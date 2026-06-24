Sorelle ritrovate, la nonna attacca la zia che le ha nascoste, che piange e si difende: "Volevo fare un favore". Eleonora Daniele si schiera in diretta A Storie Italiane mercoledì 24 giugno è intervenuta la zia che ha nascosto le sorelle scomparse e ritrovate, la donna si difende dall'attacco della nonna, ora capisce quanto fatto

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"Storie Italiane" è tornata a occuparsi nella puntata di mercoledì 24 giugno 2026 della storia delle sorelle scomparse in Abruzzo e ritrovate domenica 21 nella casa di una lontana parente della mamma, zia Sofia, che si era detta convinta di fare così loro del bene. In mattinata, come annunciato da Eleonora Daniele, sono arrivati i Carabinieri dalla donna per lasciare una notifica per lei, che dovrà capire come muoversi essendo indagata a piede libero.

Sorelle scomparse in Abruzzo e ritrovate, Storie Italiane puntata 24 giugno 2026: cosa è successo

La notifica, come spiega l’inviata Carla Lombardi, è servita per conferirle un avvocato d’ufficio che possa seguirla in questa vicenda. Zia Sofia spiega meglio il suo punto di vista: "Ho voluto fare un piacere alla mamma, non sapevo sarebbe andata a finire così, lei è mia nipote acquisita, non ci vedevamo da tantissimi anni, non sapevo nemmeno che esistessero le bambine. Loro per convincermi non mi hanno detto niente di speciale, mi ha chiesto se potessi tenere le bambine portandomele alle 4 di notte e io ho detto di sì. Il giorno prima sono venuti e hanno portato del cibo per la bambina che è celiaca, ma hanno portato di tutto e di più. Non ho pensato a niente nemmeno quando sono arrivati di notte, le bambine non erano chiuse, ma loro si sentivano più libere a stare in casa, sapevano che nessuno doveva vederle. Stavano in stanza con la tenda, ma le persiane erano a metà per prendere aria e stavano chiuse là dentro, facevano quello che volevano, venivano con me per mangiare, la mattina no perchè si svegliavano a mezzogiorno. Dopo pranzo si chiudevano in camera, poi alle 16 uscivano per la merenda, alle 18-18.30 si chiudevano in camera, io chiudevo prima e seconda porta per non dare loro fastidio, quindi non le sentivo parlare al telefono. Se arrivava qualcuno io chiudevo la porta completamente, ma non a chiave, specifichiamo, con la maniglia e basta".

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L’anziana ha però poi compreso che in tanti erano impegnati a cercare le bambine. "L’ho capito dala televisione, non ho pensato che io le stessi nascondendo, ma non mi è venuto in mente di chiamare qualcuno, ho sbagliato. Avessi saputo avrei chiamato la mamma e detto: ‘Senti, qui c’è un macello, venitevi a prendere le bambine’, non lo so se sto sbagliando. Ma non mi hanno detto per quanto tenerle, se non le avessero trovate chissà per quanto tempo le avrei tenute. Ora ho capito di avere fatto qualcosa di simile a un rapimento, sono stata fregata e ingenua. Io non avevo rapporti con loro da anni".

Eleonora Daniele vuole sapere qualcosa in più della condizione dell’80enne: "Non è venuto nessuno da me, solo l’infermiera". La conduttrice commenta: "Quello che ha fatto è assolutamente sbagliato, è evidente, è grave, lo sta riconoscendo anche lei, ma sostiene di essere stata manipolata, questa sarà la sua difesa".

In studio è presente Stefano, il papà delle ragazzine, interessato a sapere da lei cosa avrebbe fatto se loro si fossero sentite male, prima della sua risposta la conduttrice ci tiene però a precisare: "Non siamo qui per attaccarti, sarebbe la cosa più semplice". Questa la risposta di zia Sofia: "Avrei chiamato la nonna perché ho il suo telefono, non ho quello della mamma né quello del papà".

Spazio anche a un’intervista telefonica alla nonna materna delle sorelle: "Io non sapevo niente, ero davvero preoccupata, ancora adesso lo sono, adesso ci sono cinque persone che mancano da casa. Mia figlia lo ha fatto perché è una mamma, non erano dentro una stanza, erano lì momentaneamente, dovevano tornare a casa, loro devono essere ascoltate perché hanno tante cose da dire. Lo chieda al padre delle bambine perchè loro lo odiano così a morte. Non è vero che la più grande si era riavvicinata a lui, sono tutte c***e che sta dicendo lui, ho sentito gli audio che sono stati mandati in onda, ma non è la voce di mia nipote. Sono tutte grandi c**e, scusa il termine. Non è vero che dovevano andare all’estero, sarebbero andate a casa della mamma, quale estero? Ma chi le sta mettendo tutte queste c**e in mezzo? Io non ce la faccio più a leggere e sentire queste c**e, avete capito? Mia figlia ha fatto questo perché è un cuore di mamma. Mi auguro che vengano ascoltate così uscirà fuori la verità, il compagno, quel povero pezzo di pane, non c’entra niente, non so perché sia stato tirato in ballo, non c’entra proprio niente, non so chi l’ha aiutata, ma il compagno non c’entra niente. Sto sentendo quello che dice Sofia, ma non sa nemmeno lei quello che dice. Certo che ho un pensiero per le bambine, se e quando decideranno di ascoltarle penso che diranno tutto".

La conduttrice osserva: "E’ evidente che il conflitto familiare sia una voragine da anni, da quel vaso è uscita tutta l’acqua che c’era".

Il papà replica: "Ho ricevuto tante offese in questi anni, ho sempre sorvolato e sono andato avanti a testa alta, i loro comportamenti ci sono sempre stati, pianti, finzioni. Penso che ora non si stia pensando al benessere delle ragazze, si sta continuando ad attaccare invece di pensare a loro, io non lo sto facendo perché penso a proteggere le mie figlie". La conduttrice vuole quindi capire se abbiano parlato male a zia Sofia del papà, ma lei nega: "Non abbiamo parlato di niente. Adesso secondo la nonna la colpa è mia? Adesso dice che io non so cosa sto dicendo? Mi dispiace, sono stanca, mancavano le cattiverie, io non ho la demenza senile, ragiono, non è giusto. Se uno vede una mamma disperata cosa fai? So di avere sbagliato, ma qualsiasi persona nelle mie condizioni non l’avrebbe fatto? Sono tutti Santi, solo io ho sbagliato?". La zia alla fine scoppia in lacrime, soprattutto per l’amarezza provata per le parole della donna, lei ribadisce di avere voluto fare solo un favore, non capisce perché ora la stiano accusando.

Eleonora Daniele mette in evidenza di essere dispiaciuta per lo stato d’animo della zia, opinione condivisa anche dal papà, che fatica a trattenere le lacrime: "La signora non c’entra nulla, si è trovata in questa situazione, io le ho anche detto che se avesse piacere sarei disposto ad andarla ad abbracciare a casa". La donna ribatte: "Ho capito cosa dice, voglio stare libera, finirà che mi richiudo in una struttura". La padrona di casa di "Storie Italiane" sembra comprendere la situazione: "Lei è stata scelta perché era molto sola, era solo un pezzo di tutta la filiera, le due ragazze ci sembra di avere capito dovessero essere portate all’estero. Non potevano stare da lei a lungo".

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