Spider-Man: Brand New Day, tutto quello che è rimasto nel multiverso del montaggio: le scene tagliate (e che ha odiato anche Tom Holland) Quasi tre ore di girato, un cameo eliminato e un intero cut bocciato dal cast: i segreti nascosti dietro il più grande successo cinematografico dell'estate 2026.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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È uscito il 29 luglio ed è il film più visto dell’estate 2026: Spider-Man: Brand New Day è un colosso che ha già riscritto i libri dei record. Ma come ogni grande produzione Marvel, ciò che vediamo al cinema è solo una parte di ciò che è stato girato. Tra sequenze d’azione eliminate, cameo cestinati, versioni del film che nessuno ha amato, scene tagliate e trapelate online, c’è un universo parallelo di Brand New Day che non arriverà mai nelle sale (almeno per ora). Vediamo insieme cosa ci siamo persi!

Spider-Man: Brand New Day, tutte le scene tagliate dal film con Tom Holland che potrebbero farvi arrabbiare

Come ogni ogni film, anche il nuovo capitolo di Spider-Man, Brand New Day, è stato vittima di tagli in sala di montaggio. Ma quindi, quali sono le scene che non vedremo mai (forse)?

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Un montaggio lungo quasi tre ore

Il punto di partenza di tutto è il dato rivelato dallo stesso regista Destin Daniel Cretton. Il director ha raccontato apertamente del processo di montaggio, spiegando che il cut assemblato del film sfiorava le due ore e cinquanta minuti, prima di essere ridotto al montaggio finale di due ore e ventiquattro. Questo significa che, rispetto a un tipico blockbuster di supereroi, è finita sul pavimento della sala di montaggio una quantità relativamente contenuta di materiale.

La battaglia con i villain mai vista

La rivelazione più clamorosa riguarda una sequenza d’azione di ampio respiro che non ha mai raggiunto lo schermo. In un’intervista con Nerdtropolis, Cretton ha confermato che un’intera scena di combattimento con villain multipli era stata progettata e poi eliminata dal film. Il regista ha spiegato che il team aveva pianificato "un bel po’ di villain" per un grande scontro, arrivando persino a disegnare diversi personaggi, prima che la scena venisse tagliata. Ha aggiunto che quei concept potrebbero riemergere in un futuro capitolo.

Il cameo tagliato di Claire Temple di Daredevil

La notizia che ha deluso maggiormente i fan riguarda però un personaggio amato da tanti. Ospite del panel Daredevil di GalaxyCon, Rosario Dawson ha confermato di aver girato una scena per Spider-Man: Brand New Day, ma che il suo cameo è stato poi cestinato nel corso del montaggio finale. L’attrice, che interpreta Claire Temple sin dalla serie Daredevil del 2015, avrebbe quindi dovuto fare il suo ritorno nel MCU proprio con questo film. Le dichiarazioni di Dawson confermano che Marvel Studios aveva concretamente pianificato di includere Claire Temple nell’avventura di Peter Parker, almeno in una fase della produzione. Tuttavia, bisogna vedere se la scena eliminata finirà mai nell’edizione home video. La cosa che ha reso ancora più amara la notizia per i fan è il contesto narrativo in cui quella scena si sarebbe inserita.

Stando a quanto riportato da una fonte considerata affidabile nel fandom, la scena girata coinvolgeva la sequenza ospedaliera: Peter si sveglia con ancora la maschera addosso e incrocia Claire, che sta esaminando delle radiografie. Tra i due c’è una breve interazione. Il taglio ha deluso i fan anche perché quella scena avrebbe risposto a una delle domande più discusse dopo la visione del film: il film non spiega come mai il personale ospedaliero non riveli l’identità di Spider-Man dopo averlo visto senza maschera. Claire Temple, infermiera di Hell’s Kitchen abituata a tenere i segreti degli eroi, sarebbe stata la risposta perfetta a quel "buco" narrativo.

Il taglio che Tom Holland odiava

Non tutte le versioni eliminate erano sequenze d’azione. Alcune riguardavano l’anima stessa del film. Tom Holland ha rivelato che lui e i suoi co-protagonisti hanno visto "moltissimi tagli diversi" del film, incluso uno che definisce apertamente quello che "odiavano". L’attore ha spiegato che in quella versione erano state incorporate tutte le note raccolte durante le proiezioni test con il pubblico, trasformando il film in qualcosa di profondamente diverso. Secondo quanto riportato da Variety, quel cut costruito sulle proiezioni test semplicemente non funzionava: "Abbiamo visto tantissime versioni diverse di questo film, e in una di queste hanno preso in considerazione tutti i commenti ricevuti dalle persone che avevano assistito alle proiezioni di prova. Poi hanno cambiato il film, l’abbiamo visto e l’abbiamo detestato. Non funzionava per niente. Era quello che il pubblico chiedeva, ma non era esattamente quello che volevamo noi come creativi. Però hanno imparato la lezione da quell’esperienza, quindi un film può cambiare in mille modi diversi in sala di montaggio." Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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