Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland cade sul set del film: corsa in ospedale e paura tra i fan Le riprese di Spider-Man: Brand New Day si fermano: Tom Holland cade durante un’acrobazia a Glasgow, ricoverato per precauzione ma tornerà presto in scena.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

E’ giovane, atletico e molto simpatico ma, nelle scorse ore, ha fatto tanto preoccupare i suoi fan. Tom Holland è stato ricoverato in ospedale dopo una caduta dal set del nuovo film di Spider-Man: Brand New Day. Le riprese sono iniziate lo scorso agosto, dove l’attore è molto impegnato nei panni dell’amatissimo Peter Parker. Ovviamente, si sa, quando si girano questi tipi di film, gli imprevisti sul set sono sempre da tenere in considerazione, e l’incidente subito da Holland causerà inevitabilmente una pausa nelle riprese per alcuni giorni. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Spider-Man: Brand New Day, incidente sul set per Tom Holland

Purtroppo è così: la produzione di Spider-Man: Brand New Day è stata temporaneamente sospesa a causa di un incidente sul set che ha coinvolto Tom Holland, ricoverato a Glasgow dopo una caduta durante un’acrobazia. In ospedale gli è stata diagnosticata una lieve commozione cerebrale; una fonte vicina alla produzione ha affermato che l’attore si prenderà una pausa "per precauzione", ma dovrebbe tornare a girare nei prossimi giorni, stando a quanto si apprende da Deadline. Nessun altro è rimasto coinvolto e, dopo essersi ripreso, Holland ha partecipato a un evento di beneficenza insieme alla co-protagonista e fidanzata Zendaya.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Prima dell’inizio delle riprese in Scozia, Holland aveva dichiarato di essere "al settimo cielo e così emozionato" di poter girare in location dopo Spider-Man: No Way Home (2021), realizzato interamente in studio durante la pandemia. "Ora, torneremo a guardare al cinema vecchio stile e gireremo in location reali, ed è per questo che inizieremo a Glasgow e useremo le strade di Glasgow per costruire questa imponente scenografia che stiamo concependo", aveva aggiunto. "Quindi sarà come girare di nuovo il primo Spider-Man. È passato così tanto tempo dall’ultima volta che l’ho fatto, sarà come una boccata d’aria fresca, e credo che i fan saranno al settimo cielo per quello che stiamo ideando".

Quando uscirà il nuovo film e dove vedere in streaming tutti i capitoli di Spider-Man

Il film, diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Amy Pascal e Kevin Feige, uscirà nelle sale a luglio 2026. Zendaya tornerà a interpretare MJ, Sadie Sink e Liza Colón-Zayas si uniranno al cast in ruoli non ancora rivelati, mentre Jon Bernthal tornerà nei panni di Punisher e Mark Ruffalo in quelli di Hulk. Di seguito, vi elenchiamo tutti i film di Spider-Man e dove vederli in streaming:

Spider-Man (2002): Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, Netflix

Spider-Man 2 (2004): Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, Netflix

Spider-Man 3 (2007): Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, Netflix

The Amazing Spider-Man (2012): Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, Netflix

The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014): Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, Netflix

Spider-Man: Far from Home (2019): Prime Video, NOW, Rakuten TV, Apple TV, Netflix

Spider-Man: No Way Home (2021): Prime Video, Rakuten TV, Apple TV

Spider-Man: Brand New Day (2026): ancora non disponibile

Potrebbe interessarti anche