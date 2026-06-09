Spider-Man: Brand New Day, il trailer leakato rovina la sorpresa: spunta Hulk grigio e c’è un dettaglio clamoroso destinato a far discutere Il filmato promozionale del film Marvel più atteso dell'estate 2026 è apparso sui social in versione pirata: ecco cosa rivela prima dell'uscita ufficiale.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dovevamo aspettare fino al 17 giugno 2026 per il trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day, ma qualcuno ha deciso di bruciare i tempi. Durante lo scorso fine settimana, il filmato promozionale è trapelato online in versione pirata, scatenando il caos ovunque, sui social media, sui forum, sul web in generale e Sony Pictures sta già lavorando a ritmo serrato per rimuovere ogni link. Quel poco che si è visto, però, è bastato per far esplodere il web: si vede (e si sente) di tutto e di più. Ci sono rivelazioni che mai avremmo immaginato, un villain che nessuno si aspettava in primo piano e almeno una scena destinata a far discutere.

Spider-Man: Brand New Day, fuga di notizie dal trailer leakato: spunta una scena che Sony ‘custodiva’ gelosamente

A pochi giorni dall’uscita prevista del trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day, un leak pieno zeppo di SPOILER ha portato online una versione pirata del filmato promozionale, già diffusa sui social nonostante i tentativi di Sony di rimuoverla rapidamente. Il film, atteso nelle sale il 29 luglio 2026, è uno dei titoli più attesi dell’estate. Dopo il teaser di marzo, i fan speravano in nuove informazioni ufficiali, ma la situazione è degenerata con la diffusione dell’audio completo del trailer, di una copia a bassa qualità e infine del video integrale. Già nel dicembre scorso era trapelata una versione preliminare del teaser, richiamando alla memoria i leak che precedettero Spider-Man: No Way Home nel 2021. Il trailer trapelato mostra soprattutto Spider-Man contro Hulk, con ampio spazio al Gigante di Giada dell’MCU. Si vedono anche combattimenti contro la Mano, scene dell’Uomo Ragno che si muove tra i grattacieli di New York e una tecnica descritta come un "tornado di ragnatele" usata contro i ninja. La villain interpretata da Sadie Sink, legata a poteri di controllo mentale, viene solo accennata.

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Il filmato smentisce inoltre una scena del teaser precedente: il combattimento tra Spider-Man e la Mano non avverrebbe nei cieli di New York, ma all’interno di un carcere. Tra le altre rivelazioni compaiono persone apparentemente "congelate", attribuite ai poteri psichici di Jean Grey, e l’emergere di un Hulk grigio, forse anch’esso controllato mentalmente. Non compaiono invece personaggi come Scorpione, Tombstone, Boomerang e Tarantula.

Spider-Man: Brand New Day, dopo il leak Sony anticiperà l’uscita del nuovo trailer?

Nonostante l’enorme attenzione generata dal leak, resta da capire se Sony deciderà di anticipare l’uscita ufficiale del trailer. Intanto, secondo AMC Theaters, il film dovrebbe avere una durata di 150 minuti, superando Spider-Man: No Way Home, che durava 148 minuti.

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