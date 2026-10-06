Giorgio Pasotti:"Il mondo del lavoro è alla deriva, conta solo vincere, bisogna imparare a fermarsi e dire dei no"

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Sei candidati, una stanza chiusa, un colloquio di lavoro che non è quello che sembra. Sotto a chi tocca, in sala da giovedì 8 ottobre con Adler Entertainment, è l’adattamento cinematografico di Il metodo Grönholm di Jordi Galceran, un testo teatrale che Giorgio Pasotti conosce bene: lo portò in scena nel 2004 e oggi lo riporta sul grande schermo. È il suo terzo film da regista, dopo Io, Arlecchino e Abbi fede. Pasotti dirige anche se stesso, accanto a Rocco Papaleo,Giovanna Mezzogiorno, Stefano Fresi, Giacomo Giorgio e Linda Messerklinger. Una commedia nera e feroce sulla competizione, sul lavoro che non c’è e sui valori che si mettono da parte pur di vincere. L’ho incontrato per capire perché questa storia, oggi, sia più attuale che mai.

Sotto a chi tocca, Giorgio Pasotti e Il metodo Grönholm – Intervista Esclusiva

Sotto a chi tocca è liberamente ispirato a Il metodo Grönholm. Cosa ti ha convinto che valesse la pena riportarlo oggi, e farlo al cinema?

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A convincermi è stato, prima di tutto, lo stato del mondo del lavoro, che oggi è molto drammatico. È sempre più difficile trovare un impiego e il caro vita è aumentato, quindi c’è sempre più fame di un lavoro redditizio, ma sempre meno lavoro conquistabile. Di conseguenza l’asticella della competitività per aggiudicarsi l’agognato posto si è alzata di parecchio. E con lei sono cresciuti il cinismo, la cattiveria, la voglia di conquista, la determinazione a ottenere quel posto a ogni costo. Credo che mai come oggi il tema sia centrale, ancor più di quando lo portai a teatro, nel 2004. Non è l’unico tema del film, naturalmente, ma è uno di quelli portanti.

È un film che lascia spazio a mille interpretazioni: una volta finito ti porta a riflettere e a cercare il messaggio. Io non ho trovato una risposta univoca, ma molte possibilità diverse. Ho letto che parli di una precarietà diventata emergenza sociale. E nel film i protagonisti non sono certo adolescenti: tu stesso interpreti un uomo già bene addentro al mondo del lavoro. È un problema che riguarda tutte le età?

È un problema completamente trasversale, e ho voluto metterlo in scena proprio così: da Giacomo Giorgio, che ha poco più di venticinque anni, a Rocco Papaleo, che ne ha più di sessanta, passando per uomini di mezza età come me, donne più giovani e donne più mature. Parlare di un ragazzo neolaureato che fatica a trovare lavoro è quasi scontato. La cosa più preoccupante è che la stessa situazione si ribalti su Papaleo: ci sono persone che dovrebbero guardare con tranquillità alla pensione e invece devono ancora arrancare per potersi permettere una vita dignitosa. Questo, secondo me, è ancora peggio, ed è imperdonabile.

Concordo. Non è un periodo facile per molti paesi, pensa ai recenti episodi in Francia. Sono macroproblemi: se il lavoro continua così, la collettività finirà per chiedere dei cambiamenti. Ed è anche un problema di casa: a Bologna, come in altre città italiane, c’è una forte emergenza abitativa. Come può una persona permettersi mille euro o più di affitto con uno stipendio di millecinquecento?

Il tema del film è proprio questo. C’è una sorta di disperazione che dà vita a un conflitto e ci rende molto più feroci, molto più disumani. Si parcheggiano i valori con cui si è stati cresciuti per vincere la corsa. Si diventa pronti a tutto.

Torino, il teatro e il cinema

Spostiamoci sulla location. Io ho amato Perfetti sconosciuti e, al di là dei temi, il tuo film me lo ha ricordato per la lavorazione: i protagonisti sono chiusi in un unico luogo. Che ruolo ha avuto Torino? Perché hai scelto l’architettura fredda dell’azienda in cui si svolge tutto? E come hai fuso l’opera teatrale in una produzione per il cinema?

