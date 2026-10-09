Sophie Marceau apre la nuova stagione di Che Tempo Che Fa: l'annuncio di Fabio Fazio
L'attrice francese tornerà tra poco anche al cinema con il nuovo film, Il tempo di Anne, in uscita il 15 ottobre
Sophie Marceau sarà ospite a Che Tempo Che Fa per per il primo episodio della nuova stagione, in programma domenica 11 ottobre alle 19.30 sul Nove. Lo annuncia lo stesso Fazio in un video su Instagram, maneggiando un walkman, simbolo di "un film iconico degli anni Ottanta", Il Tempo delle Mele. L’attrice francese sta per tornare in sala con la sua nuova pellicola, Il tempo di Anne, in uscita al cinema dal 15 ottobre 2026.
Sophie Marceau ospite a Che Tempo Che Fa
"Sophie Marceau è una delle attrici più amate di Francia, un’icona francese, e sarà nostra ospite domenica", dice sorridendo Fabio Fazio annunciando la presenza di Sophie Marceau nella puntata di apertura della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, domenica 11 ottobre 2026 dalle 19.30, sempre sul Nove.
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MILO INFANTE, RE INDISCUSSO DEL CASO GARLASCO
L’arrivo in studio coincide con l’uscita del suo nuovo titolo: Marceau sarà nelle sale dal 15 ottobre con Il Tempo di Anne, diretto da Lisa Azuelos.
Cosa sappiamo nel nuovo film di Sophie Marceau
Per il suo nuovo film, Marceau segna un netto distacco dal suo iconico Il tempo delle Mele, in cui interpretava Vic, adolescente "simbolo" degli anni Ottanta. A 59 anni si trova infatti a vestire i panni di una madre con i figli ormai grandi, e alle prese con un nuovo capitolo della sua vita. Nel racconto del film, questa fase viene presentata come un’occasione di rinascita, tra una femminilità riscoperta, nuovi amori e l’annuncio che la protagonista presto diventerà nonna. Elementi che disegnano un arco narrativo diverso, più adulto, e centrato sulla trasformazione personale.
Stando alla sinossi ufficiale: "Anne, una donna vitale e determinata che sceglie di accogliere un nuovo capitolo della propria vita. Quando i figli decidono di lasciare finalmente il nido familiare, la donna sembra riappropriarsi dei propri spazi, ma l’equilibrio conquista dura ben poco. All’improvviso, infatti, torna a casa la figlia Louise dopo un fallimento personale, mentre il figlio Théo le annuncia inaspettatamente che presto diventerà nonna. L’abitazione si riempie di nuovo, costringendo persone con codici culturali ed età differenti a ritrovare una convivenza quotidiana". Nel lungometraggio, la celebre attrice guida un ricco cast corale composto da Thaïs Alessandrin, Vincent Elbaz, Alexandre Astier, Françoise Fabian, Victor Belmondo, Jeremy Kapone e Sylvie Testud. Un parterre di talenti pronto a dare vita a una storia intensa, ironica e profondamente attuale.
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15 Ottobre 2026
Ore 14Rai 2
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