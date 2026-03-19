Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Spider-Man: Brand New Day annuncia una mutazione senza ritorno che cambierà Peter Parker per sempre

In Brand New Day il confine tra Peter Parker e Spider-Man si fa sempre più sottile: una svolta genetica radicale minaccia di distruggere per sempre la sua umanità

Il trailer di Spider-Man: Brand New Day ha non solo regalato ai fan le attese prime immagini del nuovo capitolo dell’Uomo Ragno, ma ha anche sciolto i dubbi su un cambiamento radicale per il Peter Parker di Tom Holland: l’arrivo delle ragnatele organiche.

La mutazione di Spider-Man in Brand New Day cambierà Peter Parker?

Si tratta di un ritorno alle origini cinematografiche che sta già facendo discutere i fan. Storicamente, nei fumetti del 1962, le ragnatele erano il frutto del genio biochimico di Peter. Fu Sam Raimi, nel 2002, a rompere la tradizione, eliminando i lancia-ragnatele meccanici. Raimi voleva che il suo Spider-Man fosse un eroe comune e trovava poco credibile che un adolescente, per quanto brillante, potesse inventare da solo una tecnologia così avanzata. Quella scelta, all’epoca criticatissima, sta ora per diventare il perno del nuovo capitolo del MCU.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nel trailer vediamo infatti un Peter Parker il cui DNA sta mutando profondamente, rendendolo sempre più simile a un vero aracnide. I suoi sensi sono diventati talmente acuti da risultare dolorosi (basta il rumore di una goccia d’acqua a mandarlo in crisi) e, in una scena piuttosto inquietante, lo vediamo risvegliarsi avvolto in un bozzolo organico.

Se nel crossover di No Way Home Peter era rimasto affascinato dalle ragnatele naturali della versione di Tobey Maguire, qui l’atmosfera è opposta. Non c’è meraviglia, ma paura. Per il Peter del MCU, questa trasformazione non è un potenziamento, ma un evento traumatico che lo sta allontanando dalla sua natura umana.

Svolta oscura per Spider-Man?

L’idea delle ragnatele organiche non nasce in realtà da Sam Raimi, bensì da una vecchia sceneggiatura mai realizzata di James Cameron. Tuttavia, il Marvel Cinematic Universe non le sta usando per rendere Peter "più umano", ma per trascinarlo in una deriva quasi horror. La trama sembra infatti strizzare l’occhio a Neogenic Nightmare, il celebre arco narrativo della serie animata degli anni ’90, dove Spider-Man rischiava di trasformarsi definitivamente in un mostruoso "Uomo-Ragno" a sei braccia. Dopo aver perso tutti i suoi affetti alla fine dell’ultimo film, Peter rischia, dunque, di perdere ora anche il controllo sul proprio corpo.

Spider-Man: Brand New Day promette insomma di essere il capitolo più cupo della saga e arriverà nelle sale italiane il 29 luglio 2026.

Potrebbe interessarti anche

Spider-Man: Brand New Day, Peter Parker rinasce nel trailer del nuovo film MCU

Spider-Man: Brand New Day, Peter Parker rinasce nel trailer del nuovo film MCU

Sul web ha fatto la sua comparsa il trailer del prossimo film di Spidey, in uscita i...
Spider-Punk, Sony Pictures realizzerà un film animato incentrato sul personaggio ribelle

Spider-Man di Raimi: il film che ha rivoluzionato i supereroi al cinema

Come il primo Spider-Man di Sam Raimi ha cambiato il cinema dei supereroi, influenza...
Spider-Man Brand New Day: tutti gli inediti nemici dell'Uomo Ragno

Spider-Man Brand New Day: tutti gli inediti nemici dell'Uomo Ragno

Brand New Day apre una nuova fase per lo Spider-Man di Tom Holland: ecco i nuovi cri...
Spider-Man, leakato il trailer di Brave New Day

Spider-Man: Brand New Day, spuntano i primi leak su Boomerang, Tarantula e Hulk!

In attesa del trailer di Spider-Man: Brand New Day emergono online i design dei catt...
Spider-Man, leakato il trailer di Brave New Day

Spider-Man Brand New Day, la sinossi trapelata è attendibile? Ecco quando è ambientato il nuovo film

Una sinossi ufficiale svela quanti hanno passano tra Spider-Man: No Way Home e Spide...
Gwen Stacy in Spider-Man Brand New Day: spunta il nome di Kiernan Shipka

Gwen Stacy in Spider-Man Brand New Day: spunta il nome di Kiernan Shipka

E se Gwen Stacy fosse interpretata da Kiernan Shipka in Spider-Man Brand New Day?
Spider-Man: Brand New Day avrà una differenza importante con la trilogia originale

Spider-Man dice addio al passato: rivelata la svolta di Brand New Day che cambierà per sempre l'eroe

Spider-Man: Brand New Day porterà sullo schermo un'importante svolta per l'amato ero...
Finalmente confermato il ruolo di Sadie Sink nel nuovo film di Spider-Man?

Spider-Man: Brand New Day, scoperto il ruolo di Sadie Sink nel nuovo film? Ecco tutta la verità

Da Stranger Things a Spider-Man, Sadie Sink avrà un ruolo ancor più centrale in un u...
Joe Keery, Steve Harrington di Stranger Things è il nuovo super cattivo di Spider-man 4?

La star di Stranger Things super cattivo in Spider-Man 4? Il colpo di scena nella reazione dell'attore

Joe Keery, amatissimo Steve di Stranger Things, è davvero uno dei protagonisti di Sp...

Explore Minnesota

Minnesota selvaggio

Un'avventura in cui perdersi tra laghi, foreste e cascate mozzafiato

LEGGI

Personaggi

Tom Holland

Tom Holland
Tony Renis

Tony Renis
Lillo

Lillo
Eddie Brock

Eddie Brock

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963