Perfetti sconosciuti è l’esempio più vicino, pur con temi diversi: anche quello ha un impianto fortemente teatrale. Esistono testi che, per il tema o per la messa in scena, hanno la capacità di abbracciare il linguaggio cinematografico. Si vede che il nostro è un testo teatrale, ma allo stesso tempo è un film. Abbiamo cercato una messa in scena il più possibile universale, con anche delle corde cinematografiche. E Torino mi ha suggerito proprio questo: quella freddezza legata al lavoro e, di conseguenza, ai sentimenti. È una città fredda, ma con una sua cordialità: arrivi e sono tutti molto gentili, però c’è una distanza apparente. Come nel mio film, dove c’è una gentilezza, una formalità che a un certo punto diventa ferocia, con il coltello alla gola. In questo senso Torino mi ha aiutato a dare forma a questi sentimenti.

Preparazione e montaggio: la tensione di un thriller psicologico

Il film sembra quasi girato in presa diretta, a tratti ricorda gli stand-up. È stato un "buono alla prima" o avete dovuto lavorarci parecchio? E quanto spazio c’è stato per l’improvvisazione?

Abbiamo lavorato moltissimo, ma prima delle riprese: siamo arrivati sul set molto preparati, avevamo studiato tutto nel dettaglio. Per questo l’improvvisazione è stata davvero poca. Poi il montaggio ha avuto un ruolo fondamentale, perché le pagine di dialogo erano molte di più. Dovevamo mantenere un’attenzione emotiva costante, da thriller psicologico. Scegliere se inquadrare chi parla o chi ascolta, tagliare anche poche parole nei momenti giusti, è servito a non perdere mai quella tensione. La parte più difficile in assoluto è stata la post-produzione, molto più della recitazione sul set: sapevo di avere attori magnifici, ma l’uso della musica e soprattutto del montaggio è stato faticosissimo.

Io vedo molti film per lavoro, ma qui non sono in veste di critico: il film mi è piaciuto molto. Ho trovato qualcosa di diverso rispetto a tante produzioni che vengono girate e distribuite, qualcosa che lascia un’impronta. Anche la durata mi è sembrata giusta: più lungo sarebbe stato faticoso. È un film che richiede grande attenzione, non puoi perderti un passaggio, ma riesce a tenerti dentro la bolla.

Grazie davvero. Quando mi dicono che è un film poco italiano, mi fa molto piacere. E anche la durata è merito del montaggio: le parole erano molte di più, ma abbiamo dovuto toglierne a favore di una tensione emotiva che non andava persa. Sono contento se me lo dici.

Dall’attore al regista: tutto ciò che si può rubare

Hai una carriera straordinaria come attore e hai lavorato con registi molto diversi tra loro. C’è qualcosa che ti è piaciuto talmente tanto, all’epoca, da applicarlo oggi quando dirigi? E, al contrario, c’è un’esperienza negativa da cui hai imparato?

Ho rubato, proprio rubato, tante cose da registi diversi tra loro, per poi metterle in uno shaker, farne un mix e tenere quello che serve a me. Ho avuto la fortuna di lavorare con registi bravissimi, incredibili, e da quasi tutti, pochissimi esclusi, ho preso qualcosa. Quanto all’esperienza negativa, i registi si dividono in registi di talento e buoni mestieranti, ed è ovvio che anche dai secondi si può imparare. Da quelli di grande talento vorrei poter prendere tutto, non solo una parte. Dagli altri magari prendi cose meno importanti, ma ti insegnano comunque qualcosa: anche un regista di fiction che lavora da quarantacinque anni e ha fatto una marea di film ha qualcosa da insegnarti.

E quanto aiuta avere un background da attore?

Tantissimo, soprattutto quando sei regista e attore insieme: stai in scena e non vedi la cosa da fuori, ed è molto complesso. Lì ti viene in soccorso l’esperienza di attore di teatro, perché a teatro matura una sorta di capacità di sentire che la scena funziona. È una cosa che costruisci negli anni, con tanta gavetta, ed è preziosa. Sul set sei lì con gli altri attori, non hai la possibilità di rivederti, ma percepisci i tempi, i ritmi, se la battuta funziona, e ti affidi al tuo istinto.

