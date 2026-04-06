Spider-Man: Brand New Day, Bruce Banner potrebbe mostrare un lato completamente inedito di Hulk. L'indiscrezione in un leak Nuove indiscrezioni su Spider-Man: Brand New Day delineano un ruolo chiave per Bruce Banner, coinvolto in una crisi che potrebbe ridefinire il suo futuro nel MCU

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Un nuovo rumor sta scuotendo (e non poco) l’universo Marvel e sta catturando l’attenzione dei fan più accaniti. Al centro delle indiscrezioni c’è Spider-Man: Brand New Day. Secondo un leak trapelato online, la storia potrebbe intrecciare in modo completamente inedito il destino di Peter Parker con quello di Bruce Banner, spingendo entrambi verso una crisi senza precedenti: si parla anche di un Hulk Grigio, cosa significa? Ecco, dunque, che qualcosa sembra destinato a cambiare come mai prima d’ora, aprendo scenari mai esplorati prima sul grande schermo. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Spider-Man: Brand New Day, arriva Hulk Grigio: svolta inedita di Bruce Banner

Una recente indiscrezione su Spider-Man: Brand New Day, sta ponendo sotto l’attenzione dei fan, la figura di Hulk, e adesso vi spieghiamo il motivo. Sebbene nel MCU Hulk sia sempre stato rappresentato come il classico gigante verde, nei fumetti la sua prima versione era in realtà grigia: il cosiddetto Grey Hulk, noto anche come Joe Fixit. Questa incarnazione è molto diversa da quella più famosa: meno impulsiva e dominata dalla rabbia, ma più lucida, opportunista e attivata dallo stress emotivo. Nel Marvel Cinematic Universe questa variante non è mai stata mostrata, ma un leak diffuso su Reddit su Spider-Man: Brand New Day suggerisce un possibile cambiamento importante. Secondo i rumor, Bruce Banner (Mark Ruffalo) potrebbe trasformarsi proprio in Hulk Grigio, segnando il debutto live-action di questa personalità. La trasformazione sarebbe collegata alla crisi di Peter Parker (Tom Holland), che nel film subisce una mutazione fuori controllo: arti aggiuntive, ragnatele organiche e un comportamento sempre più istintivo, causa dallo stress.

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Coinvolto per risolvere la situazione e sotto pressione anche da parte del DODC, Banner raggiungerebbe il limite, attivando non la rabbia ma una nuova identità: quella del Grey Hulk. Le due trasformazioni culminerebbero insieme: Peter diventerebbe Man-Spider mentre Banner assumerebbe pienamente la forma grigia. Solo l’intervento di Jean Gray permetterebbe a Bruce di ritrovare lucidità e sviluppare un siero per stabilizzare Peter.

Chi è Hulk Grigio nei fumetti Marvel

Nei fumetti, Hulk nacque inizialmente grigio nel 1962, ma problemi di stampa portarono rapidamente al passaggio al verde. Il Grey Hulk fu poi reintrodotto negli anni ’80 e contribuì alla nascita del Professor Hulk, fusione delle diverse personalità di Banner. Caratterialmente, Hulk Grigio è più umano ma anche più manipolatore e complesso, rappresentando gli aspetti repressi di Bruce. È meno potente rispetto alla versione classica, ma comunque estremamente forte, con una crescita più lenta proprio grazie al maggiore controllo. Anche fisicamente è diverso: meno imponente, più agile e orientato a un approccio strategico piuttosto che distruttivo.

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