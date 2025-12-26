Sophia Renna, chi è la vincitrice de La Corrida 2025: l'intuizione di Peppe Vessicchio e le polemiche Chi ha vinto La Corrida 2025 di Amadeus: la 18enne Sophia Renna trionfa in finale con standing ovation. Ma il web protesta: "Non è una dilettante allo sbaraglio"

Chiude i battenti l’edizione 2025 de La Corrida. Lo storico format rilanciato da Amadeus ha terminato il percorso della sua seconda edizione sul Nove ieri sera, 25 dicembre, con la finalissima trasmessa la sera di Natale. La vincitrice è stata Sophia Renna, 18 anni, al termine di una puntata che ha rispettato le attese con esibizioni goliardiche (e altre da brividi) e una inaspettata coda di polemiche social. Ecco come è andata.

Chi ha vinto La Corrida 2025: cosa è successo nella finale del 25 dicembre

L’ultimo atto de La Corrida 2025, aperto dal giuramento del ‘capopopolo’ speciale Rocco Papaleo, ha visto la partecipazione di 16 finalisti, ovvero i concorrenti che più avevano impressionato il pubblico nelle sette puntate precedenti. A trionfare su tutti è stata la cantante Sophia, già considerata alla vigilia una delle favorite per il talento cristallino messo in mostra la scorsa settimana. L’artista di Foggia ha lasciato tutti a bocca aperta esibendosi in "Die with a smile" di Lady Gaga e Bruno Mars, suonato al pianoforte dal maestro Leonardo De Amicis. La performance, davvero notevole nonostante la febbre che l’ha colpita prima della puntata, è stata un successo clamoroso con tanto di standing ovation in studio e le ha permesso di battere gli altri tre concorrenti arrivati al rush conclusivo della finale: il suonatore di fisarmonica Giuseppe Di Rollo, Federica Borromeo con il canto lirico e Silvino Fabiano.

Nel corso dell’ultima puntata è stato assegnato anche il "Campanaccio d’oro", il premio simpatia per il concorrente che ha attirato più fischi dagli spettatori: a riceverlo sono stati I ragazzi di campagna, i quattro arzilli ‘over’ che stavolta si sono esibiti con batacchi a tema natalizio suonati (con movimento pelvico) a ritmo di musica.

Il trionfo di Sophia e la dedica ai nonni

Il talento cristallino di Sophia Renna ha incantato anche Amadeus, che dopo averla proclamata vincitrice de La Corrida si è inchinato al suo talento: "Spero di vederti presto su palchi ancora più importanti". La ragazza, timidamente, ha chiesto la parola in lacrime prima di esibirsi nuovamente nel brano che l’ha fatta trionfare: "Certo, in quanto vincitrice de La Corrida puoi tenerci qui fino alle 2 di notte", ha risposto il conduttore. "Vorrei dedicare questa vittoria ai miei nonni", ha detto con tenerezza la nuova campionessa.

Qualche ora dopo la finale, poi, ha voluto ringraziare i suoi fan con un messaggio pubblicato su Instagram:

"Con le lacrime agli occhi, voglio spendere alcune parole su quest’esperienza. Sono stati giorni pieni, giorni in cui però, la tensione spariva grazie all’amicizia che c’è tra noi partecipanti. Nessuna invidia, solo supporto. Un grazie non basta ma ci provo lo stesso! Grazie allo staff, all’orchestra, all’armonia tra i partecipanti e al pubblico per avermi votata. Nonostante la mia febbre, il mio impegno è stato ripagato e io, non posso che esserne soddisfatta. Vi voglio bene, tutti tutti tutti"

Chi è Sophia Renna, vincitrice de La Corrida 2025

Sophia Renna è nata il 30 marzo 2007 (ha 18 anni) a Foggia, dove frequenta l’ultimo anno dell’indirizzo musicale del liceo Poerio. Nonostante la giovanissima età è già abbastanza conosciuta nel panorama musicale della sua regione. Conosciuta anche con il nome d’arte di SOPH, studia canto dall’età di 4 anni e nel 2023 ha guadagnato notorietà partecipando alla colonna sonora del film Ennio Doris – C’è anche domani, il biopic dedicato al fondatore di Banca Mediolanum, interpretato da Massimo Ghini. In quell’occasione ha prestato la voce al personaggio portato sullo schermo da Lucrezia Lante della Rovere nella canzone "Non ho l’età" di Gigliola Cinquetti, uno dei passaggi più apprezzati della pellicola. Ha anche vinto nella categoria Junior del festival di Cinecittà World.

Sophia e la scoperta di Peppe Vessicchio

Nel suo curriculum c’è anche la vittoria del concorso nazionale UNA VOCE PER MELISSA, svoltosi lo scorso luglio a San Mango Piemonte (Sa); la 18enne si è aggiudicata il primo premio e una borsa di studio del valore di mille euro. A premiarla è stato il maestro Peppe Vessicchio, recentemente scomparso, che in qualità di direttore artistico l’ha selezionata tra i 21 finalisti e ha deciso di assegnarle la vittoria della manifestazione, riconoscendo pubblicamente le sue doti canore fuori dal comune.

Le reazioni del web

Proprio il percorso musicale già importante di Sophia Renna ha generato qualche polemica sul web durante e dopo la finale de La Corrida 2025. Il coro d’apprezzamenti per la bravura dalla giovanissima cantante foggiana è unanime, ma diversi utenti hanno comunque avanzato dubbi riguardo alla scelta di sceglierla come vincitrice de La Corrida. Secondo i critici, lo spirito goliardico e scanzonato dello show di Amadeus avrebbe dovuto premiare un vero ‘dilettante allo sbaraglio’ e non una talentuosissima ragazza destinata a fare della musica il suo lavoro. C’è chi ha scritto: "Sofia, a differenza del poeta, non ha sbagliato strada: ha proprio sbagliato trasmissione, doveva andare a X Factor", oppure: "Cioè praticamente hanno messo una che voleva vincere manco fosse X Factor contro altre persone andate lì con leggerezza a fare altro", e ancora; "Molto brava ma non è una dilettante", "I complimenti glieli avrei fatti se si fosse esibita ad Amici o X-Factor perchè merita di andare a quei talent… in questo programma avrei preferito di gran lunga SILVINO o il fisarmonico", "Molto brava sicuramente, ma non è il contesto giusto.. Silvino a parere mio è stato il vero dilettante allo sbaraglio".

Al netto delle immancabili polemiche, però, il web ha ospitato anche tantissimi messaggi di elogio e congratulazioni per la 18enne di Foggia. "Meritata vittoria, solo l’inizio di una lunga carriera", ha scritto una sua fan su Instagram. E ancora: "Complimenti, in un mondo di autotune, finalmente una voce vera", "Troppo brava! ha giocato un campionato a parte", "Voce angelica, sorriso meraviglioso…altra nuova leva della musica italiana". Tra i complimenti ricevuti via social da Sophie, anche quelli della vincitrice de La Corrida 2024 Federica Uliano: "Sophia spero che quella coppa enorme ti porti fortuna come la sta portando a me, brava!".

