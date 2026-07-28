I segreti di Spider-Man: Brand New Day in fumo sul red carpet, e questa volta non c'entra Tom Holland: il ruolo misterioso di Sadie Sink Il conto alla rovescia per 'Spider-Man: Brand New Day' è ufficialmente iniziato, ma è il red carpet a svelare il più grande segreto del nuovo capitolo dell'Uomo Ragno

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Cresce l’attesa per Spider-Man: Brand New Day. Los Angeles ha ospitato l’ultima tappa del tour promozionale del film, in sala dal 29 luglio, e sul red carpet qualcuno potrebbe aver lasciato scappare più di un indizio sulla trama del film. E no, questa volta non si tratta del povero Tom Holland, il cui slancio ha spesso bruciato le anteprime del mondo Marvel, storicamente blindatissimo e chiuso a ogni tipo di spoiler.

Spider-Man: Brand New Day, un red carpet tra look e teorie

Sul tappeto rosso dell’anteprima losangelina non sono mancati gli ospiti d’eccezione, da Jaden Smith a Michael B. Jordan, fotografato in una T-shirt dedicata all’universo di Spider-Man. L’attenzione, però, si è rivolta soprattutto verso la coppia Tom Holland–Zendaya. Lei ha scelto ancora una volta un abito nero, proseguendo una precisa linea estetica che ha insospettito il fandom: da tempo gli appassionati leggono i suoi outfit come possibili indizi sul destino di MJ e Peter Parker, arrivando a interpretare perfino l’unico abito bianco sfoggiato in Cina come un riferimento al lutto, dato il significato del colore nella tradizione locale.

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È proprio questa coerenza cromatica, costruita insieme al suo team di stylist, ad aver alimentato l’idea che qualcuno, più che Zendaya stessa, stia giocando con i fan e suggerendo che nel nuovo film potrebbe accadere qualcosa di irreversibile ai protagonisti.

Sadie Sink e il "caso" Jean Grey

Tra le presenze più osservate sul red carpet c’era pure Sadie Sink, star di Stranger Things al debutto nel Marvel Cinematic Universe. Il suo personaggio è ancora avvolto dal mistero, ma da mesi molte testate e insider sostengono che interpreterà Jean Grey, storica mutante degli X-Men dotata di poteri telepatici e telecinetici e legata alla Forza Fenice. Il collegamento tra Sadie Sink e Jean Grey è diventato così forte da essere quasi dato per scontato nelle teorie online, anche se né Marvel né l’attrice hanno mai confermato ufficialmente il ruolo.

A rendere la situazione ancora più interessante, secondo i fan, ci sarebbe proprio il lavoro di styling: alcuni dettagli di abiti e make-up visti nelle apparizioni promozionali sono stati letti come un modo per "annunciare" visivamente Jean Grey, senza nominarla. In sostanza, la stilista avrebbe fatto quello che il cast non può permettersi: suggerire la presenza della mutante con codici estetici, lasciando al pubblico il compito di decifrarli.

Tra segreti Marvel e spoiler involontari

Sul tema della segretezza Tom Holland si è ormai trasformato in un caso a sé: l’attore ha ammesso più volte quanto sia faticoso convivere con i vincoli Marvel, dopo essersi lasciato sfuggire più di uno spoiler in passato. Stavolta, però, il gioco sembra ruotare attorno a chi crea le immagini del film – stylist, team creativi, musicisti coinvolti nella colonna sonora – più che alle dichiarazioni degli interpreti.

È il caso di Steve Lacy, autore di uno dei brani del film, che in un’intervista ha indicato "Jean" come il personaggio che non vede l’ora di vedere, definendola "l’antagonista" con una ragione alla base della sua follia. Una frase sufficiente per convincere molti che Jean Grey sarà davvero al centro della storia e che il presunto "spoiler estetico" della stilista stia solo accompagnando una verità che presto sarà confermata sullo schermo.

Per ora, l’unica certezza è che Spider-Man: Brand New Day arriverà nelle sale con un carico di teorie senza precedenti: tra abiti neri, look da fiaba e indizi disseminati sul red carpet, i fan hanno già iniziato a vedere in Jean Grey – e in Sadie Sink – la chiave del prossimo grande capitolo dell’Uomo Ragno. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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