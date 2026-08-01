"Ne pago le conseguenze ogni giorno", Soraya fa 'mea culpa' sui social dopo Temptation Island: il messaggio su Cristian divide il web Dopo settimane di critiche per il comportamento a Temptation Island, Soraya Sabetta sorprende tutti ammettendo i suoi errori e difendendo l'ex fidanzato.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Soraya Sabetta torna a far parlare di sé, ma questa volta non per una polemica. Dopo settimane di critiche per il suo comportamento a Temptation Island nei confronti dell’ex fidanzato Cristian Mascolino, la giovane ha scelto un registro completamente diverso dal solito. Rispondendo a un follower che le rimproverava il modo in cui aveva trattato Cristian davanti alle telecamere, Soraya non ha reagito con toni difensivi né polemici, come accaduto altre volte. Ha invece lasciato un commento che ha spiazzato molti utenti, aprendo a un possibile ripensamento sul percorso vissuto nel docu-reality. Ma se questo cambiamento facesse parte di una strategia precisa? Di seguito, i dettagli.

Temptation Island 2026, Soraya fa un passo indietro su Cristian: "È meraviglioso"

Dopo settimane di critiche e discussioni sui social, Soraya Sabetta sembra aver fatto mea culpa, mostrando un atteggiamento più riflessivo rispetto a quello mostrato nella trasmissione di Canale 5. La giovane, rispondendo a un commento sul rapporto con l’ex fidanzato Cristian Mascolino, ha per la prima volta ammesso i propri errori senza attaccarlo. In particolare, un utente le ha criticato non tanto l’avvicinamento al single Dimitri, quanto il comportamento avuto nei confronti dell’ex compagno: "L’errore più grande che hai fatto secondo me non è stato tanto l’avvicinamento a Dimitri ma il trattamento che hai riservato alla persona che dicevi di amare. Le umiliazioni, le prese in giro. Hai lasciato che gente conosciuta da tre secondi ridesse del tuo uomo. Non c’entra neanche l’amore, c’entra il rispetto, l’affetto che in ogni caso avresti dovuto nutrire per lui, con tutti i problemi che avevate, era pur sempre una persona con cui hai condiviso due anni di vita. E la cosa peggiore è che non ti ho vista nemmeno per un secondo pentita o sinceramente dispiaciuta. Anzi, hai anche cercato di mettere lui in cattiva luce quando lui non l’ha fatto con te, ti sei messa in cattiva luce da sola, con i tuoi atteggiamenti".

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Questa volta Soraya ha scelto di non replicare in modo polemico, ma di riconoscere le proprie responsabilità e dedicare parole positive a Cristian: "Ne pago le conseguenze ogni giorno, l’importante è capire dai propri errori. Cristian, avete ragione, è meraviglioso. Se non lo fosse stato non mi sarei mai innamorata di lui. Spero che un giorno arriverà l’amore che ci meritiamo, per entrambi".

Soraya, l’ipotesi Uomini e Donne dietro il cambiamento di Soraya

Un cambiamento decisamente rapido, quello di Soraya, che non è passato inosservato. In molti, infatti, pensano che potrebbe far parte di una strategia ben precisa, ovvero, la possibilità di un futuro sul trono di Uomini e Donne. Ovviamente, sono solo ipotesi e congetture, non c’è nulla di certo fino ad ora, ma noi continueremo ad aggiornarvi.

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Mea Culpa Rai 4 01:10

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