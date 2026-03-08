Spider-Man Brand New Day: tutti gli inediti nemici dell'Uomo Ragno Brand New Day apre una nuova fase per lo Spider-Man di Tom Holland: ecco i nuovi criminali da strada

Tom Holland torna a indossare la maschera in Spider-Man: Brand New Day, un film che apre un nuovo capitolo per Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe e che, stando a quanto emerso finora, gli metterà davanti una nuova ondata di avversari (oltre a qualche volto e presenza già conosciuti dal pubblico Marvel). Nei tre film "solisti" e nei grandi crossover, lo Spider-Man dell’MCU ha già incrociato nemici come Vulture e Shocker, ma anche minacce e antagonisti di scala enorme o multiversale: Thanos, Mysterio, Green Goblin, Electro, Sandman, Lizard e Doctor Octopus. Il "riciclo" di avversari con "varianti" è stato effettivamente minimo, portando il nostro tessiragnatele dai ladruncoli del Queens fino allo spazio profondo.

Spider-Man Brand New Day riporta sul grande schermo anche Hulk e Punisher

Il nuovo film, però, sembra voler riportare in primo piano anche la dimensione più "terra-terra" del personaggio, sfruttando una parte del vastissimo parco nemici di Spider-Man per mostrare il suo impegno nella lotta quotidiana al crimine, e non solo alle minacce di alto livello. A oggi, tra i nomi legati a Brand New Day ci sono anche personaggi iconici del MCU come Hulk (Mark Ruffalo) e Punisher (Jon Bernthal), ma la loro presenza non implica automaticamente un ruolo da "cattivi" in senso classico: saranno antagonisti che intralceranno o complicheranno la vita al protagonista, anche strizzando l’occhio al fumetto originale, ma non saranno probabilmente il fulcro della vicenda. Un discorso simile vale per il personaggio ancora misterioso interpretato da Sadie Sink. Per quanto riguarda invece i criminali veri e propri, ecco quali sono attualmente confermati.

Scorpion

Brand New Day riprende un filo lasciato in sospeso da Spider-Man: Homecoming: lì veniva introdotto Mac Gargan (interpretato da Michael Mando), criminale interessato a mettere le mani sulla tecnologia "potenziata" legata a Vulture. Dopo l’arresto, lo vedevamo in prigione mentre cercava informazioni su Spider-Man parlando con Adrian Toomes (Michael Keaton). Per il nuovo film non c’è ancora un annuncio ufficiale sul ritorno di Mando, ma l’attore è stato avvistato sul set durante le riprese. In più, materiali promozionali legati al film hanno già mostrato l’immagine di Scorpion, facendo intravedere anche il look del personaggio in questa nuova fase.

Tombstone

Tra le presenze più interessanti c’è Tombstone, uno dei criminali "di strada" più noti nelle storie di Spider-Man. Nei fumetti è un boss del crimine fisicamente imponente, spesso rappresentato con tratti albinistici, e nel tempo è diventato un avversario ricorrente per Peter Parker. Il personaggio era già comparso anche in Spider-Man: Into the Spider-Verse, e per Brand New Day viene confermato Marvin "Krondon" Jones III nel ruolo: in questo caso si tratta ovviamente di una versione live-action, distinta da quella animata, ma legata allo stesso immaginario. Al momento non ci sono dettagli precisi su quanto spazio avrà nel film.

Boomerang

Brand New Day segna anche l’arrivo di Boomerang, alias Fred Myers. Nei fumetti è un avversario con una lunga storia, che non si limita a scontrarsi con Spider-Man: ha incrociato anche altri eroi Marvel (tra cui Daredevil) e non è raro vederlo gravitare attorno a gruppi e "squadre" di supercriminali. Il suo tratto distintivo sono i boomerang "speciali" e la grande abilità nel maneggiarli. La sua presenza nel film è emersa tramite artwork e materiali promozionali in cui appare con un costume molto vicino alla controparte cartacea. Non è stato indicato, finora, l’attore che lo interpreta né come verrà inserito nella storia.

Tarantula

Nell’elenco compare anche Tarantula, nome che nei fumetti è stato usato da più personaggi nel corso dei decenni: è quindi un "mantello" più che un’identità unica. Proprio per questo, al momento non è chiaro quale versione sia stata scelta per il film. Anche Tarantula è stato intravisto negli stessi materiali grafici che mostrano altri nomi legati a Brand New Day: l’aspetto richiama i colori classici associati al personaggio (rosso e nero), ma non c’è ancora un attore annunciato per questo ruolo. Nei fumetti, tra le incarnazioni più note ci sono, per esempio, Anton Miguel Rodriguez e Luis Alvarez, entrambe caratterizzate da un profilo da combattente esperto.

