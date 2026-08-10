Spider-Man: Brand New Day vola, Odissea prepara il sorpasso: Holland e Nolan padroni del box office di ieri 9 agosto 2026 Il cinema regge l’urto di agosto: il nuovo capitolo di Spider-Man con Tom Holland domina, ma l'ultimo film di Nolan tiene il passo e punta a un nuovo record.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il cinema italiano continua a vivere un’estate sorprendentemente vivace, anche nel pieno di un agosto torrido, dal punto di vista climatico. Nel fine settimana dal 6 al 9 agosto, il box office ha registrato oltre 10,6 milioni di euro, confermando un momento particolarmente positivo per le sale. A guidare la classifica è ancora Spider-Man: Brand New Day, che mantiene saldamente il primo posto, mentre Odissea di Christopher Nolan si conferma un avversario tutt’altro che disposto a cedere terreno. Dietro i due grandi protagonisti, intanto, arrivano novità, conferme e qualche sorpresa che rende la corsa degli incassi particolarmente frizzante. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Spider-Man domina la classifica, Odissea prosegue la corsa e punta a un nuovo record: il box office di ieri 9 agosto 2026

L’estate continua a regalare risultati molto positivi al cinema italiano, anche nel cuore di agosto, in particolare nel weekend dal 6 al 9 agosto, in cui sono stati incassati 10,69 milioni di euro. Il titolo più visto resta Spider-Man: Brand New Day, che incassa 5,53 milioni di euro nel weekend e arriva a 26,99 milioni complessivi. Il film supera Spider-Man: No Way Home e diventa il maggiore incasso italiano della saga, avvicinandosi ora ai 30,28 milioni di Avengers: Endgame. Secondo posto per Odissea, con 3,97 milioni di euro e un totale di 44,22 milioni. Il film di Christopher Nolan supera Buen camino anche per numero di spettatori, raggiungendo 5,3 milioni di presenze, e punta a superare i 46,53 milioni di Inside Out 2. Debutto positivo al terzo posto per Hokum, che raccoglie 322.833 euro nel weekend e 409.826 euro in cinque giorni.

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Alle sue spalle si piazzano Minions & Monsters, con 194.195 euro e 7,65 milioni complessivi, e Toy Story 5, con 70.873 euro e un totale di 9,19 milioni. La classifica prosegue con l’evento Ateez: Light the Way in Cinemas, sesto con 40.951 euro, seguito da Michael, che raggiunge 25,17 milioni complessivi. Ottavo Le città di pianura, che con 34.527 euro porta il proprio totale a 2,78 milioni, confermandosi un buon successo italiano. Il Diavolo Veste Prada 2 incassa 31.605 euro e arriva a 32,14 milioni, ormai vicinissimo al risultato di Barbie. Chiude la top ten Terapia di famiglia, con 23.917 euro e 214.262 euro complessivi. All’undicesimo posto debutta Greta e le favole vere, con 21.180 euro.

Box Office Italia, la Top 10 completa

Di seguito, vi forniamo la Top 10 completa del Box Office Italia con i relativi incassi:

Spider-Man: Brand New Day – € 26.997.032 Odissea – € 44.219.093 Hokum – € 409.826 Minions & Monsters – € 7.645.527 Toy Story 5 – € 9.192.837 Le città di pianura – € 2.777.589 Terapia di famiglia (Jamais sans mon psy) – € 214.262 Greta e le favole vere – € 22.681 Yaar Jigree Kasooti Degree – € 8.362 Michael – € 25.714.368

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