

Il nuovo capitolo della saga dedicata all’Uomo Ragno ha conquistato il pubblico italiano e internazionale, segnando risultati storici al box office. Spider-Man: Brand New Day ha infatti registrato il miglior debutto di sempre in Italia per un film di Spider-Man e per una pellicola Sony Pictures, superando i 16 milioni di euro di incasso e raggiungendo 2 milioni di spettatori in soli cinque giorni. Distribuito da Eagle Pictures, il film con Tom Holland nel ruolo di Peter Parker ha stabilito numerosi record: miglior esordio del 2026, miglior apertura per un film uscito a luglio, miglior debutto per un film Marvel in un weekend non festivo e miglior risultato per un film dedicato a un singolo supereroe.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spider-Man: Brand New Day ‘detta legge’ anche al box office mondiale: tutti i record (mostruosi)

Il successo italiano si inserisce in un trionfo globale: nel weekend d’apertura il film ha incassato 927 milioni di dollari, diventando il secondo miglior debutto mondiale di sempre dopo Avengers: Endgame, oltre a rappresentare il miglior lancio mai realizzato da Sony Pictures e da un film della saga di Spider-Man. Negli Stati Uniti ha raccolto 355 milioni di dollari, mentre nei mercati internazionali ha raggiunto 572 milioni di dollari.

Alessia Garulli, VP Marketing & Theatrical Distribution di Sony Pictures Italia, ha sottolineato come questo risultato sia stato possibile grazie all’affetto del pubblico verso un personaggio iconico come Spider-Man, alla fiducia degli esercenti e al lavoro di squadra che ha permesso al film di raggiungere traguardi storici in Italia e nel mondo: "Questo debutto fenomenale poteva avvenire solo con un vero simbolo come Spider-Man, amato da ogni generazione: passata, presente e futura. Siamo grati a tutto il pubblico italiano per essere venuto a vedere il nostro film e agli esercenti per averci dato fiducia, trasformando questo luglio nel migliore di sempre in Italia in termini di presenze e incassi. Le recensioni della stampa, le reazioni di chi lo ha visto in anteprima e la passione di chi ci ha lavorato, ha permesso a Spider-Man: Brand New Day di raggiungere record inimmaginabili, in Italia e nelle sale di tutto il mondo." Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche