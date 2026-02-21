Anna Lou Castoldi svela il Festival di Sanremo che nessuno conosce: su RaiPlay la serie che farà impazzire i fan Su RaiPlay arriva una serie particolare, Sotto Sanremo: Anna Lou Castoldi, Nicole Rossi e Elisa Maino raccontano il Festival dal punto di vista della Gen Z.

Tra le tante novità che riguardano la 76esima edizione del Festival di Sanremo, ce n’è una che riguarda RaiPlay. Sì, avete capito bene, perché per l’occasione, sulla piattaforma arriverà una nuova serie in streaming, intitolata Sotto Sanremo, e con protagoniste tre giovanissime influencer. Chi sono? Ora ve lo diciamo. Si tratta di Anna Lou Castoldi, Nicole Rossi ed Elisa Maino. Cosa dobbiamo aspettarci da questa serie? Scopriamolo insieme.

Sotto Sanremo: Anna Lou Castoldi, Nicole Rossi ed Elisa Maino guidano la nuova serie su RaiPlay

Sanremo 2026 si prepara come il Festival delle novità, puntando soprattutto sul pubblico giovane. Per la Gen Z, la Rai ha creato la serie Sotto Sanremo, in sette episodi in streaming su RaiPlay, che racconta il Festival dal "dietro le quinte", mostrando momenti autentici e reazioni genuine dei protagonisti. La regia è di Massimiliano Sabini e lo show adotta uno sguardo libero, ironico e vicino al linguaggio dei social. Protagoniste della serie sono tre giovani influencer e artiste amatissime dalla Gen Z: Anna Lou Castoldi, Nicole Rossi ed Elisa Maino. Anna Lou, nata a Lugano nel 2001, figlia di Asia Argento e Morgan, ha recitato in Incompresa e Baby e nel 2024 è stata finalista a Ballando con le Stelle. Nicole, romana del 2001, è nota per Il Collegio, Pechino Express e SKAM. Elisa, trentina del 2003, è una popolare tiktoker, youtuber e autrice di tre libri, apprezzata per il suo stile e la sua ironia, e recentemente al centro della cronaca rosa per la rottura con il rapper Bresh.

Quando esce la serie Sotto Sopra e cosa dobbiamo aspettarci

Secondo la sinossi della serie, un messaggio vocale di Carlo Conti invita Anna Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi al Festival di Sanremo, suggerendo loro un accesso privilegiato al cuore della kermesse. Sicuramente, questa serie offrirà ai milioni di telespettatori uno sguardo inedito e autentico su ciò che accade ‘dietro’ Sanremo, ovvero, su ciò che sono i preparativi, di colpi di scena che non vediamo durante la messa in onda. Un’idea sì, particolare e innovativa (senza dubbio), ma ciò che ci chiediamo è molto semplice: "Era davvero necessario realizzare un prodotto del genere?" Non fraintendeteci, non è una critica, anche perché senza aver visto non si può giudicare, ma è un punto di vista.

E’ giusto che i giovani (la cosiddetta Gen Z) siano sempre più protagonisti, ma puntare su questo tipo di format è davvero la soluzione? Non possiamo saperlo, non ci resta che attendere le sette puntate che verranno trasmesse in streaming su RaiPly dal 23 febbraio al 1° marzo 2026.

