Spider-Man Brand New Day, le prime recensioni sono incredibili: "Ha superato le aspettative"
Il film è stato proiettato in anteprima e sono poi trapelate le prime recensioni sul nuovo capitolo della storia di Peter Parker: cosa dicono
Se qui in Italia bisognerà attendere ancora qualche mese prima di vedere il film al cinema, c’è chi ha avuto il privilegio di assistere alle prime proiezioni di Spider-Man: Brand New Day. Il che oggi ci dà però modo di conoscere quelle che sono le prime recensioni del film, a quanto pare sorprendenti.
Le prime recensioni di Spider-Man: Brand New Day
Gli studios sono soliti organizzare queste visioni esclusive per testare, in anteprima, la reazione del pubblico al film e comprendere, dunque, se c’è la necessità di apportare dei cambiamenti prima che il film debutti al cinema. A confermare queste prime proiezioni è stato il regista Destin Daniel Cretton, che si è poi sbilanciato anche sulle reazioni del pubblico, dicendosene molto soddisfatto. Ha inoltre regalato un piccolo spunto di riflessione sul nucleo emotivo sulla storia, affermando che si tratta di "un film sul reimparare a entrare in contatto con le persone. – e aggiungendo – Sono davvero entusiasta di poterlo presentare al mondo proprio ora".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
A parlare non è stato solo il regista ma anche John Campea, personaggio di spicco del mondo del cinema su YouTube, secondo cui il riscontro ottenuto da queste proiezioni non è stato solo positivo, ma ha superato le aspettative, al punto tale da definirlo "più che eccellente".
Peter Parker solo e in difficoltà nel nuovo capitolo
Dal punto di vista narrativo, Spider-Man: Brand New Day spinge Peter Parker in un territorio inesplorato. Ambientato quattro anni dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, Peter è ora completamente solo, con il mondo che si è dimenticato di lui. Si è dedicato totalmente a essere Spider-Man, proteggendo una città che non riconosce più la persona dietro la maschera. Questo isolamento ha un prezzo. Con l’emergere di nuove minacce e l’aumentare della pressione, Peter inizia a sperimentare una strana trasformazione fisica che potrebbe mettere tutto a rischio.
Nel cast del film figurano anche Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo. La sceneggiatura è di Chris McKenna ed Erik Sommers, mentre la produzione è curata da Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad e Rachel O’Connor. Il film uscirà nelle sale italiane il 29 luglio 2026.
Potrebbe interessarti anche
Spider-Man: Brand New Day, è già boom mondiale: il trailer infrange ogni record e ‘batte’ due film. Ecco quali
Il trailer di Spider-Man: Brand New Day conquista il web con numeri da capogiro in u...
Spider-Man: Brand New Day fa la storia: il trailer segna un primato (pazzesco) mai visto prima
Il trailer di Spider-Man: Brand New Day ha conquistato il web in pochi giorni e supe...
Spider-Man tra passato e futuro nella nuova scena di Brand New Day: le novità elettrizzanti
Spider-Man infiamma il CinemaCon 2026 mostrando le prime scene di Brand New Day e du...
Gwen Stacy in Spider-Man Brand New Day: spunta il nome di Kiernan Shipka
E se Gwen Stacy fosse interpretata da Kiernan Shipka in Spider-Man Brand New Day?
Spider-Man - Brand New Day: la mutazione di Peter e altri segreti nel trailer e cosa aspettarci dal nuovo film
Tutto ciò che dovete sapere riguardo al trailer di Spider-Man: Brand New Day: easter...
Spider-Man: Brand New Day, Hulk è scomparso e scoppia il caso Bruce Banner: il dettaglio che agita i fan Marvel
Il trailer di Spider-Man: Brand New Day mostra un Bruce Banner inedito: la sua forma...
Spider-Man Brand New Day: addio per sempre a Peter Parker, le immagini del nuovo trailer parlano chiaro. Homecoming è un lontano ricordo
Dopo Spider-Man: No Way Home, il nuovo capitolo segna una svolta oscura per Peter Pa...
Spider-Man: Brand New Day annuncia una mutazione senza ritorno che cambierà Peter Parker per sempre
In Brand New Day il confine tra Peter Parker e Spider-Man si fa sempre più sottile: ...