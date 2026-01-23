Spider-Man dice addio al passato: rivelata la svolta di Brand New Day che cambierà per sempre l'eroe Spider-Man: Brand New Day porterà sullo schermo un'importante svolta per l'amato eroe. Il regista svela le prime anticipazioni sul prossimo film della saga

Per il 2026, Marvel punta tutto su due film. Spider-Man: Brand New Day e Avengers: Doomsday sono d’altronde i seguiti dei franchise più redditizi del MCU, motivo per il quale non solo l’attesa del pubblico è altissima, ma anche le aspettative. A lanciare un primo ed importante spoiler, di recente, è stato il regista di Spider-Man 4, Destin Daniel Cretton, rivelando che il nuovo capitolo della saga sarà piuttosto diverso dalla trilogia originale.

Spider-Man: Brand New Day porta in scena un importante cambiamento: parla il regista

In una chiacchierata con ComicBook, durante la conferenza stampa dedicata alla serie Wonder Man, il regista ha parlato anche di Spider-Man. Cretton, che ha diretto i primi due episodi di Wonder Man e il film Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, ha dichiarato: "Dirigere Spider-Man è stato uno dei lavori più importanti della mia vita. Guardo ogni progetto a cui lavoro e mi chiedo sempre: ‘Non l’ho mai fatto prima, è entusiasmante per me per i prossimi due anni?’ E Spider-Man lo è sicuramente".

Dopo l’entusiasmo per il progetto, il regista ha lanciato una notizia importante, spiegando di aver cercato di rendere Spider-Man: Brand New Day diverso dai precedenti film sull’Uomo Ragno. "Tutti i creativi coinvolti quando sono entrato a far parte del team volevano fare qualcosa di diverso.", ha spiegato Cretton, rivelando che quello che vedremo al cinema tra pochi mesi è un capitolo che rappresenta un nuovo momento della vita dell’eroe, motivo per il quale era necessario un cambiamento radicale nel racconto, che il pubblico ritroverà nel tono: "È davvero diverso, ed è stata un’esperienza estremamente gratificante", ha ammesso il regista.

Spider-Man torna a combattere la criminalità

Pur riallacciandosi all’ultimo capitolo della prima trilogia, Spider-Man: Brand New Day porterà in scena un eroe diverso, una storia dal tono del tutto rinnovato. Dimenticando per un po’ il Multiverso, il nostro Peter Parker tornerà ad agire per le strade di New York contro crimine. Un cambiamento che ha effettivamente un senso, visto che l’ultima volta che abbiamo visto Peter Parker si trovava a un punto di svolta cruciale della sua vita dopo i fatti che l’hanno sconvolta.

Di certo sarà interessante scoprire questo ‘nuovo eroe’ quando il film uscirà al cinema, il 31 luglio 2026.

