Sophie Kinsella, da I love Shopping (stasera su LA7) a Sai tenere un segreto: dove vedere i film tratti dai suoi libri Per ricordare la scrittrice inglese, ecco dove vedere in streaming i film tratti da alcuni dei suoi libri più famosi

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Wikipedia

CONDIVIDI

A soli 55 anni ci ha lasciati il 10 dicembre Sophie Kinsella, autrice di numerosi libri di grande successo tra cui la serie di I Love Shopping. I suoi romanzi, con protagoniste ironiche e imperfette, hanno appassionato milioni di lettori nel mondo, rimasti sconvolti dall’annuncio. Una notizia che, però, non è arrivata come un fulmine a ciel sereno, poiché la scrittrice soffriva da tempo di una grave malattia. Dagli scritti di Sophie Kinsella sono stati tratti i film I Love Shopping nel 2009 e Sai tenere un segreto? nel 2019: ecco dove vederli in streaming.

Dove vedere i film di Sophie Kinsella in streaming

I Love Shopping (2009)

Isla Fisher è Rebecca "Becky" Bloomwood, una giovane donna talmente ossessionata dallo shopping da aver accumulato un debito da oltre 17.000 dollari. Da ragazzina sognava di scrivere la rivista di moda Alette, ma ha finito per venire assunta dal settimanale Far fortuna risparmiando. L’unica nota positiva è il caporedattore, Luke Brandon (Hugh Dancy), che ha fatto breccia nel cuore di Becky. La vita della ragazza sembra prendere la direzione giusta quando trova un ingaggio in tv e riesce a pubblicare un pezzo di grandissimo successo. Ma la realtà arriva presto a bussare alla sua porta, nella forma dell’esattore delle tasse Derek Smeath (Robert Stanton). L’uomo fa venire a galla tutti i debiti contratti da Becky, che viene allontanata da Luke. Trovate I Love Shopping in streaming nel catalogo di Disney Plus, oppure a noleggio o in acquisto su piattaforme come Google Play Film, YouTube, Amazon Prime Video e Apple TV. Per celebrare la leggerezza narrativa e lo stile unico che hanno reso Kinsella una delle autrici più amate della narrativa contemporanea, LA7 Cinema trasmetterà I Love Shopping in chiaro questa sera, 10 dicembre, alle 21.15.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sai tenere un segreto? (2019)

Emma Corrigan (Alexandra Daddario) lavora come assistente marketing per la "Panda", un’importante azienda che opera nel settore alimentare. Vive a New York assieme alle sue due amiche e coinquiline Lissy (Sunita Mani) e Gemma (Kimiko Glenn). Su un volo per Chicago, in cui viene posta per una casualità in prima classe, con annesso champagne illimitato, si ubriaca e, convita che il volo stia per cadere, confessa tutta l’insoddisfazione della sua vita allo sconosciuto seduto di fianco a lei. Tornata a lavoro, durante la visita in azienda dell’amministratore delegato, Jack Harper (Tyler Hoechlin), scopre che era lui l’uomo dell’areo. Jack promette a Emma che non dirà a nessuno del loro incontro, ma lei, in cambio, non dovrà dire a nessuno che lui si trovava a Chicago. Trovate Sai tenere un segreto? in streaming senza costi su RaiPlay, oppure nel catalogo di Amazon Prime Video.

Potrebbe interessarti anche