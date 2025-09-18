Sophie Codegoni, la confessione choc a La Volta Buona: “Ho fatto il primo filler a 16 anni, l'ho vissuta male”
L'ex gieffina si è aperta nel salotto di Caterina Balivo, raccontando la sua lotta 'contro lo specchio' e il cambiamento radicale dopo la nascita della piccola Celine Blue.
Nel salotto di Caterina Balivo, Sophie Codegoni rompe il silenzio su un dibattito che divide e che riguarda moltissimi giovani: bellezza autentica o ricorso ai ritocchi estetici? Nella puntata di oggi de La Volta Buona, l’ex gieffina e influencer ha deciso di mettersi a nudo come mai prima d’ora, svelando tutte le insicurezze che hanno segnato la sua adolescenza, e il rapporto complicato con lo specchio e con i social. Tra filtri, filler e una lotta (poi vinta) per trovare la serenità interiore. Ecco tutti i dettagli.
Sophie Codegoni, la confessione nel salotto de La Volta Buona
Ospite di Caterina Balivo, oggi pomeriggio, Sophie Codegoni non ha avuto paura di svelare il proprio passato. "Ho fatto il filler alle labbra per la prima volta a 16 anni", ha raccontato con sincerità, "vivevo davanti ai social. La nostra generazione è cresciuta con filtri e ideali di bellezza inesistenti. È una cosa psicologica, non estetica". Parole che suonano come un manifesto delle nuove generazioni, costrette a rincorrere un ideale imposto dagli algoritmi più che dal buon senso.
Ma la confessione di Sophie non si è fermata qui. "Avevo l’acne, mi vergognavo tantissimo. L’ho vissuta male. Non mi guardavo allo specchio, mi nascondevo dietro ai filtri", ha rivelato l’ex gieffina, dando così voce agli stessi disagi che affliggono tante ragazze della sua età.
La dismorfia di Sophie Codegoni e il ritorno alla normalità
E la riflessione dell’ospite di Caterina Balivo si è fatta ancora più amara, quando ha deciso di affrontare il tema della dismorfia di cui ha sofferto. Quella distorsione psicologica dell’immagine corporea per cui "tu non riesci più ad avere una visione chiara di quello che è il filler, dunque vuoi sempre di più". Sophie ha anche aggiunto: "Il problema non è stato fare il primo filler, ma quello che scatta dopo: il dismorfismo".
Dopo un percorso a ostacoli, tra successi in tv e tanti momenti bui, qualcosa però è cambiato. Da quando è nata la piccola Celine Blue, avuta dall’ex compagno Alessandro Basciano, Sophie ha scelto una strada diversa e radicale: "Sono tornata indietro e ho fatto la ialuronidasi, quindi ad oggi sono naturale e sono molto felice. Mi sto apprezzando molto di più, sto molto meglio con me stessa. Inoltre da quando sono diventata mamma ho proprio sviluppato questa cosa perché sento anche un senso quasi di responsabilità". Insomma, la maternità ha aiutato l’ex Uomini e Donne a vedersi sotto una luce diversa. Riacquistando fiducia in sé stessa e uno sguardo più sicuro. Soprattutto sul proprio aspetto fisico.
