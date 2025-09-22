Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland cade sul set del film: corsa in ospedale e paura tra i fan
Le riprese di Spider-Man: Brand New Day si fermano: Tom Holland cade durante un’acrobazia a Glasgow, ricoverato per precauzione ma tornerà presto in scena.
E’ giovane, atletico e molto simpatico ma, nelle scorse ore, ha fatto tanto preoccupare i suoi fan. Tom Holland è stato ricoverato in ospedale dopo una caduta dal set del nuovo film di Spider-Man: Brand New Day. Le riprese sono iniziate lo scorso agosto, dove l’attore è molto impegnato nei panni dell’amatissimo Peter Parker. Ovviamente, si sa, quando si girano questi tipi di film, gli imprevisti sul set sono sempre da tenere in considerazione, e l’incidente subito da Holland causerà inevitabilmente una pausa nelle riprese per alcuni giorni. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.
Spider-Man: Brand New Day, incidente sul set per Tom Holland
Purtroppo è così: la produzione di Spider-Man: Brand New Day è stata temporaneamente sospesa a causa di un incidente sul set che ha coinvolto Tom Holland, ricoverato a Glasgow dopo una caduta durante un’acrobazia. In ospedale gli è stata diagnosticata una lieve commozione cerebrale; una fonte vicina alla produzione ha affermato che l’attore si prenderà una pausa "per precauzione", ma dovrebbe tornare a girare nei prossimi giorni, stando a quanto si apprende da Deadline. Nessun altro è rimasto coinvolto e, dopo essersi ripreso, Holland ha partecipato a un evento di beneficenza insieme alla co-protagonista e fidanzata Zendaya.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Prima dell’inizio delle riprese in Scozia, Holland aveva dichiarato di essere "al settimo cielo e così emozionato" di poter girare in location dopo Spider-Man: No Way Home (2021), realizzato interamente in studio durante la pandemia. "Ora, torneremo a guardare al cinema vecchio stile e gireremo in location reali, ed è per questo che inizieremo a Glasgow e useremo le strade di Glasgow per costruire questa imponente scenografia che stiamo concependo", aveva aggiunto. "Quindi sarà come girare di nuovo il primo Spider-Man. È passato così tanto tempo dall’ultima volta che l’ho fatto, sarà come una boccata d’aria fresca, e credo che i fan saranno al settimo cielo per quello che stiamo ideando".
Quando uscirà il nuovo film e dove vedere in streaming tutti i capitoli di Spider-Man
Il film, diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Amy Pascal e Kevin Feige, uscirà nelle sale a luglio 2026. Zendaya tornerà a interpretare MJ, Sadie Sink e Liza Colón-Zayas si uniranno al cast in ruoli non ancora rivelati, mentre Jon Bernthal tornerà nei panni di Punisher e Mark Ruffalo in quelli di Hulk. Di seguito, vi elenchiamo tutti i film di Spider-Man e dove vederli in streaming:
- Spider-Man (2002): Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, Netflix
- Spider-Man 2 (2004): Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, Netflix
- Spider-Man 3 (2007): Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, Netflix
- The Amazing Spider-Man (2012): Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, Netflix
- The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014): Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, Netflix
- Spider-Man: Far from Home (2019): Prime Video, NOW, Rakuten TV, Apple TV, Netflix
- Spider-Man: No Way Home (2021): Prime Video, Rakuten TV, Apple TV
- Spider-Man: Brand New Day (2026): ancora non disponibile
Potrebbe interessarti anche
Spider-Man: Brand New Day, torna Zendaya con Tom Holland (e 'rovina la festa' ai fan): lo scatto virale dal set e le teorie
La protagonista di Euphoria è riapparsa nei panni di MJ in una foto che sta facendo ...
Spider-Verse si fa punk: Daniel Kaluuya firma il nuovo film animato su Spider-Punk, l’eroe ribelle che sfida il sistema
Dopo il successo di Spider-Verse, Sony punta su Spider-Punk: Kaluuya scrive un film ...
Spider-Man: Brand New Day, i fan 'trovano' un cattivo e una nuova (strampalata) teoria: il villan stravolge il MCU
Secondo alcuni fan, il villain del prossimo film di Spidey sarà "L'Ammazzaragni" Ali...
True Detective 5, Nicolas Cage in trattativa per un ruolo importante nella serie targata HBO
Secondo alcuni rumor, l'attore californiano sarebbe il primo indiziato per un ruolo ...
Dragon Trainer, il film live-action finalmente disponibile sulle piattaforme (ma c'è un problema): dove vederlo
Il film live-action Dragon Trainer è finalmente disponibile anche in streaming sulle...
The Leading Man: una coppia inedita (ed esplosiva) nel cast del nuovo film Netflix
Kevin Hart e John Cena condivideranno per la prima volta il set per il film tratto d...
Sangue e violenza allo stato puro, su Disney+ arriva una serie per soli adulti: la decisione fa discutere
Disney+ mostra il lato oscuro degli Avengers: violenza, sangue e sopravvissuti in lo...
Austin Butler, incidente sul set del film Caught Stealing: Darren Aronofsky lo mette sotto torchio
Il protagonista di Elvis e Dune 2 racconta le difficoltà per il nuovo film, tra stun...