L’epoca della performance

Torniamo al tema di questa fame di lavoro. Viviamo nell’epoca della performance: bisogna essere belli, bravi, simpatici, intelligenti, capaci di fare gruppo e di risolvere problemi. Di conseguenza ogni sconfitta viene vissuta sempre peggio, fino ai casi estremi di ragazzi che, per un esame mancato all’università, entrano in vere e proprie crisi esistenziali.

Hai centrato il problema, sei stato molto acuto. Uno dei temi importanti del film è proprio questo: oggi è diventato di vitale importanza essere sempre performanti, sempre in grado di gestire tutto, sempre belli, curati, ricchi e soprattutto felici. È assurdo. Che si tratti di un esame, di un colloquio di lavoro o di qualsiasi altro giudizio, la società ti chiede di mostrarti in questo modo. E questo è inquietante, perché non solo ti spersonalizzi, ma rischi di non essere più te stesso: mostri una parte finta, ipocrita, e non vieni valutato per quello che sei, ma per quello che dimostri di poter essere. Lo trovo molto pericoloso, un vero azzardo.

È un grande bluff, un grande circo: a volte definisco così la società di oggi. Credo che il tuo film possa trasmettere qualcosa ai più giovani, che sono il futuro. Ci ho pensato anche dopo aver visto La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini, che mi ha toccato per il modo in cui affronta il tema. Tu poi sei stato un grande marzialista, un ex atleta, e io penso che lo sport, se fatto in modo sano e nei posti giusti, aiuti molto: impari a vincere, ma anche a perdere.

Sono assolutamente d’accordo. Oggi lo sport è rimasto un’isola felice a cui aggrapparsi con le unghie e con i denti, perché è un portatore sano di valori, di una giusta dose di competitività e soprattutto di accettazione della sconfitta. Nello sport si perde perché c’è qualcuno che è semplicemente più bravo, o più preparato, o che si è allenato di più. E questo è sano. Una società sana deve basarsi sulla meritocrazia. Nel lavoro, purtroppo, non è così: sei assoggettato a regole malsane, alle quali però ci siamo piegati tutti, come se avessimo firmato un contratto tacito. Se vuoi far parte di questo mondo devi accettarle, non puoi chiamarti fuori. Se vuoi una vita dignitosa, se vuoi guadagnare, far mangiare i tuoi figli e dar loro un’esistenza il più possibile bella, quelle sono le regole d’ingaggio. E sono completamente sbagliate: sono quelle che mostriamo nel film.

E non si dica che appartengano solo al mondo dell’economia e della finanza: valgono in qualsiasi strato sociale e in qualsiasi lavoro. Noi usiamo una lente d’ingrandimento e enfatizziamo tutto, ma per dire che questa cosa esiste in ogni campo professionale. L’enfasi serve anche a ragioni narrative: ci possono essere tanti messaggi sottotraccia, ma alla base deve esserci anche intrattenimento, altrimenti uno va a vedere qualcos’altro.

Una comicità cattiva, nel segno di Monicelli

Possiamo dire che il film gela attraverso la comicità?

Certo, è una comicità molto cattiva, molto cinica. Quando parli di stand-up, penso ai momenti in cui i protagonisti sono costretti a mettere in scena personaggi surreali: quello è un pezzo di commedia dell’arte. Del resto la commedia italiana è sempre stata fatta di prototipi e di stereotipi, cioè di maschere. Pensa a La grande guerra di Monicelli: Gassman e Sordi sono due maschere della commedia dell’arte. Ho voluto fare una sorta di omaggio alla commedia italiana, enfatizzando, perché è da quel tipo di comicità che arriviamo. È una comicità molto sottile, ma anche molto cattiva.

Personalmente è anche quella che mi diverte di più, se devo essere sincero. Quel cinismo, quella cattiveria, che era la cifra dei grandi autori come Monicelli e Risi, è qualcosa che ci appartiene e che, stranamente, abbiamo dimenticato. Nel mio film volevo proprio tornare a ridere anche di cose per cui non si dovrebbe ridere: una risata amara, che magari non arriva nemmeno a essere una risata, ma resta un sorriso di grande amarezza.

