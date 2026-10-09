Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sophie Marceau apre la nuova stagione di Che Tempo Che Fa: l'annuncio di Fabio Fazio

L'attrice francese tornerà tra poco anche al cinema con il nuovo film, Il tempo di Anne, in uscita il 15 ottobre

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Sophie Marceau apre la nuova stagione di Che Tempo Che Fa: l'annuncio di Fabio Fazio
AnsaFoto

Sophie Marceau sarà ospite a Che Tempo Che Fa per per il primo episodio della nuova stagione, in programma domenica 11 ottobre alle 19.30 sul Nove. Lo annuncia lo stesso Fazio in un video su Instagram, maneggiando un walkman, simbolo di "un film iconico degli anni Ottanta", Il Tempo delle Mele. L’attrice francese sta per tornare in sala con la sua nuova pellicola, Il tempo di Anne, in uscita al cinema dal 15 ottobre 2026.

Sophie Marceau ospite a Che Tempo Che Fa

"Sophie Marceau è una delle attrici più amate di Francia, un’icona francese, e sarà nostra ospite domenica", dice sorridendo Fabio Fazio annunciando la presenza di Sophie Marceau nella puntata di apertura della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, domenica 11 ottobre 2026 dalle 19.30, sempre sul Nove.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

MILO INFANTE, RE INDISCUSSO DEL CASO GARLASCO

Milo Infante e il caso Garlasco

Milo Infante e il caso Garlasco

L’arrivo in studio coincide con l’uscita del suo nuovo titolo: Marceau sarà nelle sale dal 15 ottobre con Il Tempo di Anne, diretto da Lisa Azuelos.

Cosa sappiamo nel nuovo film di Sophie Marceau

Per il suo nuovo film, Marceau segna un netto distacco dal suo iconico Il tempo delle Mele, in cui interpretava Vic, adolescente "simbolo" degli anni Ottanta. A 59 anni si trova infatti a vestire i panni di una madre con i figli ormai grandi, e alle prese con un nuovo capitolo della sua vita. Nel racconto del film, questa fase viene presentata come un’occasione di rinascita, tra una femminilità riscoperta, nuovi amori e l’annuncio che la protagonista presto diventerà nonna. Elementi che disegnano un arco narrativo diverso, più adulto, e centrato sulla trasformazione personale.

Stando alla sinossi ufficiale: "Anne, una donna vitale e determinata che sceglie di accogliere un nuovo capitolo della propria vita. Quando i figli decidono di lasciare finalmente il nido familiare, la donna sembra riappropriarsi dei propri spazi, ma l’equilibrio conquista dura ben poco. All’improvviso, infatti, torna a casa la figlia Louise dopo un fallimento personale, mentre il figlio Théo le annuncia inaspettatamente che presto diventerà nonna. L’abitazione si riempie di nuovo, costringendo persone con codici culturali ed età differenti a ritrovare una convivenza quotidiana". Nel lungometraggio, la celebre attrice guida un ricco cast corale composto da Thaïs Alessandrin, Vincent Elbaz, Alexandre Astier, Françoise Fabian, Victor Belmondo, Jeremy Kapone e Sylvie Testud. Un parterre di talenti pronto a dare vita a una storia intensa, ironica e profondamente attuale.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Antonio Albanese e Virginia Raffaele di nuovo insieme: a Natale al cinema in Salute! di Riccardo Milani

Antonio Albanese e Virginia Raffaele di nuovo insieme: a Natale al cinema in Salute! di Riccardo Milani

Arrivano le prime immagini del nuovo film in uscita in sala il 25 dicembre; nel cast...
infante sottile ascolti

Milo Infante stupisce tutti e supera (alla grande) Salvo Sottile, ascolti record per Verità Nascoste. Tutti i dati

Grande sfida a colpi di ascolti tra Milo Infante e Salvo Sottile. Ecco com'è andato ...
Franco Nero, Cristiana Capotondi

Il mito di Mastroianni torna a Roma: da Franco Nero a Cristiana Capotondi, il cinema italiano si dà appuntamento al COLIFFE

Cinque giorni di cinema, incontri e premi al Teatro Marconi. Il 9 ottobre il grande ...
Milo Infante conduce Verità nascoste - Il caso Garlasco

Milo Infante, il mistero di Garlasco scuote Mediaset: il blocco sparisce sul più bello. Perché e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni

Una delle scorse puntate di “Verità Nascoste” non compare per intero su Mediaset Inf...
Garlasco, Milo Infante e Sempio

Garlasco in Tv, la stoccata di Milo Infante: "Sempio non parla solo con me e con i pm". Perché la nuova dinamica del delitto favorisce Stasi

Verità Nascoste ha dedicato il consueto spazio al caso Garlasco anche nella puntata ...
Clizia Incorvaia e Monica Guerritore

Clizia Incorvaia commossa per Monica Guerritore a Ballando con le stelle: il legame con Eleonora Giorgi spiegato a La Volta Buona

Ospite di Caterina Balivo, Clizia Incorvaia ha commentato il racconto di Monica Guer...
Milo Infante

Milo Infante si commuove da Silvia Toffanin: “Portami via da qui", il dolore che si porta dietro e il retroscena su Mediaset

A Verissimo, Infante racconta gli anni in Rai, il rapporto difficile con il padre, l...
Ballando con le Stelle - Milly Carlucci

Ballando con le Stelle, Elena Sofia Ricci balla dopo la polemica con la Rai, scintille Muti-D’Urso e Aurora Ramazzotti favorita: cosa vedremo stasera

Oggi sabato 10 ottobre 2026 Milly Carlucci torna al timone dello show di Rai 1: clas...
reazione a catena pappardelle eliminate

Reazione a Catena, Le Pappardelle confessano: “C’è un po’ di nostalgia”. E Pino Insegno le richiama: cosa faranno su Rai 1

Le tre campionesse protagoniste dell’estate di Reazione a Catena hanno parlato della...

Salute

Prevenzione tumore al seno

Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarlo

LEGGI

Personaggi

Luciano Garofano

Luciano Garofano
Paolo Rossi

Paolo Rossi
Carlo Acutis

Carlo Acutis
Laura Valente

Laura Valente

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963