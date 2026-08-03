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Spider-Man: Brand New Day fa il botto, ma l'Odissea di Nolan punta al record di Zalone: il box Office di ieri 2 agosto 2026

Il nuovo capitolo dell’Uomo Ragno conquista il pubblico e firma il miglior debutto dell’anno, ma il kolossal di Nolan continua la sua corsa da record.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

È vero, da giorni c’è un’afa asfissiante che a malapena lascia respirare ma, le temperature torride non fermano le persone che, ugualmente, decidono di andare al cinema e riempire le sale italiane. Complice anche una sfilza di titoli interessanti che stanno dominando questo 2026. Questa settimana ha visto il debutto di Spider-Man: Brand New Day, con protagonista Tom Holland, capace di conquistare la vetta della classifica in appena cinque giorni. Ma a resistere all’urto, contro ogni previsione, c’è il kolossal di Christopher Nolan, Odissea, che continua a macinare incassi e punta ora a un traguardo storico.

Spider-Man: Brand New Day è già record: il box office di ieri 2 agosto 2026

A dominare il box office è stato Spider-Man: Brand New Day, primo in classifica con 11.782.780 euro nel weekend e 15.923.545 euro nei primi cinque giorni, segnando il miglior debutto dell’anno (superando Il Diavolo veste Prada 2) e uno dei migliori esordi di sempre per un Cinecomic. Il film si candida a diventare uno dei maggiori successi della saga dell’Uomo Ragno. Secondo posto per Odissea, che mantiene un’ottima tenuta con 5.825.705 euro nel weekend e un totale di 37.079.598 euro dal 16 luglio, superando C’è ancora domani nella classifica degli incassi dal 2021 e puntando ora al primato annuale di Buen Camino (40.426.717 euro). In terza posizione Minions & Monsters con 261.957 euro, per un totale di 7.313.773 euro dal 1° luglio. Quarto posto per Toy Story 5, che aggiunge 89.810 euro e raggiunge complessivamente 9.068.171 euro dal 18 giugno. Al quinto posto Deep Water – Incubo dagli abissi con 56.766 euro nel weekend e 351.860 euro totali dal 23 luglio; sesta posizione per Terapia di famiglia, con 38.443 euro e 173.254 euro complessivi.

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Settimo posto per Le città di pianura, che incassa 22.975 euro e arriva a 2.717.850 euro complessivi. Ottavo Michael, con 22.260 euro nel weekend e un totale di 25.659.076 euro. Chiudono la top 10 Blue, nono con 17.714 euro e 120.609 euro totali, e Il diavolo veste Prada 2, decimo con 17.074 euro, arrivato a 32.089.314 euro complessivi.

La Top 10 completa del Box Office italiano

Di seguito, come di consueto, vi mostriamo la classifica completa del Box Office italiano con i rispettivi incassi:

  1. Spider-Man: Brand New Day – 15.923.545 euro
  2. Odissea – 37.079.598 euro
  3. Minions & Monsters – 7.313.773 euro
  4. Toy Story 5 – 9.068.171 euro
  5. Deep Water – Incubo dagli abissi – 351.860 euro
  6. Terapia di famiglia – 173.254 euro
  7. Le città di pianura – 2.717.850 euro
  8. Michael – 25.659.076 euro
  9. Blue – 120.609 euro
  10. Il diavolo veste Prada 2 – 32.089.314 euro

Odissea, Christopher Nolan sfida Checco Zalone e punta al suo record

Una sfida tra giganti, verrebbe da dire. Christopher Nolan ha retto bene l’assalto di Spider-Man e ora, con la sua Odissea punta a togliere il primato annuale all’irriverente Buen Camino, di Checco Zalone, campione d’incassi e successo incredibile. Ci riuscirà? Non ci resta che stare a guardare.

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