Esatto. Tutto il film si regge su queste dinamiche, fin dalle prime scelte che i protagonisti devono fare attorno al tavolo: un fil rouge che ti tiene a galla mentre ascolti cose estremamente feroci. Pensi "non sarà vero", eppure quella cosa potente, negativa, ti arriva comunque. Per me il monologo finale è stato il claim del film.

Il monologo finale è quello di un uomo che si svela per ciò che è. Non lo puoi salvare da nulla, perché è un uomo terribile, con tutti i difetti del mondo. E non lo salvi neanche quando il monologo rivela che ha alle spalle un passato disastroso, perché un comportamento non è giustificabile solo perché dettato da certe regole. Durante tutto il film si manifesta come cinico e spietato: il peggio del peggio che si possa incontrare, l’uomo peggiore sul pianeta. E chiude rimanendo tale. È un disperato, ma della peggior specie. Non è salvabile.

I progetti futuri: rimettere al centro i temi

C’è un progetto, un testo che ti piacerebbe affrontare come regista?

Sì, assolutamente, e sto già lavorando a diversi progetti, sia cinematografici sia teatrali. A teatro, per esempio, riprenderò la regia dell’Otello, che affronta un altro tema molto caldo, quello del femminicidio. Lo spettacolo sta andando molto bene proprio perché la gente, soprattutto i più giovani, sente il tema vicinissimo. Credo che i temi debbano tornare al centro dei lavori, perché è quello che facevano i nostri grandi: mettevano in mezzo argomenti molto universali, importanti, molto discussi, e davano la propria visione. Rimettere al centro il tema, che si tratti di uno spettacolo teatrale o di un film, è fondamentale.

Quindi per te è importante veicolare un messaggio, e non fare solo puro intrattenimento: ti piace portare una sottotraccia, più o meno esplicita, a chi guarda.

Assolutamente. Credo che ci debba essere un po’ di tutto: il puro intrattenimento, anche fine a se stesso, va benissimo, ma deve esserci anche un’altra forma di componimento artistico. Prendo a prestito le parole di un altro grande regista, Ermanno Olmi, il quale diceva che l’arte, in tutta la sua esaltazione, che sia pittorica, scultorea o cinematografica, dovrebbe almeno servire a sollevare un pensiero, a stimolare una riflessione. Secondo me è giusto, perché nell’arte c’è anche una responsabilità rispetto ai temi trattati. Il cinema è un veicolo molto potente e non va sottovalutato: chi fa un’opera dovrebbe attenersi a regole di buon senso e di responsabilità. È su questo che baso le mie scelte artistiche, sia in teatro sia al cinema.

Il giorno dopo: imparare a fermarsi

Uscendo dalla sala, ogni spettatore finirà per chiedersi in quale dei sei si è riconosciuto. Cosa vorresti che gli cambiasse nel giorno dopo?

Intanto c’è un gioco, un po’ come nei giochi da tavolo, in cui devi scoprire chi è l’assassino. È una sfida anche per il pubblico: capire, magari prevedere il finale. È un gioco nel gioco. Fatta questa premessa, mi piacerebbe che gli spettatori vedessero la disgrazia in cui sono caduti anche i giovani. Penso, per esempio, alla segretaria, che in realtà è un’attrice, e lo si capisce dalla spilla con una maschera. Anche lei, nonostante la giovane età, prende parte a questo gioco al massacro, dove non ci sono vincitori né vinti: perdono tutti. Perde lui, ma perdono anche loro, perché non sono meno cattivi e meno cinici. Gente che usa armi spietate, come l’inganno, per giudicare degli esseri umani è moralmente inaccettabile.

Quello che vorrei, quando il pubblico esce dalla sala, è una sorta di autocoscienza che porti a fermarsi a un certo punto. A dire: va bene, queste sono le regole d’ingaggio, ma io non posso andare oltre un confine dettato dai miei valori personali, dalla mia educazione, dalla mia moralità. E allora fermarsi. Perché se ognuno facesse la propria piccola parte, quella goccia diventerebbe un mare: si cambiano le cose attraverso un comportamento personale, rifiutando regole che sono disumane. Semplicemente questo.

Imparare anche a dire dei no, tante volte.

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