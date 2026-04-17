Spider-Man Brand New Day: Peter Parker potrebbe morire per sempre, le immagini del trailer parlano chiaro. Homecoming è un lontano ricordo Dopo Spider-Man: No Way Home, il nuovo capitolo segna una svolta oscura per Peter Parker: Brand New Day promette di ridefinire completamente l’Uomo Ragno.

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L’uscita del trailer di Spider-Man: Brand New Day ha immediatamente riacceso il dibattito tra appassionati del Marvel Cinematic Universe su quello che potrebbe essere il futuro del nostro amico di quartiere. Quello che lascia tutti con il fiato sospeso è che questa volta non si tratta soltanto dell’attesa per un nuovo capitolo di una saga di enorme successo commerciale, ma della percezione sempre più chiara che il film possa rappresentare un punto di svolta per il personaggio.

A quattro anni dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, il nuovo lungometraggio sembra infatti muoversi in una direzione più complessa e meno rassicurante rispetto al passato, con un protagonista profondamente trasformato. La questione centrale non riguarda infatto tanto l’introduzione di nuovi antagonisti o l’espansione dell’universo narrativo, quanto la ridefinizione dell’identità stessa di Spider-Man. Per la prima volta, il personaggio potrebbe trovarsi a esistere senza uno dei suoi elementi fondanti: Peter Parker.

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La svolta di No Way Home: il finale porta a una scelta irreversibile

Per comprendere appieno la direzione intrapresa da Spider-Man: Brand New Day, è necessario tornare al finale di Spider-Man: No Way Home.

In quel momento, Peter Parker prende una decisione che rappresenta una rottura senza precedenti rispetto alla tradizione cinematografica del personaggio. Accetta che l’intero mondo dimentichi la sua identità, compresi coloro che costituiscono il suo nucleo affettivo più profondo: la sua famiglia.

Questo passaggio è cruciale per due ragioni. La prima è la natura volontaria della scelta: non si tratta di una perdita subita, ma di un sacrificio consapevole. La seconda riguarda le sue implicazioni a lungo termine: il gesto non è reversibile, almeno non senza compromettere nuovamente l’equilibrio dell’universo narrativo.

Nelle precedenti incarnazioni cinematografiche, il conflitto principale di Spider-Man si è sempre articolato nel trovare il giusto equilibrio tra vita privata e responsabilità eroiche. Lo Spider-Man interpretato da Tobey Maguire in Spider-Man 2 rinuncia temporaneamente ai propri poteri per cercare una normalità impossibile, salvo poi tornare sui suoi passi. La versione di Andrew Garfield è invece segnata dal peso delle conseguenze emotive delle sue scelte. Nel caso di Spider-Man: No Way Home, la dinamica cambia radicalmente: una delle due componenti viene eliminata.

Un protagonista isolato: la fine dell’equilibrio tra le due vite

Le prime sequenze del trailer di Spider-Man: Brand New Day ci mostra con grande efficacia le conseguenze di quella decisione. Peter osserva da lontano MJ e Ned, ormai inseriti in un nuovo contesto di vita. Spider-Man, nella sua storia, è sempre stato un personaggio definito dalle relazioni. Il suo senso di responsabilità nasce e si sviluppa in rapporto agli altri. Figure come Zia May, MJ o mentori come Tony Stark hanno contribuito a costruire un sistema di valori che fungeva da guida al personaggio. In qualche modo è cresciuto con loro. In assenza di questi riferimenti, il personaggio perde quindi quelli che sono i suoi elementi fondamentali di definizione. La sua azione non è più mediata da legami personali, ma rischia di diventare autonoma e, potenzialmente, incontrollata.

Uno Spider-Man più freddo e metodico

Il trailer ci mostra inoltre quella che sembra poter essere un’evoluzione significativa nel comportamento del protagonista. Lo Spider-Man mostrato appare più essenziale nei movimenti, meno incline all’ironia e più focalizzato sull’obiettivo. Questo cambiamento può essere interpretato come il risultato di un lungo periodo di isolamento.

La mancanza di una vita privata comporta una continuità operativa che trasforma l’attività da supereroe in quella che potremmo definire come una funzione costante. Non ci sono più interruzioni legate alla quotidianità, né momenti di decompressione. Il "lavoro" nei panni di Spider Man diventa h24. Questa situazione, se portata alle sue estreme conseguenze, rischia di erodere la dimensione umana del personaggio. Spider-Man diventa ciò che fa, non ciò che è.

