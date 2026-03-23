Spider-Man: Brand New Day, Hulk è scomparso e scoppia il caso Bruce Banner: il dettaglio che agita i fan Marvel Il trailer di Spider-Man: Brand New Day mostra un Bruce Banner inedito: la sua forma umana potrebbe segnare una svolta epocale per Hulk nel MCU. I dettagli.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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E’ uscito solo qualche giorno fa e, oltre a segnare già un record di visualizzazioni, il trailer di Spider-Man: Brand New Day ha fatto un po’ preoccupare i fan della Marvel. poiché hanno notato un particolare interessante che riguarda Hulk, o meglio, la sua assenza nella ‘forma verde’. Nello specifico, nella clip è presente Bruce Banner solo in versione umana: Perché Hulk non c’è? Questo dettaglio crea non poco caos nell’MCU. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Spider-Man: Brand New Day, il mistero su Hulk: perché nel trailer c’è solo Bruce Banner umano. Le ipotesi

"Niente sfugge ai fan", ed è proprio vero. Gli appassionati Marvel hanno notato un particolare nel trailer di Spider-Man: Brand New Day, rilasciato qualche giorno fa. Il film, in uscita il 29 luglio 2026 in Italia, riprende dopo No Way Home, e mostra Peter Parker alle prese con nuove sfide insieme a Punisher (Jon Bernthal), un misterioso personaggio interpretato da Sadie Sink e Bruce Banner (Mark Ruffalo). Nel trailer, Banner appare in forma umana mentre insegna all’università e discute con Peter dei rischi legati alle mutazioni del DNA. La sua assenza come Hulk ha sollevato domande tra i fan: potrebbe usare un dispositivo al braccio per controllare le trasformazioni, collegato sia alla gestione della sua vita normale sia alle ferite subite usando il Guanto dell’Infinito in Endgame.

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Il passato di Banner nel MCU alterna Savage Hulk e Smart Hulk, rendendo il suo stato attuale confuso. Il trailer suggerisce che il dispositivo potrebbe avere un ruolo chiave, eventualmente permettendo il ritorno di Hulk in futuro.

Spider-Man: Brand New Day, record di visualizzazioni per il trailer

Il trailer di Spider-Man: Brand New Day ha stabilito un record, totalizzando 718,6 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore sulle varie piattaforme social, diventando il più visto di sempre in un solo giorno. Il dato, certificato da Sony Pictures tramite WaveMetrix, supera il precedente primato di Deadpool & Wolverine, fermatosi a 365 milioni di visualizzazioni nel 2024 (incluso il pubblico televisivo del Super Bowl). In sole otto ore, il trailer di Spider-Man aveva già raggiunto 373 milioni di visualizzazioni. Per confronto, il primo trailer di Spider-Man: No Way Home aveva registrato 355,5 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, mentre i quattro trailer di Avengers: Doomsday avevano superato complessivamente il miliardo, ma in un periodo più lungo. Inoltre, il nuovo trailer ha superato anche il record del trailer del videogioco Grand Theft Auto VI, che nel 2025 aveva totalizzato 475 milioni di visualizzazioni in 24 ore.

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