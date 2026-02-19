Trova nel Magazine
Spider-Man Brand New Day: quando è ambientato il nuovo film?

Una sinossi ufficiale svela quanti hanno passano tra Spider-Man: No Way Home e Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man, leakato il trailer di Brave New Day
Mediaset Infinity

Come già detto, spesso più (o prima) dei trailer è il merchandise a poter fornire indicazioni e spoiler ai fan riguardo trame e personaggi dei blockbuster più attesi. Arriva ora, tramite Penguin Books e il suo sito Penguin Random House, un interessante aggiornamento sulla trama di Spider-Man: Brand New Day, con quella che sembrerebbe la sinossi del film. La descrizione della trama proviene dalla descrizione del libro di prossima uscita "Spider-Man: Brand New Day – The Art Of The Movie" di Jess Harrold, pubblicato da Marvel Universe e facente parte della serie ufficiale "Art of the Movie" presentata dai Marvel Studios.

Spider-Man: Brand New Day – The Art Of The Movie

Non essendo una riedizione a fumetti (spesso rimaneggiata per vari motivi rispetto all’effettivo film) o qualcosa di non ufficiale, possiamo considerare quanto segue come molto attendibile, per quanto comunque ancora fumoso:
"Sono passati quattro anni dall’ultima volta che abbiamo ritrovato il nostro amichevole eroe di quartiere. Peter Parker non esiste più, ma Spider-Man è al massimo della forma mentre tiene New York al sicuro. Le cose vanno bene per il nostro eroe senza nome, finché un’insolita scia di crimini non lo trascina in una rete di mistero più grande di qualsiasi cosa abbia mai affrontato prima. Per fronteggiare ciò che lo aspetta, Spider-Man non deve essere soltanto al top della sua forma fisica e mentale, ma deve anche essere pronto ad affrontare le ripercussioni del suo passato!

Mentre Spider-Man: Brand New Day stupisce gli spettatori di tutto il mondo, scopri la magia dietro le quinte dello sviluppo visivo del film: dai primi bozzetti concettuali fino ai design finali dei personaggi. Esplora ambientazioni, costumi e approfondimenti esclusivi sul prossimo capitolo dell’eroe di quartiere della Marvel!".

Un timeskip di quattro anni

La descrizione è in realtà piuttosto generica, ma c’è un elemento portante che fornisce un dettaglio fondamentale: quello relativo al passaggio del tempo. Tra No Way Home e Brand New Day passano quattro anni. "Peter Parker non esiste più" sembra indicare il fatto che la vita privata del nostro eroe sia stata praticamente spazzata via dal suo impegno come supereroe, e quindi (diversamente dai fumetti) Peter probabilmente non abbia completato l’università e non sia granché impegnato in qualcosa che non sia sventare crimini a New York.

E che fine hanno fatto i suoi amici, tra cui naturalmente MJ e Ned Leeds?
Lo scopriremo quest’estate, quando Spider-Man: Brand New Day arriverà nelle sale. Nel frattempo, però, il libro in questione è preordinabile: uscirà il 4 agosto e sarà composto di ben 224 pagine ricche di illustrazioni e curiosità.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