La mutazione e il richiamo a Man-Spider

Uno degli elementi più rilevanti emersi dal trailer riguarda la trasformazione fisica di Peter. L’alterazione degli occhi e la produzione di ragnatele organiche rappresentano segnali evidenti di un cambiamento in atto. Ai più esperti tutto ciò avrà ricordato qualcosa… questi elementi rimandano direttamente alla figura di Man-Spider, una delle incarnazioni più disturbanti del personaggio nella tradizione fumettistica e televisiva.

In quel contesto, la mutazione non rappresenta un potenziamento, ma una perdita di controllo. La componente animale del personaggio prende il sopravvento, mettendo in discussione la sua capacità di agire secondo principi razionali. L’introduzione di questo elemento nel film può essere vista come una possibile lettura simbolica: la trasformazione fisica come manifestazione esterna di un processo interiore.

Il precedente con Green Goblin e il riferimento alla saga "L’Altro"

Un elemento spesso sottovalutato di Spider-Man: No Way Home è lo scontro finale con Green Goblin. In quella sequenza, Peter abbandona temporaneamente il suo approccio abituale e si lascia guidare dalla rabbia. Il combattimento assume una dimensione personale, lontana dai canoni tradizionali del genere. Questo episodio può essere interpretato come un momento di anticipazione, un aperitivo che anticipa la cena. Mostra la possibilità che il personaggio possa oltrepassare i propri limiti etici, se privato dei suoi punti di riferimento. In Brand New Day, questa condizione sembra non essere più episodica, ma permanente.

Un ulteriore elemento di analisi riguarda il possibile riferimento alla saga "L’altro", scritta da J. Michael Straczynski. In quella storyline, Peter attraversa una trasformazione radicale che coinvolge tanto il corpo quanto la mente. Il cambiamento porta a una ridefinizione del personaggio, che diventa più istintivo e meno vincolato a schemi morali tradizionali. Se il film dovesse ispirarsi a questo arco narrativo, la mutazione assumerebbe un significato preciso: non un’anomalia da correggere, ma una fase evolutiva da accettare.

Perchè Bruce Banner è importante

Il coinvolgimento di Hulk introduce un ulteriore livello di lettura, aumenta il carico. Bruce Banner rappresenta, all’interno dell’universo Marvel, il paradigma del conflitto tra controllo e perdita di sé. Il fatto che Peter si rivolga a lui per affrontare la propria mutazione crea un parallelismo evidente.

Allo stesso tempo, l’assenza di memoria da parte di Banner sottolinea nuovamente la condizione di isolamento del protagonista. Dal punto di vista dello storytelling, si tratta di una dinamica che altro non può che andare a rafforzare quello che è tema centrale del film: l’impossibilità di condividere il proprio peso con qualcuno. Inoltre, in una città senza memoria, la cancellazione dell’identità di Peter aggrava le conseguenze anche sul piano sociale.

Spider-Man opera in una città che non conosce più la persona dietro la maschera. Questo modifica la percezione pubblica del personaggio, rendendolo più vulnerabile a interpretazioni negative. In assenza di una reputazione degno di nota, ogni sua azione può essere fraintesa e il personaggio può finire facilmente nel limbo di una dimensione più ambigua, a metà tra eroe e vigilante.

Peter Parker muore?

Alla luce di tutti gli elementi emersi, è possibile ipotizzare una direzione narrativa che si discosta dalle convenzioni del genere. La mutazione potrebbe lasciare un segno permanente sul personaggio e il film sceglierebbe di non ripristinare lo status quo, accettando le conseguenze delle scelte compiute in precedenza.

Peter potrebbe quindi non recupererebbe la propria identità, né i suoi legami. Spider-Man continuerebbe a esistere, ma in una forma diversa, più distante dalla sua origine. Se così dovesse essere, il titolo Spider-Man: Brand New Day assume un significato più complesso. Non si tratterebbe semplicemente di un nuovo inizio nel senso più ampio del temrine, ma di una trasformazione strutturale. Un cambiamento che ridefinisce le coordinate del personaggio con la "morte" di Peter Parker.

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