Noie sul set di Tomb Raider per Sophie Turner: la produzione avrebbe violato norme importanti La nuova serie con protagonista la star di Game of Thrones sarebbe finita nel mezzo della polemica per un richiamo della Health and Safety Executive

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Amazon MGM Studios

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Non è ancora arrivata ed è già al centro delle polemiche: la nuova serie su Tomb Raider con protagonista Sophie Turner è nell’occhio del ciclone per via di alcuni problemi di sicurezza. La produzione di Prime Video, progetto sviluppato da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), stando a quanto raccolto da Deadline avrebbe infatti violato alcune importanti norme britanniche sulla salute e sulla sicurezza durante le riprese.

Tomb Raider nella polemica: la serie con Sophie Turner ha violato norme sulla sicurezza

Secondo quanto emerso, la produzione operava sotto il nome di Project Temple Productions e avrebbe violato sia il Health and Safety at Work Act 1974 sia le norme contenute nel Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002. A segnalare il tutto sarebbe stata la Health and Safety Executive (HSE), l’ente britannico responsabile della tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

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La questione sarebbe emersa nel corso di alcune lavorazioni negli Shinfield Studios, nel Regno Unito, dove la serie è stata girata. L’autorità britannica ha contestato in particolare l’uso di vernici contenenti isocianati, sostanze chimiche che possono comportare rischi per la salute se utilizzate senza adeguate precauzioni. Per la HSE, la produzione non si sarebbe assicurata che gli addetti ai lavori fossero sottoposti al necessario monitoraggio biologico. L’autorità ha emesso un provvedimento attorno allo scorso aprile, per cui la produzione ha provveduto a porre rimedio adottando le misure richieste. Il caso rappresenta inoltre il quarto procedimento di questo tipo emesso dalla HSE nei confronti di una produzione cinematografica o televisiva nell’arco di quattro anni.

Non il primo caso per Tomb Raider

Già un altro episodio aveva attirato recentemente l’attenzione sulla serie, quando all’inizio dell’anno le riprese erano state temporaneamente interrotte dopo che Sophie Turner aveva riportato un infortunio sul set. Un incidente che aveva causato un piccolo rallentamento nelle lavorazioni.

La serie Amazon rappresenta una nuova fase per Tomb Raider, dopo le precedenti incarnazioni cinematografiche interpretate da Angelina Jolie e Alicia Vikander. Questa volta Lara Croft approderà per la prima volta in una produzione live-action pensata specificamente per la televisione. Nel cast, accanto a Turner, figurano Martin Bobb-Semple nel ruolo di Zip, Jason Isaacs nei panni di Atlas DeMornay, Bill Paterson come Winston e Sigourney Weaver nel ruolo di Evelyn Wallis. La produzione è affidata ad Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics, Wells Street Films, Story Kitchen e Legendary Television. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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