Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Sophie Codegoni, la confessione choc a La Volta Buona: “Ho fatto il primo filler a 16 anni, l'ho vissuta male”

L'ex gieffina si è aperta nel salotto di Caterina Balivo, raccontando la sua lotta 'contro lo specchio' e il cambiamento radicale dopo la nascita della piccola Celine Blue.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Nel salotto di Caterina Balivo, Sophie Codegoni rompe il silenzio su un dibattito che divide e che riguarda moltissimi giovani: bellezza autentica o ricorso ai ritocchi estetici? Nella puntata di oggi de La Volta Buona, l’ex gieffina e influencer ha deciso di mettersi a nudo come mai prima d’ora, svelando tutte le insicurezze che hanno segnato la sua adolescenza, e il rapporto complicato con lo specchio e con i social. Tra filtri, filler e una lotta (poi vinta) per trovare la serenità interiore. Ecco tutti i dettagli.

Sophie Codegoni, la confessione nel salotto de La Volta Buona

Ospite di Caterina Balivo, oggi pomeriggio, Sophie Codegoni non ha avuto paura di svelare il proprio passato. "Ho fatto il filler alle labbra per la prima volta a 16 anni", ha raccontato con sincerità, "vivevo davanti ai social. La nostra generazione è cresciuta con filtri e ideali di bellezza inesistenti. È una cosa psicologica, non estetica". Parole che suonano come un manifesto delle nuove generazioni, costrette a rincorrere un ideale imposto dagli algoritmi più che dal buon senso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ma la confessione di Sophie non si è fermata qui. "Avevo l’acne, mi vergognavo tantissimo. L’ho vissuta male. Non mi guardavo allo specchio, mi nascondevo dietro ai filtri", ha rivelato l’ex gieffina, dando così voce agli stessi disagi che affliggono tante ragazze della sua età.

La dismorfia di Sophie Codegoni e il ritorno alla normalità

E la riflessione dell’ospite di Caterina Balivo si è fatta ancora più amara, quando ha deciso di affrontare il tema della dismorfia di cui ha sofferto. Quella distorsione psicologica dell’immagine corporea per cui "tu non riesci più ad avere una visione chiara di quello che è il filler, dunque vuoi sempre di più". Sophie ha anche aggiunto: "Il problema non è stato fare il primo filler, ma quello che scatta dopo: il dismorfismo".

Dopo un percorso a ostacoli, tra successi in tv e tanti momenti bui, qualcosa però è cambiato. Da quando è nata la piccola Celine Blue, avuta dall’ex compagno Alessandro Basciano, Sophie ha scelto una strada diversa e radicale: "Sono tornata indietro e ho fatto la ialuronidasi, quindi ad oggi sono naturale e sono molto felice. Mi sto apprezzando molto di più, sto molto meglio con me stessa. Inoltre da quando sono diventata mamma ho proprio sviluppato questa cosa perché sento anche un senso quasi di responsabilità". Insomma, la maternità ha aiutato l’ex Uomini e Donne a vedersi sotto una luce diversa. Riacquistando fiducia in sé stessa e uno sguardo più sicuro. Soprattutto sul proprio aspetto fisico.

Potrebbe interessarti anche

Alessandro Basciano

Alessandro Basciano ci ripensa e mette il braccialetto elettronico: consegnato l’allarme a Sophie Codegoni

L’ex ‘vippone’ indossa ora il dispositivo come misura cautelare disposta dalla Cassa...
Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Codegoni e Basciano, ‘no’ del giudice all’affido (super) esclusivo della figlia. E scatta una multa per l’influencer

Si è tenuta oggi un'udienza cruciale per l'ex coppia di gieffini. Rifiutata la richi...
Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, ecco il nuovo fidanzato calciatore: la foto (cancellata) e il dettaglio che li incastra

Avvistamenti, storie cancellate e segnalazioni social: il gossip esplode su un presu...
Sophie Codegoni

Sophie Codegoni e Nicolò Fagioli al capolinea. E lui va a cena con Basciano

Il nuovo amore della ex gieffina è già finito, secondo l'esperta di gossip. Poi svel...
Amanda Lecciso

Amanda Lecciso, sfuma l’amore con Iago Garcia: “Era idealizzato”, la delusione dopo il Grande Fratello

L'ex gieffina ha raccontato a La Volta Buona il motivo della rottura con lo spagnolo...
Samira Lui prima e dopo i ritocchini”

Samira Lui prima e dopo i ritocchini, la sua ammissione: "Ecco cosa ho rifatto, assurdo vero?"

La co-conduttrice de La Ruota della Fortuna ha risposto a tono a tutti coloro che me...
Anna Falchi

La volta buona (15 settembre), Anna Falchi sfida Balivo e la rabbia dell'amico di Pippo Baudo: cosa è successo

Dal momento commovente degli ex Ricchi e Poveri, al confronto tra la conduttrice e A...
Naruto Shippuden: tutti gli episodi filler della serie anime da evitare (o recuperare)

Naruto Shippuden: tutti gli episodi filler della serie anime da evitare (o recuperare)

Tutto quello che c’è da sapere sui filler dell’anime più amato di sempre: guida comp...
Il Trono di Spade, Sophie Turner orgogliosa di una scena di violenza su Sansa

Il Trono di Spade, Sophie Turner difende la scandalosa e violenta scena di Sansa: "Ecco perché andava fatta"

Sophie Turner, interprete di Sansa ne Il Trono di Spade, difende la scena di stupro ...

Personaggi

Sophie Codegoni

Sophie Codegoni
Amanda Lecciso

Amanda Lecciso
iuliana calcantici new entry paradiso delle signore

Iuliana Calcantici
Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963