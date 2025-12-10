Addio Sophie Kinsella, autrice di "I love shopping": la causa della morte e la malattia L'autrice di I love shoping è morta oggi a 55 anni dopo una lunga battaglia contro un glioblastoma.

La scrittrice britannica Madeleine Wickham, conosciuta universalmente con il nome d’arte Sophie Kinsella, autrice del celebre libro I love shopping, è morta oggi 10 dicembre all’età di 55 anni. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito il mondo letterario e i milioni di lettori che negli anni hanno seguito con affetto le sue protagoniste ironiche e imperfette, diventate simboli della narrativa romantica contemporanea. Questo il messaggio diffuso tramite i suoi profili social dalla famiglia:

È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia. Non possiamo immaginare come sarebbe la vita senza la sua radiosità e il suo amore per la vita. Nonostante la malattia, sopportata con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava davvero fortunata: aveva una famiglia e degli amici così meravigliosi e aveva avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Addio Sophie Kinsella, la causa della morte e la malattia

Kinsella è morta dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, un glioblastoma, un tipo particolarmente aggressivo di tumore al cervello. Nell’aprile 2024 aveva raccontato che la diagnosi le era stata comunicata alla fine del 2022 e che, dopo un intervento chirurgico, si era sottoposta sia a radioterapia sia a chemioterapia. Nonostante la malattia, la scrittrice aveva continuato a mantenere un dialogo con i suoi lettori, raccontando con sincerità il difficile percorso di cura e ringraziando per il sostegno ricevuto da colleghi, amici e fan. "Quando mi hanno diagnosticato il cancro, ho scoperto di essere molto più resiliente di quanto pensassi", dichiarò la scrittrice in un intervista, prima di raccontare i giorni drammatici della scoperta della malattia.

"Il primo sintomo è stato la debolezza delle gambe. Ho iniziato a traballare e inciampare, e a tenermi ai mobili quando giravo per casa. È stato mio marito Henry a sospettare che ci fosse qualcosa di serio. Mi fecero la TAC immediatamente ma ero troppo confusa perché potessero parlarmi, perciò è toccato a Henry sentire la cattiva notizia: nel mio cervello c’era una massa e sospettavano potesse trattarsi di cancro. In quel momento, nessuno parlò di «glioblastoma». Questo avvenne in un secondo tempo. Mi diedero gli steroidi e mi prepararono all’operazione, che durò otto ore. Quando mi svegliai, ero ancora confusa, e avevo pochissima memoria a breve termine, perciò dovevano ripetermi continuamente che cosa stava succedendo. E una delle cose che dovettero ripetermi era che avevo il cancro.

Chi era la scrittrice Sophie Kinsella: età e grandi successi

Nata a Londra nel 1969, Wickham aveva studiato inizialmente musica al New College di Oxford, per poi orientarsi verso Filosofia, Scienze Politiche ed Economia. Dopo la laurea aveva lavorato come giornalista finanziaria, un impiego che presto l’aveva spinta verso la scrittura, che col tempo è diventata la sua unica professione.

A soli 24 anni pubblicò The Tennis Party, primo di una serie di romanzi firmati con il suo vero nome, caratterizzati da toni più maturi e corali. Il successo internazionale arrivò però con lo pseudonimo Sophie Kinsella: The Secret Dreamworld of a Shopaholic (pubblicato in Italia con il titolo I love shopping) diede vita alla saga dedicata a Becky Bloomwood, l’eroina letteraria destinata a conquistare milioni di lettori e a ispirare un film nel 2009.

Accanto alla serie "Shopaholic", l’autrice pubblicò anche numerosi romanzi autoconclusivi amatissimi, come Sai tenere un segreto? e Ricordati di me?, oltre a libri per bambini e a un romanzo young adult. La sua ultima opera, The Burnout (2023), affrontava con leggerezza il tema dell’esaurimento emotivo.

Considerata una delle voci più influenti della commedia romantica, Kinsella difendeva con orgoglio il valore della cosiddetta "chick lit", da lei vista come una narrativa contemporanea capace di rappresentare donne autentiche, intelligenti, contraddittorie e sinceramente umane.

Vita privata, marito, figli

Sul piano personale, Madeleine Wickham aveva incontrato il marito Henry Wickham la prima sera all’Università di Oxford. Si erano sposati quando lei aveva appena 21 anni, dando vita a una famiglia numerosa: cinque figli, dei quali la scrittrice parlava spesso con grande affetto.

