Le Spice Girls sono pronte a riunirsi, a 30 anni da Wannabe Emma e Mel C sono sicure: "È il momento giusto per tornare" Tre decenni dopo il brano che ha cambiato il pop mondiale, le dichiarazioni delle protagoniste riaccendono le speranze dei fan e aprono uno scenario prima irrealizzabile.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Sono passati esattamente trent’anni da quando Wannabe ha fatto irruzione nelle radio europee, trasformando cinque ragazze britanniche in un fenomeno globale destinato a segnare un’epoca. Uscito l’8 luglio 1996, il singolo d’esordio delle Spice Girls non fu soltanto una hit di enorme successo, ma diventò il manifesto di una generazione, portando il gruppo in ogni angolo del pianeta e consacrando definitivamente la band nell’immaginario collettivo. Ieri, in occasione dell’importante anniversario, Emma Bunton e Mel C hanno celebrato la ricorrenza ricordando il percorso straordinario iniziato proprio con quella canzone. E, tra ricordi e aneddoti, è emerso ancora una volta un argomento che da anni accende la fantasia dei fan: una possibile reunion delle Spice Girls.

Wannabe: 30 anni del brano che cambiò tutto

Quando Victoria Adams, Melanie Brown, Melanie Chisholm e Geri Halliwell furono selezionate insieme a Michelle Stephenson dopo un annuncio pubblicato sulla rivista The Stage, nessuno poteva immaginare ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. Dopo l’uscita di Stephenson e l’arrivo di Emma Bunton nacque la formazione definitiva che avrebbe conquistato il mondo. Wannabe si rivelò un successo senza precedenti. La canzone raggiunse la vetta delle classifiche in decine di Paesi, vendette milioni di copie e contribuì a trasformare l’album di debutto delle Spice Girls in uno dei dischi pop più celebri degli anni Novanta. Ancora oggi il brano continua a essere ascoltato da milioni di persone e rappresenta uno dei simboli più riconoscibili di quell’epoca. Il segreto del successo stava anche nell’identità unica di ciascuna componente. Scary Spice, Baby Spice, Sporty Spice, Ginger Spice e Posh Spice non erano semplicemente soprannomi, ma personaggi capaci di entrare immediatamente nel cuore del pubblico.

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Spice Girls: le parole sulla reunion che fanno sperare i fan

Durante i festeggiamenti per il trentesimo anniversario, Mel C ha affrontato apertamente il tema della reunion dichiarando: "Io non riesco a pensare a una cosa migliore per il mondo in questo momento che una nostra reunion". Un entusiasmo condiviso anche da Emma Bunton, che ha aggiunto: "Sì, sarebbe davvero una bella cosa, ma torneremo. Ne abbiamo già parlato. Si tratta solo di trovare il momento giusto e adesso ci sembra che finalmente quel momento sia arrivato". Parole che, per molti fan, rappresentano il segnale più concreto degli ultimi anni. Secondo Mel C, infatti, oggi il rapporto tra tutte le componenti del gruppo sarebbe particolarmente sereno e maturo, una condizione fondamentale per immaginare nuovi progetti insieme. In passato la cantante aveva infatti garantito un ritorno della formazione originale al completo.

Anche Victoria Beckham apre alla reunion, ma ha una condizione

Per lungo tempo il principale ostacolo a una reunion completa sembrava essere Victoria Beckham, ormai concentrata sulla sua carriera imprenditoriale nel mondo della moda. Negli ultimi mesi, però, qualcosa sembra essere cambiato. Pur escludendo l’idea di affrontare un lungo tour mondiale, Victoria ha ammesso che prenderebbe in considerazione una serie di spettacoli fissi come le Residency a Las Vegas. In particolare ha indicato lo Sphere come una possibile sede ideale, spiegando: "Devo ammettere che sarebbe allettante esibirmi con le altre ragazze allo Sphere".

Con Emma e Mel C sempre più convinte, Mel B favorevole da anni e Victoria finalmente disponibile a valutare una formula alternativa, il progetto appare oggi molto più realistico rispetto al passato. Resta da capire quale sarà la posizione definitiva di Geri Halliwell, considerata da molti l’elemento più difficile da coinvolgere al momento. A trent’anni da Wannabe, però, una cosa è certa: la magia delle Spice Girls continua a essere sorprendentemente viva. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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