Spider-Man: Brand New Day annuncia una mutazione senza ritorno che cambierà Peter Parker per sempre In Brand New Day il confine tra Peter Parker e Spider-Man si fa sempre più sottile: una svolta genetica radicale minaccia di distruggere per sempre la sua umanità

CONDIVIDI

Il trailer di Spider-Man: Brand New Day ha non solo regalato ai fan le attese prime immagini del nuovo capitolo dell’Uomo Ragno, ma ha anche sciolto i dubbi su un cambiamento radicale per il Peter Parker di Tom Holland: l’arrivo delle ragnatele organiche.

La mutazione di Spider-Man in Brand New Day cambierà Peter Parker?

Si tratta di un ritorno alle origini cinematografiche che sta già facendo discutere i fan. Storicamente, nei fumetti del 1962, le ragnatele erano il frutto del genio biochimico di Peter. Fu Sam Raimi, nel 2002, a rompere la tradizione, eliminando i lancia-ragnatele meccanici. Raimi voleva che il suo Spider-Man fosse un eroe comune e trovava poco credibile che un adolescente, per quanto brillante, potesse inventare da solo una tecnologia così avanzata. Quella scelta, all’epoca criticatissima, sta ora per diventare il perno del nuovo capitolo del MCU.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel trailer vediamo infatti un Peter Parker il cui DNA sta mutando profondamente, rendendolo sempre più simile a un vero aracnide. I suoi sensi sono diventati talmente acuti da risultare dolorosi (basta il rumore di una goccia d’acqua a mandarlo in crisi) e, in una scena piuttosto inquietante, lo vediamo risvegliarsi avvolto in un bozzolo organico.

Se nel crossover di No Way Home Peter era rimasto affascinato dalle ragnatele naturali della versione di Tobey Maguire, qui l’atmosfera è opposta. Non c’è meraviglia, ma paura. Per il Peter del MCU, questa trasformazione non è un potenziamento, ma un evento traumatico che lo sta allontanando dalla sua natura umana.

Svolta oscura per Spider-Man?

L’idea delle ragnatele organiche non nasce in realtà da Sam Raimi, bensì da una vecchia sceneggiatura mai realizzata di James Cameron. Tuttavia, il Marvel Cinematic Universe non le sta usando per rendere Peter "più umano", ma per trascinarlo in una deriva quasi horror. La trama sembra infatti strizzare l’occhio a Neogenic Nightmare, il celebre arco narrativo della serie animata degli anni ’90, dove Spider-Man rischiava di trasformarsi definitivamente in un mostruoso "Uomo-Ragno" a sei braccia. Dopo aver perso tutti i suoi affetti alla fine dell’ultimo film, Peter rischia, dunque, di perdere ora anche il controllo sul proprio corpo.

Spider-Man: Brand New Day promette insomma di essere il capitolo più cupo della saga e arriverà nelle sale italiane il 29 luglio 2026.

Potrebbe interessarti anche