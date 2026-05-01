Spider-Man Brand New Day, le prime recensioni sono incredibili: "Ha superato le aspettative" Il film è stato proiettato in anteprima e sono poi trapelate le prime recensioni sul nuovo capitolo della storia di Peter Parker: cosa dicono

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

CONDIVIDI

Se qui in Italia bisognerà attendere ancora qualche mese prima di vedere il film al cinema, c’è chi ha avuto il privilegio di assistere alle prime proiezioni di Spider-Man: Brand New Day. Il che oggi ci dà però modo di conoscere quelle che sono le prime recensioni del film, a quanto pare sorprendenti.

Le prime recensioni di Spider-Man: Brand New Day

Gli studios sono soliti organizzare queste visioni esclusive per testare, in anteprima, la reazione del pubblico al film e comprendere, dunque, se c’è la necessità di apportare dei cambiamenti prima che il film debutti al cinema. A confermare queste prime proiezioni è stato il regista Destin Daniel Cretton, che si è poi sbilanciato anche sulle reazioni del pubblico, dicendosene molto soddisfatto. Ha inoltre regalato un piccolo spunto di riflessione sul nucleo emotivo sulla storia, affermando che si tratta di "un film sul reimparare a entrare in contatto con le persone. – e aggiungendo – Sono davvero entusiasta di poterlo presentare al mondo proprio ora".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A parlare non è stato solo il regista ma anche John Campea, personaggio di spicco del mondo del cinema su YouTube, secondo cui il riscontro ottenuto da queste proiezioni non è stato solo positivo, ma ha superato le aspettative, al punto tale da definirlo "più che eccellente".

Peter Parker solo e in difficoltà nel nuovo capitolo

Dal punto di vista narrativo, Spider-Man: Brand New Day spinge Peter Parker in un territorio inesplorato. Ambientato quattro anni dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, Peter è ora completamente solo, con il mondo che si è dimenticato di lui. Si è dedicato totalmente a essere Spider-Man, proteggendo una città che non riconosce più la persona dietro la maschera. Questo isolamento ha un prezzo. Con l’emergere di nuove minacce e l’aumentare della pressione, Peter inizia a sperimentare una strana trasformazione fisica che potrebbe mettere tutto a rischio.

Nel cast del film figurano anche Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo. La sceneggiatura è di Chris McKenna ed Erik Sommers, mentre la produzione è curata da Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad e Rachel O’Connor. Il film uscirà nelle sale italiane il 29 luglio 2026.

Potrebbe interessarti anche