Spider-Man: Brand New Day, le prime recensioni accendono l'hype: capolavoro sfiorato ma c’è una (grossa) crepa Le prime proiezioni di test rivelano un film straordinario, paragonato persino a Spider-Man 2 di Sam Raimi, ma una parte del film solleva tanti interrogativi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Non manca tanto all’uscita al cinema di Spider-Man: Brand New Day e, giusto per non farci mancare nulla, abbiamo già i risultati delle prime recensioni del film. Ogni giorno, c’è sempre qualche piccola novità che lo riguarda e che stuzzica l’interesse dei fan. Dopo la notizia di ieri, in cui vi abbiamo parlato del trailer leakato (anche se attendiamo con ansia il rilascio i quello ufficiale da parte di Sony e Marvel Studios), ora è il momento di scoprire cosa ne pensano coloro (pochissimi) che lo hanno visto. Scopriamo tutti i dettagli.

Spider-Man: Brand New Day, le prime recensioni del film

A meno di un mese dal debutto nelle sale, Spider-Man: Brand New Day continua a catturare l’attenzione dei fan grazie alle prime recensioni emerse dalle proiezioni di prova. Secondo quanto riportato, Sony Pictures e Marvel Studios avrebbero organizzato un numero molto limitato di test screening per ridurre il rischio di spoiler. Il portale The Ringer-Verse ha condiviso alcune delle prime reazioni del pubblico, che sarebbero nel complesso molto positive. Alcuni spettatori avrebbero definito il film uno dei migliori dedicati a Spider-Man, arrivando persino a paragonarlo all’impatto emotivo di Spider-Man 2 di Sam Raimi. Le critiche, però, si concentrerebbero soprattutto sul finale, considerato da alcuni troppo brusco. "Forse non hanno apprezzato molto il finale", ha commentato uno dei conduttori, "ma il film sta andando alla grande nei test. Vedremo come si evolverà la situazione".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le perplessità sull’epilogo potrebbero essere legate alle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, secondo cui Spider-Man: Brand New Day si concluderà in modo da escludere Peter Parker dagli eventi di Avengers: Doomsday, preparando però il suo ritorno in Avengers: Secret Wars. Tra le ipotesi più discusse ci sono una possibile morte apparente dell’eroe o un finale aperto che anticipa l’arrivo dell’Incursione Finale. Nonostante i dubbi sul finale, le prime impressioni indicano che il film potrebbe rivelarsi uno dei migliori capitoli cinematografici dell’Uomo Ragno.

Spider-Man: Brand New Day, la durata del film sarà la più lunga di tutta la saga

Il film uscirà nei cinema il 29 luglio 2026 e, a quanto pare, potrebbe essere il più lungo di tutta la saga. Secondo il sito ufficiale di AMC, Spider-Man: Brand New Day dovrebbe avere una durata di circa due ore e trenta minuti, diventando il film più lungo mai dedicato all’Uomo Ragno e superando anche Spider-Man: No Way Home. Questo dato suggerisce una storia più ampia del previsto: oltre a essere il quarto film con Tom Holland, rappresenterà un nuovo inizio per Peter Parker dopo l’incantesimo di Doctor Strange, che ha cancellato il ricordo della sua identità da MJ, Ned e dal resto del mondo.

La lunga durata potrebbe quindi servire sia ad approfondire questa nuova fase del personaggio sia a introdurre importanti sviluppi per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

Potrebbe interessarti anche