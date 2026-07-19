Spider-Man: Brand New Day, ecco quali film e serie Marvel vedere per arrivare preparati al nuovo capitolo
In attesa dell'uscita del nuovo capitolo della saga, ecco tutti i film da vedere se si vuole una panoramica completa e chiara del punto in cui siamo arrivati
Per capire dove si trova Peter Parker oggi e prepararsi al meglio a Spider-Man: Brand New Day, c’è sicuramente bisogno di un piccolo recap, soprattutto in vista dell’apparizione sullo schermo di vari personaggi con una loro storia ben definita. Tanti sono i dettagli, i retroscena, le vicende secondarie di cui bisogna avere conoscenza per avere una panoramica chiara ed esaustiva durante la visione di questo nuovo capitolo della saga. Ecco perché abbiamo deciso di fare un recap dei film (e non solo) da vedere per arrivare preparati a questo appuntamento.
Quali sono i film da vedere prima di Spider-Man: Brand New Day
Per cominciare, ciò che non può mancare è la visione dei tre film precedenti con Tom Holland: Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home. Oltre ad introdurci l’Uomo Ragno di Holland, sono indispensabili per comprendere anche la sua evoluzione e quella dei suoi legami, in primis con Ned e MJ. In particolare l’ultimo capitolo serve per comprendere il motivo per il quale Peter Parker sceglie di far dimenticare a tutti chi è veramente, compreso ai suoi affetti più cari. Finisce così per essere solo, senza soldi, senza tecnologia Stark, diventando il classico e semplice Spider-Man dei fumetti.
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Non solo Peter Parker: film e serie per capire le storie parallele
Spider-Man: Brand New Day porterà però sullo schermo anche altri personaggi del mondo Marvel, alcuni relativamente nuovi come Yelena Belova. Per chi volesse conoscere le origini del personaggio e le sue avventure prima dell’incontro con Peter Parker dovrà vedere i film Black Widow e Thunderbolts*. Nel film apparirà anche The Punisher, che ben si fa conoscere nella serie TV a lui dedicata. Se, tuttavia, recuperare anche una serie TV intera è un lavoro troppo lungo e faticoso, basterà recuperare il documentario The Punisher: One Last Kill.
Si parla poi della possibile apparizione nel film di Daredevil: Matt Murdock è già apparso brevemente in No Way Home come avvocato di Peter, il che rende il suo ritorno molo probabile. Per scoprire la sua storia bisognerà guardare la serie TV Daredevil – Rinascita, disponibile su Disney+.
La serie She-Hulk è infine utile per meglio comprendere la questione del bracciale di Hulk, che gli permette di inibire la mutazione e vivere quindi una vita normale come Bruce Banner.
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