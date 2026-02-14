Trova nel Magazine
Spider-Man: Brand New Day, spuntano i primi leak sui villain: da Boomerang a Tarantula

In attesa del trailer di Spider-Man: Brand New Day emergono online i design dei cattivi del film

Spider-Man, leakato il trailer di Brave New Day
Mediaset Infinity

Di Spider-Man: Brand New Day non è stato ancora pubblicato il primo trailer ufficiale, ma i leak promozionali hanno già iniziato a circolare online. Negli ultimi giorni sono apparse diverse immagini legate al merchandising del film, un fenomeno piuttosto comune quando l’uscita di un grande titolo si avvicina e, volenti o nolenti, alcuni design arrivano al pubblico anche prima di quanto visto nei trailer, grazie cancelleria, merendine, giocattoli e quant’altro.

Tanti nuovi avversari per l’Uomo Ragno

Il quarto capitolo della saga MCU dedicata all’Uomo Ragno dovrebbe mostrare Peter Parker alle prese con numerosi villain, perlopiù minori e mai visti prima al cinema: molti di loro, secondo le informazioni circolate finora, compariranno solo brevemente in un montaggio iniziale pensato per riassumere gli eventi trascorsi tra Spider-Man: No Way Home e questo nuovo film, con una soluzione narrativa simile a quella usata per introdurre il mondo alla base di Fantastici 4: Gli Inizi.

Tra gli antagonisti presenti in questi flashback dovrebbero trovar spazio gli Enforcers, composto (perlomeno nei fumetti originali) da Montana, Fancy Dan e Ox. Secondo l’insider Daniel Richtman, tutti e tre faranno parte di Brand New Day, insieme a Frederick Foswell, noto come Big Man. Le nuove immagini trapelate offrono inoltre un primo sguardo ravvicinato a Boomerang e Tarantula, anche se non è ancora noto chi li interpreterà. I design sembrano molto fedeli alle versioni cartacee e compaiono insieme a Scorpion (il cui look completo non è stato ancora mostrato ma sembra molto funzionale a una nuova versione cinematografica) e, sullo sfondo, scorgiamo anche una presenza ingombrante: Hulk.

Che è successo a Hulk?

Proprio Hulk è uno degli elementi più curiosi emersi dai leak: tutto lascia pensare che la versione "Smart Hulk" vista negli ultimi film e serie tv del Marvel Cinematic Universe non sia più in scena, per qualche motivo, e che il gigante di giada sia presente in una versione inedita per il cinema: il colorito grigiastro sembrerebbe quello dell’alter ego pacato e intelligente, ma il fatto che attacchi Spidey invece suggerisce che ci troviamo davanti a Savage Hulk, la versione più ferina e incontrollata del personaggio.

Nonostante l’alto numero di personaggi presenti, la maggior parte di questi villain e antieroi dovrebbe avere ruoli secondari, probabilmente limitati alla sequenza di montaggio iniziale; al di fuori di Scorpion e Hulk, si tratta in gran parte di antagonisti di fascia B. Il regista Destin Daniel Cretton ha spiegato che, fin dal suo arrivo sul progetto, l’intenzione era quella di fare qualcosa di diverso: pur restando fedele allo Spider-Man che il pubblico ama, questo capitolo rappresenta una nuova fase nella vita di Peter Parker, con un cambio di tono che per il regista è stato particolarmente stimolante e gratificante.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

